Alman’a ’Boğa’ tosladı! Merih Demiral’ın ’bozkurt’ işaretinden rahatsız olan Almanya evinde rezil oldu sosyal medya yıkıldı

İşte o paylaşımlardan bazıları: "Almanya İç İşleri Bakanı Faeser tüm İspanya milli takımı hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Sebep? Ev sahibi takımın nasıl yenersiniz diye."

"Bozkut işareti yapan Türk MERİh... Almanyaya son dakika golü atan İspanyol MERİna.. İlginç bir rastlantı... İkiside Almanyaya kabus oldu..."

UEFAdan skandal karar: Merih Demirala iki maç ceza! Siyasilerden ve spor dünyasından peş peşe tepki | Bahçeliden sahaya çıkmayalım resti





UEFA'DAN SKANDAL



Maç sonrası UEFA skandala imza atarak Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı.





ALMANLAR KAŞIYOR!



Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de UEFA'dan futbolcumuza yaptırım uygulanmasını isteyerek Merih Demiral'i hedefe koydu. Türkiye devreye girerek hem Almanya'ya hem de UEFA'ya tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan tüm programlarını iptal etti ve Cumartesi akşamı oynanacak olan Türkiye-Hollanda maçında millilere desteğe gitme kararı aldı.







BİLD YİNE DEVREYE GİRDİ



Merih Demiral'ı bozkurt selamı sebebiyle hedefe koyan Alman Bild dün de algı dolu bir haberle gündeme geldi. Alfred Draxler imzalı haberde Merih Demiral'a 2 maç men cezası verildiği iddia edilerek UEFA baskı altına alınmaya çalışıldı.











UEFA'DAN SKANDAL KARAR: MERİH'E 2 MAÇ CEZA VERİLDİ



UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'ın eliyle bozkurt işareti yapması nedeniyle 2 maç ceza verdi.