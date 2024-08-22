Bu sezon transferde çok hızlı bir gidişat benimseyen Fenerbahçe'de gelen oyuncular heyecan yaratmayı başardı. Sarı lacivertlilerin kadrosuna kattığı futbolcular kadar gidecek isimler de sezonun geir kalanındaki yapılandırma adına büyük önem taşıyor.