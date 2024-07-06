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Gardaş'tan tam destek! Aliyev UEFA'yı 'şiddetle' kınadı... "Merih Demiral'a verilen ceza haksızdır, yaşasın Türk dünyası"

Spora 'siyaset' gölgesi düştü... UEFA, bozkurt selamı veren Merih Demiral'a Almanya'nın baskıları sonucu 2 maç ceza verdi. Aynı UEFA tribünlere cinsel organını işaret eden İngiliz Jude Bellingham'a 1 yıl ertelemeli 1 maç ceza ve 30 bin euro para cezası verdi. UEFA'nın bu çifte standardı büyük tepki çekerken Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Merih Demiral'a verilen cezayı kınadı. Aliyev, "Merih Demiral'ı tebrik ediyorum. Merih'e verilen ceza, haksızdır ve şiddetle kınıyorum. Türk milli takımına Hollanda'ya karşı oynayacağı maçta galibiyet diliyorum. Yaşasın Türk dünyası" dedi.

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 09:40 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 10:04
Gardaş’tan tam destek! Aliyev UEFA’yı ’şiddetle’ kınadı... Merih Demiral’a verilen ceza haksızdır, yaşasın Türk dünyası

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UEFA, siyasi ve ideolojik davranışlar sergileyen, ülke liderlerinin resmini gösteren, çetnik selamı veren, genel davranış ilkelerine aykırı davranan, etik davranış kurallarını ihlal eden futbolcuların eylemlerini bile para cezası ile geçiştirirken; EURO 2024 son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

Bu durum başka Türkiye olmak üzere birçok çevrenin tepkisini çekti.



A Milli Takım'a destek için Berlin'e gitme kararı alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu?" sözleriyle UEFA'ya tepki gösterdi.



ALİYEV'DEN A MİLLİ TAKIM'A VE MERİH DEMİRAL'A TAM DESTEK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Türkiye A Milli Futbol Takımı'na Hollanda ile yapacağı EURO 2024 çeyrek final maçında başarılar diledi, UEFA'nın Türkiye-Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezayı kınadı.

Aliyev, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, paylaşımında şunları kaydetti:

"Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen Türkiye Milli Takımı'mızı, çeyrek final oynamaya hak kazanarak Avrupa'nın en güçlü 8 milli takımı arasında yer almasından dolayı tebrik ediyorum.

Özellikle son 16 turda 2 gol atarak maçın en iyi oyuncusu seçilen Merih Demiral'ı tebrik ediyorum.



"MERİH'E VERİLEN CEZA HAKSIZDIR! YAŞASIN TÜRK DÜNYASI"

Merih'e verilen ceza, haksızdır ve şiddetle kınıyorum. Türk milli takımına, Hollanda'ya karşı oynayacağı maçta galibiyet diliyorum. Yaşasın Türk dünyası."

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