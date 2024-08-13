Fenerbahçe’yi yıkan an! Jayden Oosterwolde’nin talihsizliği Şampiyonlar Ligi hayalini aldı götürdü

Yeni sezona büyük umutlarla başlayan ve takımın başıan Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, kadrosunu da önemli isimlerle güçlendirmişti.
Yeni sezona büyük umutlarla başlayan ve takımın başıan Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, kadrosunu da önemli isimlerle güçlendirmişti.
Kanarya sezona Avrupa'da başladı ve Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano'yu deplasmanda 4-3, evinde ise 2-1 yenerek tur atladı.
Jose Mourinho'nun öğrencileri birçok fırsat bulduğu karşılaşmada 90+1'de Lille'li Diakite'nin kendi kalesine attığı golle öne geçmeyi başardı ve ardından eşleşmenin galibini uzatmaların belirleyeceği hakem tarafından ilan edildi.
Fenerbahçe uzatma dakikalarına da hızlı başladı. 109'da Mandi kırmızı kart görerek temsilcimizin işini kolaylaştırdı. Ancak bu kez de penaltı kararı filmin sonunu getirdi.
Jonathan David'in şutunda top Jayden Oosterwolde'nin eline çarpan top sonrası mücadelenin hakemi Jose Maria Sanchez beyaz noktayı gösterdi. Yıldız futbolcu penaltıyı kendisi kullandı ve skoru eşitledi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Temsilcimiz yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.