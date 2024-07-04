UEFA’dan bir skandal daha! Türkiye yerine Avusturya yazdılar

Çeyrek finalist olarak Türkiye yerine Avusturya gösterildi. Görselde Türkiye yerine Avusturya gösterilirken metinde ise Türkiye'ye yer verildi.

Yapılanın bir hata mı yoksa kasıtlı mı olduğu merak edilirken sosyal medyadan UEFA'ya tepki yağdı. TEPKİ GELİNCE DÜZELTTİLER

UEFA tepki sonrası düzeltmeye giderek çeyrek final görseline Türkiye'yi ekledi.

ÇEYREK FİNAL MAÇIMIZIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Öte yandan UEFA'dan yapılan açıklamaya göre A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final müsabakasında Hollanda ile yapacağı karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Clement Turpin yönetecek. Clement Turpin