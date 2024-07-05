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EURO 2024'te ilk yarı finalist İspanyollar! İspanya Almanya'yı 2-1 yenerek son 4 takım arasına kaldı! İşte atılan goller...

EURO 2024'te ilk yarı finalist belli oldu. Stuttgart Arena'da oynanan karşılaşmada İspanya Almanya'yı 52'inci dakikada Dani Olmo'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Oyuna 8'inci dakikada sakatlanan Pedri'nin yerine giren 26 yaşındaki futbolcu, ceza sahasında Yamal'ın kendisine attığı pas sonrasında yerden yaptığı düzgün vuruşla ağları bulmayı başardı. Ancak Almanlar pes etmedi. Florian Wirtz son dakikalarda sahneye çıktı ve ülkesi adına durumu eşitleyerek uzatmaların gelmesini sağladı. Merino 119'da kafayla yaptığı vuruşla ülkesine 2-1'lik galibiyeti getirdi. İspanyollar elde ettiği galibiyetle birlikte Portekiz - Fransa eşleşmesinin galibiyle 9 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. İspanya - Almanya maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 18:55 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 22:08
EURO 2024’te ilk yarı finalist İspanyollar! İspanya Almanya’yı 2-1 yenerek son 4 takım arasına kaldı! İşte atılan goller...

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Erken final olarak nitelendirilen İspanya - Almanya maçından zaferle ayrılan taraf İspanyollar oldu. Karşılaşmanın ilk dakikalarında Pedri'nin sakatlanmasıyla oyuna giren Dani Olmo, takımı adına 52'inci dakikada fileleri havalandırdı ve üstünlüğü getirdi. Almanlar ise son dakikalarda ülkesi adına gol atan en genç futbolcu olma başarısı gösteren Wirtz ile eşitliği yakaladı. Maç 1-1'lik sonuçla uzatmaya gitti. Sonucu penaltılar belirleyecek derken Merino 119'da kafayla skoru 2-1'e getirmeyi başardı. İspanyollar elde ettiği galibiyetle birlikte Portekiz - Fransa eşleşmesinin galibiyle 9 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. İspanya - Almanya maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...

GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

Olmo'nun harika ortasında Merino aynı güzellikte yükseldi ve topu ağlara gönderdi! Almanya şokta...


Almanya son dakikalarda skoru eşitledi! Ceza sahasında iyi konumlanan Wirtz'in şutu direğe çarpıp ağlara gitti!

52' Yamal yerden harika çıkardı, Olmo çok düzgün vurdu! İspanya önde...

Morata denemeye devam ediyor! Bu kez iyi döndü, vuruşu üstten dışarı gitti...

Almanya yükleniyor! Füllkrug direğe takıldı!

CANLI MAÇ ANLATIMI

1' İspanya ilk dakikada hızlı geldi. Pedri'nin sol ayakla yaptığı vuruşta top Unai Simon'da kaldı.

8' Pedri sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Yerine Olmo girdi.

13' Rüdigier gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü

15' Lamine Yamal'ın kullandığı serbest vuruşta top dışarı gitti.

22' Laporte'nin hücuma çıkıp ceza sahasına yakın bir noktada yaptığı vuruş sonrası top Simon'da kaldı.

28' Raum sarı kart gördü

29' İspanya'da İlkay Gündoğan'a faul yapan Le Normand'a sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. İspanya'nın yarı finale yükselmesi halinde Le Normand forma giyemeyecek.

35' İspanya savunmasının arkasına havadan atılan topu göğsüyle indiren Havertz, ceza sahası ön çizgisi üzerinde dönerek şutunu çekti ancak kaleci Simon, sağına yerden gelen topu uzanarak kontrol etti.

45' İlk yarı bitti

46' İkinci yarı başladı.

52' GOOOOOOOL! Yamal'ın ceza sahasında topla buluşturduğu Olmo, İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.

56' Almanya'da Nicol Williams'a faul yapan Robert Andrich sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Almanya'nın yarı finale yükselmesi halinde Andrich forma giyemeyecek.

57' Almanya'da Fülkrug ve Mittelstadt oyuna girerken, İlkay Gündoğan ve Raum oyundan çıktı.

63' İspanya'da Yamal oyundan çıkıyor, Ferran Torres oyunda.

64' Almanya'nın sağdan Toni Kroos ile kullandığı kornerde Fülkrug yakın direkte kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

67' Almanya'da Olmo'yu arkadan çeken Toni Kroos sarı kart gördü.

70' Robert Andrich'in İspanya ceza yayından çektiği şutta, kaleci Simon soluna gelen topu çeldi.

73' Almanya'da rakibine faul yapan Mittelstadt sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Almanya'nın yarı finale yükselmesi halinde Mittelstadt forma giyemeyecek.

76' Bu kez Almanlar gole çok yaklaştı. Wirtz'in ceza sahasında sağdan getirip pas verdiği Füllkrug'un kaleye çok yakın mesafeden yaptığı vuruş sonrası top direkten döndü.

79' İspanya'da Nico Williams ve Morata oyundan çıkarken, Merino ve Oyarzabal oyuna giriyor.

80' Almanya'da Tah kenara aldındı, Thomas Müller oyunda.

82' İspanya kalecisi Simon topu oyuna sokarken zaman geçirdiği için sarı kart gördü.

83' Kaleci Simon'un öne çıktığı gören Havertz'in aşırtma vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

89' GOOOOOL! Floriwn Wirtz Almanya'ya eşitliği getiriyor! 1-1

90' Maç uzatmalara gitti

105' Müller'in getirdiği topta Wirtz'in vuruşu isabetli olmadı.

İlk uzatma devresi 1-1 beraberlikle sona erdi.

106' İkinci uzatma devresi başladı.

109' Almanya kontra atağında Wirtz, İspanya ceza yayı üzerinde topu solundaki Fülkrug'a verdi. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda top auta gitti.

110' İspanya'da rakibine faul yapan Rodri sarı kart gördü.

116' İspanya ceza sahasına doğru yapılan ortaya penaltı noktası üzerinde Fülkrug kafayı vurdu ancak kaleci Simon sağına giden topu çeldi.

119' GOOOOOL! İspanya, Merino'nun attığı golle 2-1 öne geçti.

120+6' İspanya'da Carvajal kırmızı kart gördü.

Maç 2-1 İspanya'nın üstünlüğüyle sona erdi ve İspanya, EURO 2024'te yarı finale yükseldi.

ALMANLAR SERT BAŞLADI, PEDRI DEVAM EDEMEDİ

Almanya ile İspanya arasında oynanan çeyrek final maçında Almanlar sert bir oyunla maça karşılaşmaya başladı. Bunun karşılığı olarak da 30 dakikada 2 sarı kart çıktı. 13'te Rüdigier, 28'de ise David Raum takımları adına kart gören isimdi. 29'da da bu kez İspanya'dan Robin La Normand'a çıktı. İkinci yarıda Panzerler aynı tutumu sürdürdü. Hakem Anthony Taylor Andrich ile Kroos'a da kart gösterdi.

DANI OLMO SAHNEDE

Karşılaşmanın 8'inci dakikasında Pedri sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Leipzig'de forma giyen Dani Olmo girdi. 26 yaşındaki oyuncu çok da yakından tanıdığı statta dakikalar 52'yi gösterdiğinde Lamine Yamal'ın ceza sahası içinde kendisini topla buluşturması sonrasında yerden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve takınını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

WRITZ UZATMAYA GÖTÜRDÜ

Birçok kişi İspanya'nın maçı 1-0 kazanacağını düşünürken sahneye Florian Wirtz, Almanya hücumunda önünde kalan topu ağlarla buluşturdu. Yıldız futbolcu böylelikle ülkesi adına eşitliği sağlarken maçn da uzatmaya gitmesine neden oldu. Florian Wirtz, 21 yaş 63 gün ile Almanya'nın Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında gol atan en genç oyuncusu olmayı da başardı. Uzatmalarda ise bu kez Merino yaptığı kafa vuruşuyla ülkesine 2-1'lik galibiyeti getirdi. ve İspanyollar sahadan zaferle ayrıldı.

İSPANYA, PORTEKİZ - FRANSA GALİBİYLE KARŞILAŞACAK

Almanya'yı 1-0 yenen İspanya, 9 Temmuz'da Portekiz ile Fransa arasında oynanacak çeyrek final maçından zaferle ayrılacak takımla karşı karşıya gelecek.

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