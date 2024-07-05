Merih Demiral’ı hedef alan Bild muhabirinin ilk skandalı değil! Her taşın altından Alfred Draxler çıkıyor

Ancak TFF Bild'i yalanladı ve savunma süremizin devam ettiğini açıkladı.

HER SKANDALIN ALTINDAN O ÇIKIYOR: ALFRED DRAXLER Merih Demiral'i ve Türkiye'yi hedefe koyan isim Alfred Draxler 'in ilk skandalının bu olmadığı ortaya çıktı.

MESUT ÖZİL VE İLKAY GÜNDOĞAN'I DA HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Draxler daha önce İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesi üzerinden algı yapmış ve Almanya'yı Türkiye'ye karşı kışkırtmıştı.

İlkay ve Mesut'un Başkan Erdoğan'ı ziyaret etmesi Alman Bild'i rahatsız etmişti.

ÖZİL'İN EŞİNİ DE HEDEF ALDI

Alfred Draxler Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektiren Özil'in eşi Amine Gülşe'yi de hedefe koymuştu. Draxler, "Amine Gülşe'nin ailesinin Erdoğan'ın destekçileri olduğu biliniyor. Bu fotoğrafı Gülşe'nin kendisiyle evlenmek isteyen Mesut'tan ısrarla çektirmesini istediği yönünde ciddi iddialar var" demişti.