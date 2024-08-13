Paris 2024’ten 1628 dolarla döndük!

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan olimpiyatlar sona erdi. Ancak Türkiye istediği başarıyı elde edemedi. 128 sporcumuzdan sadece 8'i gümüş ve bronz ile geri geldi.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sonuçları değerlendirdi: Devletin sağladığı imkanları verimli kullanamayan federasyonlardan bunun hesabını soracağız.

GÜMÜŞ MADALYA

BOKS

- Buse Naz Çakıroğlu

- Hatice Akbaş

ATICILIK

- Yusuf Dikeç

- Şevval İlayda Tarhan

BRONZ MADALYA

GÜREŞ

- Taha Akgül

- B. Tosun Çavuşoğlu

BOKS

- E. Yıldız Kahraman

TEKVANDO

- Nafia Kuş Aydın

OKÇULUK

- Mete Gazoz

- M. Abdullah Yıldırmış

- Ulaş Berkim Tümer