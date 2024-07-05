ALMANLAR SERT BAŞLADI, PEDRI DEVAM EDEMEDİ Almanya ile İspanya arasında oynanan çeyrek final maçında Almanlar sert bir oyunla maça karşılaşmaya başladı. Bunun karşılığı olarak da 30 dakikada 2 sarı kart çıktı. 13'te Rüdigier, 28'de ise David Raum takımları adına kart gören isimdi. 29'da da bu kez İspanya'dan Robin La Normand'a çıktı. İkinci yarıda Panzerler aynı tutumu sürdürdü. Hakem Anthony Taylor Andrich ile Kroos'a da kart gösterdi.

DANI OLMO SAHNEDE Karşılaşmanın 8'inci dakikasında Pedri sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Leipzig'de forma giyen Dani Olmo girdi. 26 yaşındaki oyuncu çok da yakından tanıdığı statta dakikalar 52'yi gösterdiğinde Lamine Yamal'ın ceza sahası içinde kendisini topla buluşturması sonrasında yerden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve takınını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

WRITZ UZATMAYA GÖTÜRDÜ Birçok kişi İspanya'nın maçı 1-0 kazanacağını düşünürken sahneye Florian Wirtz, Almanya hücumunda önünde kalan topu ağlarla buluşturdu. Yıldız futbolcu böylelikle ülkesi adına eşitliği sağlarken maçn da uzatmaya gitmesine neden oldu. Florian Wirtz, 21 yaş 63 gün ile Almanya'nın Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında gol atan en genç oyuncusu olmayı da başardı. Uzatmalarda ise bu kez Merino yaptığı kafa vuruşuyla ülkesine 2-1'lik galibiyeti getirdi. ve İspanyollar sahadan zaferle ayrıldı.

İSPANYA, PORTEKİZ - FRANSA GALİBİYLE KARŞILAŞACAK Almanya'yı 1-0 yenen İspanya, 9 Temmuz'da Portekiz ile Fransa arasında oynanacak çeyrek final maçından zaferle ayrılacak takımla karşı karşıya gelecek.