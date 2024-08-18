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Ali Koç'u düşüren Fatih Özkan kimdir, ne iş yapıyor? Göztepe'de yönetici mi görevli mi? Fatih Özkan tutuklandı mı, ne ceza aldı?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, son dakikada gelen golle 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, sahada yaşanan olaylar gündeme damga vurdu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç sırasında saha kenarına indiği sırada bir kişinin fiziksel müdahalesine maruz kaldı ve yere düştü. Olayın ardından Koç'u iten şahsın kimliği ortaya çıktı. İşte bu çarpıcı gelişmenin detayları...

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 14:00 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 14:13
Ali Koç’u düşüren Fatih Özkan kimdir, ne iş yapıyor? Göztepe’de yönetici mi görevli mi? Fatih Özkan tutuklandı mı, ne ceza aldı?

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Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan gerilim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik saldırıyla gündeme oturdu. Bu olay sonrası kamuoyunun dikkatini çeken "Fatih Özkan kimdir?" ve "Fatih Özkan ne iş yapıyor?" soruları sıkça sorulmaya başlandı. Yapılan incelemeler sonucunda, Ali Koç'u iten kişinin Göztepe Kulübü tarafından görevlendirilen Fatih Özkan olduğu belirlendi.

Süper Lig'in yeni sezonundaki ilk olay 2. haftada İzmir'de yaşandı. Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile devam eden karşılaşmada Başkan Ali Koç'un saha kenarına inmesi sonrası olaylar yaşandı.

Ali Koç yere düştüAli Koç yere düştü

Koç, deplasman tribününe gidip içeri alınmayan taraftarlar için bilgi almaya çalıştıktan sonra tünele yöneldi. Bu sırada kendisine yoğun tepki vardı. Ardından da yabancı maddeler atılmaya başlandı. Arkadan da itildi. Yer düşürüldü. Başına su şişesi gelmesiyle maça ara verildi.

Ali Koç Fatih Özkan tarafından düşürüldüAli Koç Fatih Özkan tarafından düşürüldü

Fenerbahçe tribünlerine giden ve ardından dönüşte yere düşen Ali Koç'u Fatih Özkan isminde bir görevlinin ittiği ifade edildi.

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Fatih Özkan Kimdir, Ne Ceza Aldı?

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik saldırı gündeme damgasını vurdu. Maç sırasında Koç'u iterek yere düşüren kişinin Fatih Özkan olduğu ortaya çıktı.

Yapılan açıklamalara göre, Özkan Göztepe'de resmi bir yönetici değil, sadece bir görevliydi. Olayın ardından Ali Koç, kendisine fiziksel müdahalede bulunan Özkan ve olayda ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bu gelişmeler üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, Fatih Özkan'ı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan, savcılık tarafından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, Özkan'ı ev hapsi cezasıyla cezalandırdı.

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