Fenerbahçe’yi yıkan an! Jayden Oosterwolde’nin talihsizliği Şampiyonlar Ligi hayalini aldı götürdü

Fenerbahçe maçın son dakikalarında istediği golü buldu ama turu geçemedi Jose Mourinho'nun öğrencileri birçok fırsat bulduğu karşılaşmada 90+1'de Lille'li Diakite'nin kendi kalesine attığı golle öne geçmeyi başardı ve ardından eşleşmenin galibini uzatmaların belirleyeceği hakem tarafından ilan edildi.

Fenerbahçe Lille'e 2-1 ve 1-1'lik sonuçlarla elendi Fenerbahçe uzatma dakikalarına da hızlı başladı. 109'da Mandi kırmızı kart görerek temsilcimizin işini kolaylaştırdı. Ancak bu kez de penaltı kararı filmin sonunu getirdi.

Görüntü EXXEN'den alınmıştır Jonathan David'in şutunda top Jayden Oosterwolde'nin eline çarpan top sonrası mücadelenin hakemi Jose Maria Sanchez beyaz noktayı gösterdi. Yıldız futbolcu penaltıyı kendisi kullandı ve skoru eşitledi.

Jonathan David Fenerbahçe'nin tüm umutlarını bitirdi Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Temsilcimiz yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.