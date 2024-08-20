SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'u düşüren Fatih Özkan özür diledi!

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Taraftarlarının yaşadığı sıkıntılarla ilgilenmek için saha içine giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmanın oynandığı sırada yerine geçerken Göztepe taraftarının tepkisini çekti. Daha sonra itilerek yere düşürülen Koç'a saldırıyı gerçekleştiren Fatih Özkan'dan özür açıklaması geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 11:56 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 11:56
Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç’u düşüren Fatih Özkan özür diledi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Taraftarlarının yaşadığı sıkıntılarla ilgilenmek için saha içine giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmanın oynandığı sırada yerine geçerken Göztepe taraftarının tepkisini çekti.


Güvenlik önlemleriyle sahadan çıkmaya çalışan Ali Koç, Göztepe akreditasyon kartıyla sahada bulunan Fatih Özkan tarafından itilerek yere düşürüldü.


ÖZÜR DİLEDİ

Ali Koç'u ittirerek düşmesine sebep olan Fatih Özkan'dan özür açıklaması geldi.

Özkan, "17/08/24 tarihinde futbolumuzun iki güzide kulübü arasında oynanan müsabaka sırasında meydana gelen ve halihazırda kamuoyunu meşgul etmeye devam eden menfur olayın bir tarafı olarak yaşanan bu olay nedeni ile son derece üzgün olduğumun bilinmesini isterim. Kamuoyunun bu olay nedeni ile daha fazla meşgul edilmemesi; her iki güzide kulübe gönül vermiş taraftarların yıpratılmaması için başta tüm kamuoyu olmak üzere mensubu olduğum Göztepe Spor Kulübü, kulüp onursal başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Spor kulübü başkanı Ali Y. Koç ile tüm Fenerbahçe camiasından özür dilediğimi kamuoyuna saygı ile bildiririm." dedi.

Fenerbahçeden orta sahaya çifte dünya yıldızı! Jose Mourinhonun yüzü gülecekFenerbahçeden orta sahaya çifte dünya yıldızı! Jose Mourinhonun yüzü gülecek
Fenerbahçe'den orta sahaya çifte dünya yıldızı! Jose Mourinho'nun yüzü gülecek

SON DAKİKA