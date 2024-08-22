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Göztepe Fenerbahçe maçının ardından Ali Koç'un cezası açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe Fenerbahçe maçında Başkan Ali Koç, sahaya inmiş ve sonrasında olaylar yaşanmıştı. Koç, mücadele sonrasında PFDK'ya sevk edilmişti. Cezası açıklandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 20:19 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 20:57
Göztepe Fenerbahçe maçının ardından Ali Koç’un cezası açıklandı

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Fenerbahçe'nin Göztepe deplasmanında 2-2 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadığı karşılaşma, sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un sahaya girmesi nedeniyle gündeme oturmuştu. Koç'un PFDK'ya sevk edilmesi sonrasında cezası da belli oldu.

Ali KoçAli Koç

PFDK'DAN ALİ KOÇ'A CEZA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK tarafından yapılan açıklama ile birlikte 504 lira para cezasına çarptırıldı. Göztepe'ye ise 2 maç saha kapatma vezası verildi.


İşte PFDK cezaları için yapılan açıklama;


"GÖZTEPE A.Ş.'nin, 17.08.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 MAÇ SAHA KAPAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜNÜ 213,214, BATI TRİBÜNÜ 224, KUZEY TRİBÜNÜ 207, GÜNEY TRİBÜNÜ 219, BATI VIP TRİBÜNÜ 225 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. görevlisi FATİH ÖZKAN'ın, akreditasyon talimatına aykırı eylemi ve rakip takım kulüp başkanına yönelik saldırısı nedeniyle neticeten 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 17.08.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 336.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 209 ve 210 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 504.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN, müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 336.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

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