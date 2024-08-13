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Fenerbahçe Lille'e elendi... UEFA Güncel Ülke Puanı Sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkemizi UEFA organizasyonlarında temsil eden takımlarımızın aldıkları sonuçlar, puanları da etkiliyor. Temsilcilerimizin direkt olarak Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmesi veya diğer organizasyonlara gruplara gidebilmesi adına sıralamamızın yüksek olması gerekiyor. Fenerbahçe'nin Lille karşısında elenmesinin ardından sıralama yeniden güncellendi. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? 13 Ağustos UEFA güncel ülke puanı sıralaması haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 23:13 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 23:43
Fenerbahçe Lille’e elendi... UEFA Güncel Ülke Puanı Sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada?

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Avrupa kupalarında mücadele veren temsilcilerimiz, ülke puanı adına da savaşıyor. Bu nedenle de her karşılaşma kritik rol oynuyor. Fenerbahçe'nin Lille ile evinde oynadığı mücadelenin ardından sıralama yeniden güncellendi.

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Kanarya, 2-1 yenildiği Lille'i bu kez Ülker Stadyumu'nda ağırladı. Sarı lacivertli ekip zorlu maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak turnuvaya veda etti.

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Trabzonspor ve Başakşehir ise 15 Ağustos'ta rövanş mücadelelerine çıkacak. Bordo mavililer Rapid Wien'e 1-0 yenilmiş, turuncu lacivertliler ise deplasmanda FC Iberia'yı 1-0 mağlup etmişti.

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ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

1- İNGİLTERE:85,732

2- İTALYA:75,356

3- İSPANYA:70.561

4-ALMANYA:67,910

5- FRANSA:57.736

6- HOLLANDA:52,483

7- PORTEKİZ:47,116

8- BELÇİKA:42.000

9- ÇEK CUMHURİYETİ:35.350

10-TÜRKİYE:35.000

11-NORVEÇ: 30.250

12-İSRAİL:29.875

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