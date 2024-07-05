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Alman'a 'Boğa' tosladı! Merih Demiral'ın 'bozkurt' işaretinden rahatsız olan Almanya evinde rezil oldu sosyal medya yıkıldı

A Milli Takımı'mızın yıldızı Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işareti üzerinden hazımsızlık duyan Almanya'ya adeta 'Boğa' tosladı. EURO 2024 ev sahibi olan Almanya yarı final yüzü bile göremeden turnuvaya veda etti. Merih Demiral'ın ceza alması için UEFA'ya günlerce baskı yapan Almanya'nın turnuvaya veda etmesiyle birlikte sosyal medyada alay konusu oldu. İşte o paylaşımlardan bazıları...

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 01:47 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 01:47
Alman’a ’Boğa’ tosladı! Merih Demiral’ın ’bozkurt’ işaretinden rahatsız olan Almanya evinde rezil oldu sosyal medya yıkıldı

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Bozkurt işareti nedeniyle büyük hamzımsılık çeken ve Türk düşmanlığına soyunan Almanya ev sahibi olduğu turnuvada yarı final yüzü bile göremeden İspanya'ya elendi.



ALMAN'A BOĞA TOSLADI

Sahada masadaki kadar sesleri çıkmayan Almanya, İspanya karşısında turnuvaya erken havlu attı. 'Boğalar' dev mücadelede rakibini 2-1 mağlup ederek turnuvanın dışına itti.



SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDULAR

İspanya'nın galibiyeti sonrası Almanya sosyal medyada alay konusu oldu.



İşte o paylaşımlardan bazıları:

"Almanya İç İşleri Bakanı Faeser tüm İspanya milli takımı hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Sebep? Ev sahibi takımın nasıl yenersiniz diye."



"İlahi adalet! Sahada varlık gösteremeyip masada hile üzerine hile yapan Almanya'yı eleyen İspanya'yı tebrik ediyoruz. "



"Bozkut işareti yapan Türk MERİh... Almanyaya son dakika golü atan İspanyol MERİna.. İlginç bir rastlantı... İkiside Almanyaya kabus oldu..."



"Turnuvada Almanya elendi gerçek ev sahibi Türkiye finale çıkacak inşallah.

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BOZKURT SELAMI HAZIMSIZLIĞI

A Milli Futbol Takımımız geçtiğimiz hafta sonu Avusturya'yı Merih Demiral'ın attığı 2 golle devirerek adını çeyrek finale yazdırdı. Maça damga vuran Merih Demiral sevincini "bozkurt selamı" ile kutladı.



UEFA'DAN SKANDAL

Maç sonrası UEFA skandala imza atarak Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı.

ALMANLAR KAŞIYOR!

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de UEFA'dan futbolcumuza yaptırım uygulanmasını isteyerek Merih Demiral'i hedefe koydu. Türkiye devreye girerek hem Almanya'ya hem de UEFA'ya tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan tüm programlarını iptal etti ve Cumartesi akşamı oynanacak olan Türkiye-Hollanda maçında millilere desteğe gitme kararı aldı.

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BİLD YİNE DEVREYE GİRDİ

Merih Demiral'ı bozkurt selamı sebebiyle hedefe koyan Alman Bild dün de algı dolu bir haberle gündeme geldi. Alfred Draxler imzalı haberde Merih Demiral'a 2 maç men cezası verildiği iddia edilerek UEFA baskı altına alınmaya çalışıldı.

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UEFA'DAN SKANDAL KARAR: MERİH'E 2 MAÇ CEZA VERİLDİ

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'ın eliyle bozkurt işareti yapması nedeniyle 2 maç ceza verdi.


HOLLANDA MAÇINDA YOK

Avusturya maçında 2 gol atarak maçın yıldızı olan Demiral, çeyrek finaldeki Hollanda maçında ve turu geçmemiz halinde yarı final müsabakasında forma giyemeyecek.

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TFF CAS'A GİDİYOR

TFF, itiraz için Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a gidecek.

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