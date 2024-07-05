Erken final olarak nitelendirilen İspanya - Almanya maçından zaferle ayrılan taraf İspanyollar oldu. Karşılaşmanın ilk dakikalarında Pedri'nin sakatlanmasıyla oyuna giren Dani Olmo, takımı adına 52'inci dakikada fileleri havalandırdı ve üstünlüğü getirdi. Almanlar ise son dakikalarda ülkesi adına gol atan en genç futbolcu olma başarısı gösteren Wirtz ile eşitliği yakaladı. Maç 1-1'lik sonuçla uzatmaya gitti. Sonucu penaltılar belirleyecek derken Merino 119'da kafayla skoru 2-1'e getirmeyi başardı. İspanyollar elde ettiği galibiyetle birlikte Portekiz - Fransa eşleşmesinin galibiyle 9 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. İspanya - Almanya maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...
GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR
Olmo'nun harika ortasında Merino aynı güzellikte yükseldi ve topu ağlara gönderdi! Almanya şokta...
Almanya son dakikalarda skoru eşitledi! Ceza sahasında iyi konumlanan Wirtz'in şutu direğe çarpıp ağlara gitti!
52' Yamal yerden harika çıkardı, Olmo çok düzgün vurdu! İspanya önde...
Morata denemeye devam ediyor! Bu kez iyi döndü, vuruşu üstten dışarı gitti...
Almanya yükleniyor! Füllkrug direğe takıldı!
CANLI MAÇ ANLATIMI
1' İspanya ilk dakikada hızlı geldi. Pedri'nin sol ayakla yaptığı vuruşta top Unai Simon'da kaldı.
8' Pedri sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Yerine Olmo girdi.
13' Rüdigier gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü
15' Lamine Yamal'ın kullandığı serbest vuruşta top dışarı gitti.
22' Laporte'nin hücuma çıkıp ceza sahasına yakın bir noktada yaptığı vuruş sonrası top Simon'da kaldı.
28' Raum sarı kart gördü
29' İspanya'da İlkay Gündoğan'a faul yapan Le Normand'a sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. İspanya'nın yarı finale yükselmesi halinde Le Normand forma giyemeyecek.
35' İspanya savunmasının arkasına havadan atılan topu göğsüyle indiren Havertz, ceza sahası ön çizgisi üzerinde dönerek şutunu çekti ancak kaleci Simon, sağına yerden gelen topu uzanarak kontrol etti.
45' İlk yarı bitti
46' İkinci yarı başladı.
52' GOOOOOOOL! Yamal'ın ceza sahasında topla buluşturduğu Olmo, İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.
56' Almanya'da Nicol Williams'a faul yapan Robert Andrich sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Almanya'nın yarı finale yükselmesi halinde Andrich forma giyemeyecek.
57' Almanya'da Fülkrug ve Mittelstadt oyuna girerken, İlkay Gündoğan ve Raum oyundan çıktı.
63' İspanya'da Yamal oyundan çıkıyor, Ferran Torres oyunda.
64' Almanya'nın sağdan Toni Kroos ile kullandığı kornerde Fülkrug yakın direkte kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.
67' Almanya'da Olmo'yu arkadan çeken Toni Kroos sarı kart gördü.
70' Robert Andrich'in İspanya ceza yayından çektiği şutta, kaleci Simon soluna gelen topu çeldi.
73' Almanya'da rakibine faul yapan Mittelstadt sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Almanya'nın yarı finale yükselmesi halinde Mittelstadt forma giyemeyecek.
76' Bu kez Almanlar gole çok yaklaştı. Wirtz'in ceza sahasında sağdan getirip pas verdiği Füllkrug'un kaleye çok yakın mesafeden yaptığı vuruş sonrası top direkten döndü.
79' İspanya'da Nico Williams ve Morata oyundan çıkarken, Merino ve Oyarzabal oyuna giriyor.
80' Almanya'da Tah kenara aldındı, Thomas Müller oyunda.
82' İspanya kalecisi Simon topu oyuna sokarken zaman geçirdiği için sarı kart gördü.
83' Kaleci Simon'un öne çıktığı gören Havertz'in aşırtma vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
89' GOOOOOL! Floriwn Wirtz Almanya'ya eşitliği getiriyor! 1-1
90' Maç uzatmalara gitti
105' Müller'in getirdiği topta Wirtz'in vuruşu isabetli olmadı.
İlk uzatma devresi 1-1 beraberlikle sona erdi.
106' İkinci uzatma devresi başladı.
109' Almanya kontra atağında Wirtz, İspanya ceza yayı üzerinde topu solundaki Fülkrug'a verdi. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda top auta gitti.
110' İspanya'da rakibine faul yapan Rodri sarı kart gördü.
116' İspanya ceza sahasına doğru yapılan ortaya penaltı noktası üzerinde Fülkrug kafayı vurdu ancak kaleci Simon sağına giden topu çeldi.
119' GOOOOOL! İspanya, Merino'nun attığı golle 2-1 öne geçti.
120+6' İspanya'da Carvajal kırmızı kart gördü.
Maç 2-1 İspanya'nın üstünlüğüyle sona erdi ve İspanya, EURO 2024'te yarı finale yükseldi.