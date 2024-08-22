Sezona muhteşem bir başlangıç yapan Beşiktaş, ilk beraberliğini Avrupa'da aldı. Siyah beyazlılar, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında FC Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Temsilcimiz haftaya kazandığı takdide gruplara kalacak. beraberlikte ise tur uzatmaya gidecek. Yenilgide de İsviçre temsilcisi adını gruplara yazdıracak. İşte maça dair detaylar...
Beşiktaş Lıgano ile 3-3 berabere kaldı
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada Lugano gole yaklaştı. Sağdan gelen ortada Aliseda arka direkte topa vurdu. Kaleci Mert Günok'u geçen meşin yuvarlağın kaleye girmesine Paulista izin vermedi.
21. dakikada Steffen'in ceza sahası önünden savunmanın arasından attığı topla buluşan Vladi'nin şutunda, kaleci Mert Günok topun sahibi oldu.
Aynı dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Paulista'nın savunmadan gönderdiği uzun topla ceza sahasının sol çaprazında buluşan Gedson Fernandes, ceza sahasına girerek çaprazdan sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
34. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Mahmoud'un ceza sahası sağ çaprazına attığı topu Zanotti tek pasta ön direğe gönderdi. Altıpasın sağ çaprazına koşu yapan Bislimi, düzgün bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
51. dakikada orta alandan Al-Musrati'nin pasında Rafa Silva, topuğuyla ceza sahası içindeki Gedson'a pasını aktardı. Bu oyuncu sağ çaprazdan çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2
53. dakikada Lugano savunmasının çıkarken kaptırdığı topta araya giren Rashica, sağ taraftan pasını ceza sahası içine aktardı. Gedson Fernandes'in sağ çaprazdan şutunda kaleci Saipi meşin yuvarlağı kornere çeldi.
55. dakikada sol taraftan Masuaku'nun arka direğe kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Al Musrati yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3
56. dakikada Aliseda, ceza yayında aldığı topu ceza sahası içindeki Steffen'e aktardı. Steffen'in uzak direğe bekletmeden plasesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3
63. dakikada sağ taraftan Bislimi'nin ceza sahası içine çevirdiği topa kale önünde Paulista'nın ters dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-3
Emirhan Topçu
EMİRHAN TOPÇU İLK KEZ AVRUPA'DA
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Emirhan Topçu, Lugano maçına ilk 11'de başladı. Genç savunmacı hem siyah beyazlı forma ile hem de kariyerinde ilk defa bir Avrupa kupası karşılaşmasında oynamış oldu.