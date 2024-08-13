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Tarihi hüsran | Paris 2024 Olimpiyatı'ndan sadece 1628 dolarla döndük! 73 bin nüfuslu Dominika üstümüzde yer aldı

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan tarihi bir hüsran yaşadı 128 sporcumuz maddi değeri sadece 1.628 dolar olan 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla geri döndü. Böylelikle 40 yıl sonra bir Olimpiyatta altın madalya kazanamamış olduk. Alınan kötü sonuçlarla 64 sıraya kadar gerilen Türkiye, 73 bin nüfuslu Dominika'nın da gerisinde kalmış oldu.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 23:43 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 23:43
Tarihi hüsran | Paris 2024 Olimpiyatı’ndan sadece 1628 dolarla döndük! 73 bin nüfuslu Dominika üstümüzde yer aldı

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Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 100 sporcu ile 18 branşta verdiği mücadelede istediği sonucu alamadı. 128 sporcumuzdan sadece 8'i gümüş ve bronz ile geri geldi.

Türkiye böylelike 40 yıl sonra bir Olimpiyat'ta altın madalya kazanamamış oldu.

Paris 2024ten 1628 dolarla döndük!Paris 2024ten 1628 dolarla döndük!
Paris 2024'ten 1628 dolarla döndük!

MADDİ DEĞERİ SADECE 1.626 DOLAR

Maddi değeri sadece 1.628 dolar olan 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla geri döndü.



64. SIRAYA GERİLEDİK

Türkiye ikisi boks ve biri atıcılık olmak üzere üç gümüş madalyanın yanı sıra bir okçuluk, bir boks, bir taekwondo ve iki güreş olmak üzere beş bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye oyunları 64. sırada tamamladı.



73 BİN NUFÜSLÜ DOMİNİKA'NIN GERİSİNDE KALDIK

Türkite Olimpiyat'larda sadece 4 sporcu ile katılan ve ülke nufüsü 73 bin olan Dominika'nın da gerisinde kalmış oldu.



MADALYALARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ KADINLARDAN

Türkiye'nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı madalyaların büyük bölümünü kadın sporculardan geldi.

Oyunlarda Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Buse Tosun Çavuşoğlu, Esra Yıldız Kahraman ve Nafia Kuş Aydın bireyselde, Şevval İlayda Tarhan da Yusuf Dikeç ile karışık takımda madalya elde etti.

Erkekler bireyselde sadece Taha Akgül madalyaya ulaşırken, diğer madalyayı ise Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer, takım kategorisinde aldı.

Oyunlarda iyi bir performans sergileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı ise bronz madalya maçını kaybederek olimpiyat dördüncüsü oldu.

Milli güreşçi Taha Akgül (mavi), rakibi Kırgızistanlı Aiaal Lazarev (kırmızı) ile mücadele etti. Akgül, minderden 7-0'lık galibiyetle ayrılarak bronz madalya kazandı.Milli güreşçi Taha Akgül (mavi), rakibi Kırgızistanlı Aiaal Lazarev (kırmızı) ile mücadele etti. Akgül, minderden 7-0'lık galibiyetle ayrılarak bronz madalya kazandı.

GÜREŞTE GREKOROMEN STİLDE 36 YIL SONRA MADALYA YOK
Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde en büyük başarılara imza attığı "Ata sporu" güreş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda hayal kırıklığı yaşattı.

Türkiye, 11 güreşçiyle yer aldığı Paris 2024'te 36 yıl sonra grekoromen stilde madalya elde edemedi.

Ay-yıldızlılar, grekoromen güreşte en son Seul 1988 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanamamıştı.

Türkiye, kadınlarda Buse Tosun Çavuşoğlu ve serbest stilde ise Taha Akgül ile bronz madalyaya uzandı.

ATLETİZMDE HÜSRAN YAŞANDI
Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na en fazla sporcuyla katıldığı atletizmde beklentileri karşılayamadı.

Olimpiyat oyunlarının ilkeleri "Citius, Altius, Fortius"u (Daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü) en iyi şekilde ifade eden atletizmde Türkiye, Paris 2024'te 16 sporcuyla yer aldı.

Milli sporcu Ersu Şaşma, finalde mücadele etti.Milli sporcu Ersu Şaşma, finalde mücadele etti.

Oyunlarda mücadele eden 16 sporcunun sadece 2'si finallere kalırken, yer aldıkları yarışları tamamlayamayanlar da oldu.

Bu branşta en büyük başarıyı sırıkla atlamada 5. olan Ersu Şaşma elde etti.

TOKYO 2020'DE ALTIN ALANLAR MADALYASIZ KAPATTI
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya alan 2 milli sporcu da Paris 2024'ü madalyasız kapattı.

Japonya'da altın madalya alan milli okçu Mete Gazoz ile milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris 2024'te bireyselde madalya alamadı.

7 SPORCU 5. OLDU
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 7 milli sporcu, yer aldıkları kategorilerde 5. oldu.

Atletizmde Ersu Şaşma, cimnastikte Adem Asil ve Ferhat Arıcan, judoda Kayra Özdemir ve Salih Yıldız, tekvandoda Merve Dinçel Kavurat, yüzmede Kuzey Tunçelli oyunları 5. sırada bitirdi.

Halterde de Muhammed Furkan Özbek, oyunları 4. sırada tamamladı.

UMUT VAAT EDENLER
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bazı milli sporcular sergiledikleri performansla umut vaat etti.

21 yaşındaki Nisanur Erbil eskrimde son 16 turunda mücadele etti.21 yaşındaki Nisanur Erbil eskrimde son 16 turunda mücadele etti.

Yüzmede 1500 metrede 5. olan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, okçulukta bireyselde çeyrek final gören 17 yaşındaki Elif Berra Gökkır, eskrimde son 16 turunda mücadele eden 21 yaşındaki Nisanur Erbil, halterde 4. olan 23 yaşındaki Muhammed Furkan Özbek ve boksta gümüş madalya elde eden 24 yaşındaki Hatice Akbaş, performanslarıyla dikkati çekti.

EN BAŞARILI OLİMPİYAT ROMA
Türkiye'nin en başarılı olduğu olimpiyat oyunları Roma 1960 oldu.

Toplam 55 sporcuyla katıldığı ve en çok altın madalya kazandığı Roma Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 7 altın ile 2 gümüş madalya elde etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Elif Berra Gökkır, okçuluk klasik yay çeyrek final karşılaşmasında, Güney Koreli sporcu Jeon Hun-young ile Invalides'te mücadele etti. (3 Ağustos 2024)Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Elif Berra Gökkır, okçuluk klasik yay çeyrek final karşılaşmasında, Güney Koreli sporcu Jeon Hun-young ile Invalides'te mücadele etti. (3 Ağustos 2024)

TDT ÜYE VE GÖZLEMCİLERİNİN PERFORMANSI
Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ve gözlemci ülkeler arasında en başarılı performansı Özbekistan sergiledi.

Özbekistan olimpiyatları 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 13 madalyayla bitirdi.

Macaristan 6 altın, 7 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 19 madalyaya ulaşırken, Azerbaycan 2'si altın, 2'si gümüş ve 3'ü bronz 7 madalya kazandı.

Kazakistan 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalya elde ederken, Türkiye 3'ü gümüş ve 5'i bronz 8 madalyanın sahibi oldu.

Kırgızistan da 2 gümüş ve 4 bronz madalya olmak üzere 6 madalyaya ulaştı.

OLİMPİYATLARDA TÜRKİYE
Olimpiyat oyunları tarihinde Türkiye'nin katıldığı sporcu sayıları ile aldığı madalyaların dağılımı şöyle:

Organizasyon Katılım Altın Gümüş Bronz Toplam
Paris 2024 101 - 3 5 8
Tokyo 2020 108 2 2 9 13
Rio 2016 103 1 3 4 8
Londra 2012 114 1 1 1 3
Pekin 2008 68 1 1 3 5
Atina 2004 66 3 4 4 11
Sidney 2000 59 3 - 2 5
Atlanta 1996 54 4 1 1 6
Barcelona 1992 47 2 2 2 6
Seul 1988 50 1 1 - 2
Los Angeles 1984 48 - - 3 3
Moskova 1980 Katılım yok - - - -
Montreal 1976 30 - - - -
Münih 1972 30 - 1 - 1
Meksiko 1968 33 2 - - 2
Tokyo 1964 25 2 3 1 6
Roma 1960 55 7 2 - 9
Melbourne 1956 15 3 2 2 7
Helsinki 1952 60 2 - 1 3
Londra 1948 67 6 4 2 12
Berlin 1936 60 1 - 1 2
Los Angeles 1932 Katılım yok - - - -
Amsterdam 1928 40 - - - -
Paris 1924 40 - - - -
Anvers 1920 Katılım yok - - - -
Stockholm 1912 2 - - - -
Londra 1908 1 - - - -
Atina 1906 Ara olimpiyat - - - -
St. Louis 1904 Katılım yok - - - -
Paris 1900 Katılım yok - - - -
Atina 1896 İlk olimpiyat - - - -
TOPLAM 1276 41 30 41 112

Türkiye'nin bayrağını olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ile bronz madalya alan milli güreşçi Taha Akgül taşıdı.Türkiye'nin bayrağını olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ile bronz madalya alan milli güreşçi Taha Akgül taşıdı.

TÜRKİYE PARİS'İ 64. SIRADA TAMAMLADI
Türkiye, 3 gümüş, 5 bronz madalyayla oyunları 64'üncü bitirdi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 40 altın, 44 gümüş, 42 bronz madalya kazanan ABD, 126 kez kürsüde yer alarak ülkeler sıralamasında birinci oldu. ABD ile aynı sayıda altın madalyayla ikinci olan Çin, 40'ı altın, 27'si gümüş, 24'ü bronz 91 madalyayla oyunları tamamladı.

Olimpiyatların son gününde 2 altın madalya kazanan Japonya, üçüncü sıraya yükseldi. Japonya'nın 20'si altın, 12'si gümüş, 13'ü de bronz 45 madalyası bulunuyor.

ABD Kadın Basketbol Takımı Olimpiyat Şampiyonu oldu. ABD Kadın Basketbol Takımı Olimpiyat Şampiyonu oldu.

Yüzme ve su sporlarındaki başarısıyla dikkati çeken Avustralya, 18 altın, 19 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplamda 53 madalyayla dördüncü sırada yer aldı.

Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı.Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı.

Ev sahibi Fransa ise 16'sı altın, 26'sı gümüş, 22'si bronz 64 madalyayla oyunları tamamladı.

Paris 2024'te Mülteci Olimpiyat Takımı ve 90 ülke, madalya mücadelesi verdi.

Hatice Akbaş gümüş madalya kazandı.Hatice Akbaş gümüş madalya kazandı.


Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla tamamlayan Türkiye, sıralamada 64. oldu.

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan gümüş madalya aldı. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan gümüş madalya aldı.

Kadınlar boks branşı 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 54 kiloda Hatice Akbaş ile atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan kurulu milli takım, gümüş madalya aldı.

Taha Akgül bronz madalya kazandı.Taha Akgül bronz madalya kazandı.

BRONZ KAZANAN MİLLİ SPORCULAR
Taha Akgül, Rio 2016'daki altın ve Tokyo 2020'deki bronz madalyadan sonra Paris 2024'te de podyumda yer aldı. Taha, 3'üncü olimpiyat madalyasını kazanmasının ardından ayakkabılarını mindere bırakarak aktif spora veda etti.

Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya aldı. Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya aldı.

Kadınlar güreş 68 kilo mücadelesinde milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya kazandı.

Esra Yıldız Kahraman bronz madalya aldı. Esra Yıldız Kahraman bronz madalya aldı.

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazandı.

Nafia Kuş Aydın, bronz madalya aldı. Nafia Kuş Aydın, bronz madalya aldı.

Tekvandoda kadınlar +67 kiloda milli sporcu Nafia Kuş Aydın, bronz madalya kazandı.

Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya aldı.Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya aldı.

100 YILLIK OLİMPİYAT TARİHİNDE BİR İLK
Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Çin'i mağlup ederek üçüncü olan Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım, madalyalarını alma mutluluğunu yaşadı.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nın üçüncülüğü, 100 yıllık olimpiyat tarihinde Türkiye'nin takım halinde kazandığı ilk madalya olarak kayıtlara geçti.

Oyunların ardından ülkeler madalya sıralaması şu şekilde oluştu:

Ülke

Altın

Gümüş

Bronz

Toplam

ABD

40

44

42

126

Çin

40

27

24

91

Japonya

20

12

13

45

Avustralya

18

19

16

53

Fransa

16

26

22

64

Hollanda

15

7

12

34

Büyük Britanya

14

22

29

65

Güney Kore

13

9

10

32

İtalya

12

13

15

40

Almanya

12

13

8

33

Yeni Zelanda

10

7

3

20

Kanada

9

7

11

27

Özbekistan

8

2

3

13

Macaristan

6

7

6

19

İspanya

5

4

9

18

İsveç

4

4

3

11

Kenya

4

2

5

11

Norveç

4

1

3

8

İrlanda

4

3

7

Brezilya

3

7

10

20

İran

3

6

3

12

Ukrayna

3

5

4

12

Romanya

3

4

2

9

Gürcistan

3

3

1

7

Belçika

3

1

6

10

Bulgaristan

3

1

3

7

Sırbistan

3

1

1

5

Çekya

3

2

5

Danimarka

2

2

5

9

Azerbaycan

2

2

3

7

Hırvatistan

2

2

3

7

Küba

2

1

6

9

Bahreyn

2

1

1

4

Slovenya

2

1

3

Tayvan

2

5

7

Avusturya

2

3

5

Hong Kong

2

2

4

Filipinler

2

2

4

Cezayir

2

1

3

Endonezya

2

1

3

İsrail

1

5

1

7

Polonya

1

4

5

10

Kazakistan

1

3

3

7

Jamaika

1

3

2

6

Güney Afrika

1

3

2

6

Tayland

1

3

2

6

Etiyopya

1

3

4

İsviçre

1

2

5

8

Ekvador

1

2

2

5

Portekiz

1

2

1

4

Yunanistan

1

1

6

8

Arjantin

1

1

1

3

Mısır

1

1

1

3

Tunus

1

1

1

3

Botsvana

1

1

2

Şili

1

1

2

Saint Lucia

1

1

2

Uganda

1

1

2

Dominik Cumhuriyeti

1

2

3

Guatemala

1

1

2

Fas

1

1

2

Dominika

1

1

Pakistan

1

1

Türkiye

3

5

8

Meksika

3

2

5

Ermenistan

3

1

4

Kolombiya

3

1

4

Kırgızistan

2

4

6

Kuzey Kore

2

4

6

Litvanya

2

2

4

Hindistan

1

5

6

Moldova

1

3

4

Kosova

1

1

2

Güney Kıbrıs Rum Kesimi

1

1

Fiji

1

1

Ürdün

1

1

Moğolistan

1

1

Panama

1

1

Tacikistan

3

3

Arnavutluk

2

2

Grenada

2

2

Malezya

2

2

Porto Riko

2

2

Fildişi Sahili

1

1

Yeşil Burun Adaları

1

1

Mülteci Olimpiyat Takımı

1

1

Peru

1

1

Katar

1

1

Singapur

1

1

Slovakya

1

1

Zambiya

1

1

"FEDERASYONLAR HESAP VERECEK"

Sonuçların ardından bütün sporcuların oyunlara katılmak için verdiği emeği çok iyi bildiklerini kaydeden Bakan Bak, "Biz onların daima yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Burada madalya alan, madalyaya yaklaşan ve özellikle ilklere imza atan sporcularımız oldu. Bazı sonuçlar bizi gelecek adına umutlandırırken, bazı sonuçlar da önemli mesajlar verdi. Devlet, imkan sağlar. Biz, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak spor federasyonlarımıza en üst düzey imkanları sunduk. Sağladığımız bu imkanlar, dünyanın pek çok ülkesinde yok. Bunu sadece biz değil uluslararası tüm spor kamuoyu söylüyor. Buna rağmen; bu imkanları doğru ve verimli kullanamayan federasyonlar bunun hesabını verecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiyenin Paris 2024 Olimpiyatları raporu: 40 yıl sonra hüsran | Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: İmkanları doğru kullanmayan federasyonlar hesap verecekTürkiyenin Paris 2024 Olimpiyatları raporu: 40 yıl sonra hüsran | Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: İmkanları doğru kullanmayan federasyonlar hesap verecek

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