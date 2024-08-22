SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kartal fırsat tepti! Beşiktaş 2 farklı öne geçtiği maçta Lugano ile 3-3 berabere kaldı

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, play-off turu ilk maçında Lugano ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak turu İstanbul'a bıraktı. Galatasaray'ın da kazanamadığı İsviçre'deki ikinci maçımızdan da galibiyet çıkaramadık. Rövanş haftaya Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 20:20 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 23:35
Kartal fırsat tepti! Beşiktaş 2 farklı öne geçtiği maçta Lugano ile 3-3 berabere kaldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sezona muhteşem bir başlangıç yapan Beşiktaş, ilk beraberliğini Avrupa'da aldı. Siyah beyazlılar, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında FC Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Temsilcimiz haftaya kazandığı takdide gruplara kalacak. beraberlikte ise tur uzatmaya gidecek. Yenilgide de İsviçre temsilcisi adını gruplara yazdıracak. İşte maça dair detaylar...

Beşiktaş Lıgano ile 3-3 berabere kaldıBeşiktaş Lıgano ile 3-3 berabere kaldı

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Lugano gole yaklaştı. Sağdan gelen ortada Aliseda arka direkte topa vurdu. Kaleci Mert Günok'u geçen meşin yuvarlağın kaleye girmesine Paulista izin vermedi.

21. dakikada Steffen'in ceza sahası önünden savunmanın arasından attığı topla buluşan Vladi'nin şutunda, kaleci Mert Günok topun sahibi oldu.

Aynı dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Paulista'nın savunmadan gönderdiği uzun topla ceza sahasının sol çaprazında buluşan Gedson Fernandes, ceza sahasına girerek çaprazdan sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

34. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Mahmoud'un ceza sahası sağ çaprazına attığı topu Zanotti tek pasta ön direğe gönderdi. Altıpasın sağ çaprazına koşu yapan Bislimi, düzgün bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

51. dakikada orta alandan Al-Musrati'nin pasında Rafa Silva, topuğuyla ceza sahası içindeki Gedson'a pasını aktardı. Bu oyuncu sağ çaprazdan çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

53. dakikada Lugano savunmasının çıkarken kaptırdığı topta araya giren Rashica, sağ taraftan pasını ceza sahası içine aktardı. Gedson Fernandes'in sağ çaprazdan şutunda kaleci Saipi meşin yuvarlağı kornere çeldi.

55. dakikada sol taraftan Masuaku'nun arka direğe kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Al Musrati yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3

56. dakikada Aliseda, ceza yayında aldığı topu ceza sahası içindeki Steffen'e aktardı. Steffen'in uzak direğe bekletmeden plasesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

63. dakikada sağ taraftan Bislimi'nin ceza sahası içine çevirdiği topa kale önünde Paulista'nın ters dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-3

Emirhan TopçuEmirhan Topçu

EMİRHAN TOPÇU İLK KEZ AVRUPA'DA

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Emirhan Topçu, Lugano maçına ilk 11'de başladı. Genç savunmacı hem siyah beyazlı forma ile hem de kariyerinde ilk defa bir Avrupa kupası karşılaşmasında oynamış oldu.

Semih KılıçsoySemih Kılıçsoy

SEMİH KILIÇSOY YEDEK KULÜBESİNDE

Siyah beyazlıların İsviçre deplasmanında çıktığı Lugano karşılaşmasında Semih Kılıçsoy sürpizi yaşandı. Genç futbolcu karşılaşmaya yedek başladı. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst oyuncusu hakkında; "Semih Kılıçsoy-Ndour taktiksel bir değişiklik. Ben maçı kazanacak oyun planını hazırlamaya çalışıyorum. Bu sebeple bazen farklı tercihlerde bulunabiliyoruz. İyi bir kadromuz var. Seçeneğim fazla." ifadelerini kullandı.

Cher Ndour ilk kez 11'de yer aldıCher Ndour ilk kez 11'de yer aldı

NDOUR BU KEZ DİREKT SAHAYA

Kara Kartal'ın PSG'den kiraladığı Cher Ndour, Antalyaspor karşısında 23 dakika forma giymişti. İtalyan yıldız Lugano karşısında ise ilk kez 11'de görev aldı. Giovanni van Bronckhorst'un forma verdiği genç oyuncu, takımının iki yönündeki aksiyonlarda yer aldı.

Gedson FernandesGedson Fernandes

FERNANDES AÇILIŞI YAPTI

Performansıyla Beşiktaş'ın en önemli oyuncularından biri olan Gedson Fernandes, 2024-2025 sezonunda ilk kez gol sevinci yaşadı. Portekizli futbolcu, karşılaşmanın 21'inci dakikasında sol taraftan ceza sahasına girerek kaleciyi mağlup etti. Ayrıca 51'de de Rafa Silva'nın asistiyle fileleri sarstı. Yıldız oyuncu bu sezon şu ana kadar bir de asist katkısı vermişti.

Lugano Fenerbahçe'ye elenmiştiLugano Fenerbahçe'ye elenmişti

3-1'DEN 3-3'E GELDİ

Beşiktaş karşılaşmada rakibi karşısında 3-1 öne geçmesine rağmen skor 3-3'e geldi. Kartal, Gedson'un 2 golü ve Masuaku ile 3 gol bulurken İsviçre temsilcisi Bislimi, Steffen ve Gabriel Paulista'nın kendi kalesine atmasıyla eşitliği yakaladı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye’nin konuştuğu İstanbul Boğazı Vaniköy sırtlarındaki kaçak villa hakkında yeni görüntüler! Üsküdar Belediyesi CHP’ye geçtikten sonra ağaç katliamı
Sağlık Bakanlığı’ndan Batı Nil Virüsü açıklaması: 6 kişide görüldü! Batı Nil virüsü nedir? Nasıl bulaşır?
Türk Telekom
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çöp krizi ikinci gününde! Vatandaştan isyan: Etraf böcek kaynıyor
Erteleme iddialarına son noktayı koydu! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den 20 bin öğretmen ataması açıklaması
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’ye geliyor! Tarih belli oldu: Başkan Erdoğan Külliye’de kabul edecek
St. Gallen Trabzonspor | CANLI
Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl? | Deniz Uğur kaçırıldı demişti! Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz ortaya çıktı
Kartal fırsat tepti! Beşiktaş 2 farklı öne geçtiği maçta Lugano ile 3-3 berabere kaldı
İstanbul Boğazı’nda usulsüz işler! Vaniköy’ün sırtına saplanan villaya soruşturma başlatıldı | İBB ne karşılığında göz yumdu | Adnan Oktar ve Rus milyarder!
Göztepe Fenerbahçe maçının ardından Ali Koç’un cezası açıklandı
Petrol ve doğal gaz üretiminde yeni rekor! Tarihi keşfin üzerinden 4 yıl geçti
İstanbul Vaniköy’deki izinsiz villa inşaatı durduruldu! Fotoğrafları ortaya çıktı: Her açıdan kaçak
Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nın dördüncüsüne başvurular başladı! Kadın girişimciler için büyük fırsat
Antalya’dan Almanya’ya uzanan kan davası! Dehşet anları saniye saniye kamerada
SON DAKİKA