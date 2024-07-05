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Merih Demiral'ı hedef alan Bild muhabirinin ilk skandalı değil! Her taşın altından Alfred Draxler çıkıyor

A Milli Futbol Takımımız'ın Avusturya ile oynadığı maça damga vuran yıldız oyuncu Merih Demiral, maç sonunda yaptığı 'Bozkurt selamı' nedeniyle UEFA tarafından disiplin kuruluna sevk edildi. Merih Demiral Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser tarafından hedef gösterilirken Alman yayın organı Bild de başka bir skandala imza attı. Bild'in internet sitesinde Alfred Draxler imzasıyla çıkan haberde Merih Demiral'ın 2 maç men cezası aldığı iddia edilerek UEFA baskı altına alınmaya çalışıldı. TFF Bild'i yalanlarken Türkiye'yi hedefe koyan habere imza atan Alfred Draxler'in ilk skandalı olmadığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 12:00 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 12:26
Merih Demiral’ı hedef alan Bild muhabirinin ilk skandalı değil! Her taşın altından Alfred Draxler çıkıyor

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A Milli Futbol Takımımız geçtiğimiz hafta sonu Avusturya'yı Merih Demiral'ın attığı 2 golle devirerek adını çeyrek finale yazdırdı. Maça damga vuran Merih Demiral sevincini "bozkurt selamı" ile kutladı.

Merih Demiral sevincini bozkurt işareti yaparak kutladı Merih Demiral sevincini bozkurt işareti yaparak kutladı

UEFA'DAN SKANDAL
Maç sonrası UEFA skandala imza atarak Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı.

ALMANLAR KAŞIYOR!
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de UEFA'dan futbolcumuza yaptırım uygulanmasını isteyerek Merih Demiral'i hedefe koydu. Türkiye devreye girerek hem Almanya'ya hem de UEFA'ya tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan tüm programlarını iptal etti ve Cumartesi akşamı oynanacak olan Türkiye-Hollanda maçında millilere desteğe gitme kararı aldı.

BİLD YİNE DEVREDE
Merih Demiral'ı bozkurt selamı sebebiyle hedefe koyan Alman Bild dün de algı dolu bir haberle gündeme geldi. Alfred Draxler imzalı haberde Merih Demiral'a 2 maç men cezası verildiği iddia edilerek UEFA baskı altına alınmaya çalışıldı.

Ancak TFF Bild'i yalanladı ve savunma süremizin devam ettiğini açıkladı.

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HER SKANDALIN ALTINDAN O ÇIKIYOR: ALFRED DRAXLER
Merih Demiral'i ve Türkiye'yi hedefe koyan isim Alfred Draxler'in ilk skandalının bu olmadığı ortaya çıktı.

Alfred DraxlerAlfred Draxler

MESUT ÖZİL VE İLKAY GÜNDOĞAN'I DA HEDEF GÖSTERMİŞTİ
Draxler daha önce İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesi üzerinden algı yapmış ve Almanya'yı Türkiye'ye karşı kışkırtmıştı.

İlkay ve Mesut'un Başkan Erdoğan'ı ziyaret etmesi Alman Bild'i rahatsız etmişti.İlkay ve Mesut'un Başkan Erdoğan'ı ziyaret etmesi Alman Bild'i rahatsız etmişti.

ÖZİL'İN EŞİNİ DE HEDEF ALDI
Alfred Draxler Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektiren Özil'in eşi Amine Gülşe'yi de hedefe koymuştu. Draxler, "Amine Gülşe'nin ailesinin Erdoğan'ın destekçileri olduğu biliniyor. Bu fotoğrafı Gülşe'nin kendisiyle evlenmek isteyen Mesut'tan ısrarla çektirmesini istediği yönünde ciddi iddialar var" demişti.

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