Paris 2024’ten 1628 dolarla döndük!

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan olimpiyatlar sona erdi. Ancak Türkiye istediği başarıyı elde edemedi. 128 sporcumuzdan sadece 8'i gümüş ve bronz ile geri geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sonuçları değerlendirdi: Devletin sağladığı imkanları verimli kullanamayan federasyonlardan bunun hesabını soracağız.
GÜMÜŞ MADALYA
BOKS
- Buse Naz Çakıroğlu
- Hatice Akbaş
ATICILIK
- Yusuf Dikeç
- Şevval İlayda Tarhan
BRONZ MADALYA
GÜREŞ
- Taha Akgül
- B. Tosun Çavuşoğlu
BOKS
- E. Yıldız Kahraman
TEKVANDO
- Nafia Kuş Aydın
OKÇULUK
- Mete Gazoz
- M. Abdullah Yıldırmış
- Ulaş Berkim Tümer