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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u yere düşüren Fatih Özkan'a ev hapsi! TFF'den açıklama

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma oynanırken saha kenarına inen sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Koç, yere düştü ve oyun durdu. Fiili saldırıda bulunan Fatih Özkan Ali Koç'un şikayeti üzerine emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Özkan'a ev hapsi verildi. Öte yandan olayla ilgili TFF'den de açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 23:18 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 15:59
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u yere düşüren Fatih Özkan’a ev hapsi! TFF’den açıklama

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Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan Trendyol Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde ikinci yarı başlar başlamaz Ali Koç saha kenarına indi.

Sahaya girdi maç durdu: Ali Koç yere düştü

Ali Koç yere düştüAli Koç yere düştü

ALİ KOÇ SAHA KENARINA İNDİ!

Karşılaşma sırasında içeri alınmayan taraftarlar olduğu gerekçesiyle saha kenarına inip ardından da deplasman tribününe doğru giden Başkan Ali Koç, bir süre burada kaldı. Taraftarlarla görüştü ve sonrasında geri döndü. Tünele girmesine kısa bir süre kala Koç'a yabancı maddeler atıldı. O sırada yere düştü ve mücadele Kadir Sağlam'ın düdüğü ile durduruldu. Ayağa kalkan sarı lacivertlilerin başkanı içeri girdikten sonra oyun devam etti.

Ali Koç'a fiili müdahalede bulunan şahıs gözaltına alındıAli Koç'a fiili müdahalede bulunan şahıs gözaltına alındı

Saha kenarındaki emniyet güçleri, Ali Koç'a saldıran şahsa derhal müdahalede bulundu.

Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

FATİH ÖZKAN'A EV HAPSİ

Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a saldıran Fatih ÖzkanFenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan

Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırıldı.

Ali Koçu düşüren Fatih Özkan kimdir, ne iş yapıyor? Göztepede yönetici mi görevli mi? Fatih Özkan tutuklandı mı, ne ceza aldı?Ali Koçu düşüren Fatih Özkan kimdir, ne iş yapıyor? Göztepede yönetici mi görevli mi? Fatih Özkan tutuklandı mı, ne ceza aldı?
Ali Koç'u düşüren Fatih Özkan kimdir, ne iş yapıyor? Göztepe'de yönetici mi görevli mi? Fatih Özkan tutuklandı mı, ne ceza aldı?

Ali Koç Göztepe ile oynanan maçta yere düştüAli Koç Göztepe ile oynanan maçta yere düştü

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı lacivertli kulüp yaşanan olaylarla ilgili olarak yeni bir açıklamada bulunarak resmi sitesinden şu ifadeleri yayımladı;

"Futbol Takımımızın ligin 2. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakanın devre arasında; hala stada alınmayan ve biber gazına maruz kalan taraftarlarımızın yaşadığı mağduriyetin çözümü için yöneticilerimiz dışarıda yetkililerle görüşmekteyken, Başkanımız Ali Y. Koç ve Genel Sekreterimiz Burak Kızılhan da taraftarlarımızın olduğu tribüne gitmiş ve yetkililerle görüşmüştür.

Devamında, taraftarımızın içeri girmesi ve olayların yatışmasıyla Başkanımız ve Genel Sekreterimiz yerlerine gitmekteyken, hiçbir sebep olmaksızın Göztepe akreditasyon kartına sahip bir futbol teröristi tarafından başkanımıza arkadan fiili saldırıda bulunulmuştur.

Yaşanan menfur saldırının ardından, yetkililerce ilgili kişinin spor şubede ifade vermek üzere alındığı belirtilmişse de şahsın maçın geri kalanını akreditasyon kartıyla takip etmeye devam ettiği, hakkında hiçbir işlem yapılmadığı öğrenilmiş, elini kolunu sallayarak ve kıyafetini değiştirmiş halde stadyumdan ayrıldığı da bir gazetecinin dikkati sayesinde kamuoyunun gözleri önüne serilmiştir.

Ülkemizde yıllardır uygulanmakta olan 6222 sayılı yasa gereği en ufak taşkınlıklarda ilgililer hakkında derhal işlem yapıldığı ve tedbir uygulandığı herkesin malumuyken, Göztepe akreditasyon kartlı bu şahsın ayrıcalığı kimden ve nereden gelmektedir?

Milyonların gözü önünde suç işlemekten çekinmeyen ve hakkında hiç bir işlem yapılmamış halde elini kolunu sallayarak stattan ayrılan bu şahsa bu cesareti kimler vermektedir? Başkanımız Ali Y. Koç tarafından futbol teröristi bu şahıs başta olmak üzere ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, süreç hassasiyetle takip edilecektir.

Ayrıca ilgili maçın öncesi, sırası ve sonrasında taraftarımıza yaşatılanlara dair de gereken tüm adımları atacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Kamuoyuna duyurulur."

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe mücadelesinde yaşanan olaylarla alakalı yazılı açıklamada bulundu.

TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasında futbol sahalarında görmek istemediğimiz birtakım hadiseler yaşanmıştır.

Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz.

Bununla birlikte; misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz.

Yaşanan olayların, futbolda oluşturmak istediğimiz kardeşlik iklimine faydası olmadığı aşikardır. Futbolun tüm paydaşlarının ortak olduğunu, futbolumuzun marka değerini daha iyi noktalara taşıyabilmek için bu paydaşların sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Fatih Özkan ifadesinde yerlerin ıslak olduğu için hızını ayarlayamadığını ve Ali Koç'u hızlı ittiğini söylediFatih Özkan ifadesinde yerlerin ıslak olduğu için hızını ayarlayamadığını ve Ali Koç'u hızlı ittiğini söyledi

ÖZKAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç'u iterek Fenerbahçe Başkanı'nın yere düşmesine sebep olan Fatih Özkan'ın ifadesi ortaya çıktı. DHA'nın haberine göre Özkan, şunları söyledi: "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu.

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