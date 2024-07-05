Merih Demiral’ı hedef alan Bild muhabirinin ilk skandalı değil! Her taşın altından Alfred Draxler çıkıyor

A Milli Futbol Takımımız geçtiğimiz hafta sonu Avusturya'yı Merih Demiral'ın attığı 2 golle devirerek adını çeyrek finale yazdırdı. Maça damga vuran Merih Demiral sevincini "bozkurt selamı" ile kutladı.
A Milli Futbol Takımımız geçtiğimiz hafta sonu Avusturya'yı Merih Demiral'ın attığı 2 golle devirerek adını çeyrek finale yazdırdı. Maça damga vuran Merih Demiral sevincini "bozkurt selamı" ile kutladı.
UEFA'DAN SKANDAL
Maç sonrası UEFA skandala imza atarak Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı.
ALMANLAR KAŞIYOR!
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de UEFA'dan futbolcumuza yaptırım uygulanmasını isteyerek Merih Demiral'i hedefe koydu. Türkiye devreye girerek hem Almanya'ya hem de UEFA'ya tepki gösterdi.
Başkan Erdoğan tüm programlarını iptal etti ve Cumartesi akşamı oynanacak olan Türkiye-Hollanda maçında millilere desteğe gitme kararı aldı.
BİLD YİNE DEVREDE
Merih Demiral'ı bozkurt selamı sebebiyle hedefe koyan Alman Bild dün de algı dolu bir haberle gündeme geldi. Alfred Draxler imzalı haberde Merih Demiral'a 2 maç men cezası verildiği iddia edilerek UEFA baskı altına alınmaya çalışıldı.
HER SKANDALIN ALTINDAN O ÇIKIYOR: ALFRED DRAXLER
Merih Demiral'i ve Türkiye'yi hedefe koyan isim Alfred Draxler'in ilk skandalının bu olmadığı ortaya çıktı.
MESUT ÖZİL VE İLKAY GÜNDOĞAN'I DA HEDEF GÖSTERMİŞTİ
Draxler daha önce İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesi üzerinden algı yapmış ve Almanya'yı Türkiye'ye karşı kışkırtmıştı.
ÖZİL'İN EŞİNİ DE HEDEF ALDI
Alfred Draxler Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektiren Özil'in eşi Amine Gülşe'yi de hedefe koymuştu. Draxler, "Amine Gülşe'nin ailesinin Erdoğan'ın destekçileri olduğu biliniyor. Bu fotoğrafı Gülşe'nin kendisiyle evlenmek isteyen Mesut'tan ısrarla çektirmesini istediği yönünde ciddi iddialar var" demişti.