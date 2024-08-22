Bu sezon transferde çok hızlı bir gidişat benimseyen Fenerbahçe'de gelen oyuncular heyecan yaratmayı başardı. Sarı lacivertlilerin kadrosuna kattığı futbolcular kadar gidecek isimler de sezonun geir kalanındaki yapılandırma adına büyük önem taşıyor.
Bu sezon transferde çok hızlı bir gidişat benimseyen Fenerbahçe'de gelen oyuncular heyecan yaratmayı başardı. Sarı lacivertlilerin kadrosuna kattığı futbolcular kadar gidecek isimler de sezonun geir kalanındaki yapılandırma adına büyük önem taşıyor.
Yabancı futbolcularda kontenjan sorununun aşılması öncelik olarak benimsendi. Yerlilerde ise daha fazla oynayarak süre bulmaları ve deneyim kazanmaları konusunda yardımcı olunuyor.
Diğer yandan kadrodaki oyuncu sayısının da azaltılarak TFF'ye teslim eidlmesinin ardından liste dışı kalacak isimlerin gönderilmesi hedefleniyor. Kiralık veya satılık olarak pazarlıkla gerçekleştiriliyor.
Geçen sezonu Panathinaikos'ta geçirdikten sonra Fenerbahçe'ye dönen Samet Akaydin, takımının Avrupa maçları kadrosuna alınmamış ve ayrılma fikrine sıcak bakmaya başlamıştı.
Milli stopere Fransa'dan talip çıktı. EURO 2024'te zaman zaman tartışılsa da dikkat çekmeyi başaran deneyimli stopere OGC Nice talip oldu. Ligue 1 devi, kısa sürede süreci tamamlamak amacında.
Avrupa'da transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala atağa kalkan Nice, Samet Akaydin'i bir seneliğine satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Yıldız oyuncu Fransa macerası konusunda oldukça iyimser. İlerleyen günlerde iki kulübün pazarlıklarını resmiyete dökebileceği öne sürüldü.