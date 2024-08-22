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Fenerbahçe'nin istemediği yıldıza Fransız devi talip! Transferi hemen bitirmek istiyorlar

Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de büyük önem taşıyor. Sarı lacivertlilerin kadroda düşünmediği bir oyuncu için ise Fransız devi devreye girdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 21:40 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 21:40
Fenerbahçe’nin istemediği yıldıza Fransız devi talip! Transferi hemen bitirmek istiyorlar

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Bu sezon transferde çok hızlı bir gidişat benimseyen Fenerbahçe'de gelen oyuncular heyecan yaratmayı başardı. Sarı lacivertlilerin kadrosuna kattığı futbolcular kadar gidecek isimler de sezonun geir kalanındaki yapılandırma adına büyük önem taşıyor.

Ryan KentRyan Kent

Yabancı futbolcularda kontenjan sorununun aşılması öncelik olarak benimsendi. Yerlilerde ise daha fazla oynayarak süre bulmaları ve deneyim kazanmaları konusunda yardımcı olunuyor.

Allan Saint-MaximinAllan Saint-Maximin

Yaz tescil dönemin Allan Saint-Maximin'i kiralayıp Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katan Kanarya, Cenk Tosun, Levent Mercan, Çağlar Söyüncü ve Oğuz Aydın'ı da renklerine bağladı.

Jose MourinhoJose Mourinho

Diğer yandan kadrodaki oyuncu sayısının da azaltılarak TFF'ye teslim eidlmesinin ardından liste dışı kalacak isimlerin gönderilmesi hedefleniyor. Kiralık veya satılık olarak pazarlıkla gerçekleştiriliyor.

Samet Akaydin EURO 2024'te adından söz ettirmeyi başarmıştıSamet Akaydin EURO 2024'te adından söz ettirmeyi başarmıştı

Geçen sezonu Panathinaikos'ta geçirdikten sonra Fenerbahçe'ye dönen Samet Akaydin, takımının Avrupa maçları kadrosuna alınmamış ve ayrılma fikrine sıcak bakmaya başlamıştı.

Samet Akaydin ve Cristiano RonaldoSamet Akaydin ve Cristiano Ronaldo

Milli stopere Fransa'dan talip çıktı. EURO 2024'te zaman zaman tartışılsa da dikkat çekmeyi başaran deneyimli stopere OGC Nice talip oldu. Ligue 1 devi, kısa sürede süreci tamamlamak amacında.

Samet AkaydinSamet Akaydin

Avrupa'da transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala atağa kalkan Nice, Samet Akaydin'i bir seneliğine satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Yıldız oyuncu Fransa macerası konusunda oldukça iyimser. İlerleyen günlerde iki kulübün pazarlıklarını resmiyete dökebileceği öne sürüldü.

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