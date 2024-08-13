Fenerbahçe Lille’e elendi... UEFA Güncel Ülke Puanı Sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa kupalarında mücadele veren temsilcilerimiz, ülke puanı adına da savaşıyor. Bu nedenle de her karşılaşma kritik rol oynuyor. Fenerbahçe'nin Lille ile evinde oynadığı mücadelenin ardından sıralama yeniden güncellendi.
Avrupa kupalarında mücadele veren temsilcilerimiz, ülke puanı adına da savaşıyor. Bu nedenle de her karşılaşma kritik rol oynuyor. Fenerbahçe'nin Lille ile evinde oynadığı mücadelenin ardından sıralama yeniden güncellendi.
Kanarya, 2-1 yenildiği Lille'i bu kez Ülker Stadyumu'nda ağırladı. Sarı lacivertli ekip zorlu maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak turnuvaya veda etti.