Tarihi hüsran | Paris 2024 Olimpiyatı’ndan sadece 1628 dolarla döndük! 73 bin nüfuslu Dominika üstümüzde yer aldı

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 100 sporcu ile 18 branşta verdiği mücadelede istediği sonucu alamadı. 128 sporcumuzdan sadece 8'i gümüş ve bronz ile geri geldi.



Türkiye böylelike 40 yıl sonra bir Olimpiyat'ta altın madalya kazanamamış oldu.



MADDİ DEĞERİ SADECE 1.626 DOLAR



Maddi değeri sadece 1.628 dolar olan 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla geri döndü.