Ali Koç’u düşüren Fatih Özkan kimdir, ne iş yapıyor? Göztepe’de yönetici mi görevli mi? Fatih Özkan tutuklandı mı, ne ceza aldı?

Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan gerilim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik saldırıyla gündeme oturdu. Bu olay sonrası kamuoyunun dikkatini çeken "Fatih Özkan kimdir?" ve "Fatih Özkan ne iş yapıyor?" soruları sıkça sorulmaya başlandı. Yapılan incelemeler sonucunda, Ali Koç'u iten kişinin Göztepe Kulübü tarafından görevlendirilen Fatih Özkan olduğu belirlendi.

Süper Lig'in yeni sezonundaki ilk olay 2. haftada İzmir'de yaşandı. Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile devam eden karşılaşmada Başkan Ali Koç'un saha kenarına inmesi sonrası olaylar yaşandı.