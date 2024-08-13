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Paris 2024'ten 1628 dolarla döndük!

Türkiye, 40 yıl sonra bir Olimpiyat'ta altın madalya kazanamadı. Sporcularımız, maddi değeri sadece 1.628 dolar olan 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla döndü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024
Paris 2024’ten 1628 dolarla döndük!

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Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan olimpiyatlar sona erdi. Ancak Türkiye istediği başarıyı elde edemedi. 128 sporcumuzdan sadece 8'i gümüş ve bronz ile geri geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sonuçları değerlendirdi: Devletin sağladığı imkanları verimli kullanamayan federasyonlardan bunun hesabını soracağız.

GÜMÜŞ MADALYA
BOKS
- Buse Naz Çakıroğlu
- Hatice Akbaş
ATICILIK
- Yusuf Dikeç
- Şevval İlayda Tarhan
BRONZ MADALYA
GÜREŞ
- Taha Akgül
- B. Tosun Çavuşoğlu
BOKS
- E. Yıldız Kahraman
TEKVANDO
- Nafia Kuş Aydın
OKÇULUK
- Mete Gazoz
- M. Abdullah Yıldırmış
- Ulaş Berkim Tümer

Türkiyenin Paris 2024 Olimpiyatları raporu: 40 yıl sonra hüsran | Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: İmkanları doğru kullanmayan federasyonlar hesap verecekTürkiyenin Paris 2024 Olimpiyatları raporu: 40 yıl sonra hüsran | Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: İmkanları doğru kullanmayan federasyonlar hesap verecek
Türkiye'nin Paris 2024 Olimpiyatları raporu: 40 yıl sonra hüsran | Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "İmkanları doğru kullanmayan federasyonlar hesap verecek"

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