Semih Kılıçsoy SEMİH KILIÇSOY YEDEK KULÜBESİNDE Siyah beyazlıların İsviçre deplasmanında çıktığı Lugano karşılaşmasında Semih Kılıçsoy sürpizi yaşandı. Genç futbolcu karşılaşmaya yedek başladı. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst oyuncusu hakkında; "Semih Kılıçsoy-Ndour taktiksel bir değişiklik. Ben maçı kazanacak oyun planını hazırlamaya çalışıyorum. Bu sebeple bazen farklı tercihlerde bulunabiliyoruz. İyi bir kadromuz var. Seçeneğim fazla." ifadelerini kullandı.

Cher Ndour ilk kez 11'de yer aldı NDOUR BU KEZ DİREKT SAHAYA Kara Kartal'ın PSG'den kiraladığı Cher Ndour, Antalyaspor karşısında 23 dakika forma giymişti. İtalyan yıldız Lugano karşısında ise ilk kez 11'de görev aldı. Giovanni van Bronckhorst'un forma verdiği genç oyuncu, takımının iki yönündeki aksiyonlarda yer aldı.

Gedson Fernandes FERNANDES AÇILIŞI YAPTI Performansıyla Beşiktaş'ın en önemli oyuncularından biri olan Gedson Fernandes, 2024-2025 sezonunda ilk kez gol sevinci yaşadı. Portekizli futbolcu, karşılaşmanın 21'inci dakikasında sol taraftan ceza sahasına girerek kaleciyi mağlup etti. Ayrıca 51'de de Rafa Silva'nın asistiyle fileleri sarstı. Yıldız oyuncu bu sezon şu ana kadar bir de asist katkısı vermişti.

Lugano Fenerbahçe'ye elenmişti 3-1'DEN 3-3'E GELDİ Beşiktaş karşılaşmada rakibi karşısında 3-1 öne geçmesine rağmen skor 3-3'e geldi. Kartal, Gedson'un 2 golü ve Masuaku ile 3 gol bulurken İsviçre temsilcisi Bislimi, Steffen ve Gabriel Paulista'nın kendi kalesine atmasıyla eşitliği yakaladı.