Gardaş'tan tam destek! Aliyev UEFA'yı 'şiddetle' kınadı... "Merih Demiral'a verilen ceza haksızdır, yaşasın Türk dünyası"

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UEFA, siyasi ve ideolojik davranışlar sergileyen, ülke liderlerinin resmini gösteren, çetnik selamı veren, genel davranış ilkelerine aykırı davranan, etik davranış kurallarını ihlal eden futbolcuların eylemlerini bile para cezası ile geçiştirirken; EURO 2024 son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.



Bu durum başka Türkiye olmak üzere birçok çevrenin tepkisini çekti.





A Milli Takım'a destek için Berlin'e gitme kararı alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu?" sözleriyle UEFA'ya tepki gösterdi.







ALİYEV'DEN A MİLLİ TAKIM'A VE MERİH DEMİRAL'A TAM DESTEK



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Türkiye A Milli Futbol Takımı'na Hollanda ile yapacağı EURO 2024 çeyrek final maçında başarılar diledi, UEFA'nın Türkiye-Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezayı kınadı.