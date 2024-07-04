UEFA’dan bir skandal daha! Türkiye yerine Avusturya yazdılar

A Milli Futbol Takımımız, Avusturya'yı Merih Demiral'ın attığı 2 golle devirerek adını çeyrek finale yazdırdı.
MERİH DEMİRAL'E SORUŞTURMA
Maça damga vuran Merih Demiral sevincini "bozkurt" işareti yaparak kutladı.
A Milli Futbol Takımımız, Avusturya'yı Merih Demiral'ın attığı 2 golle devirerek adını çeyrek finale yazdırdı.
MERİH DEMİRAL'E SORUŞTURMA
Maça damga vuran Merih Demiral sevincini "bozkurt" işareti yaparak kutladı.
Maç sonrası UEFA skandala imza atarak Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı.
BİR SKANDAL DAHA
UEFA'nın resmi sitesinin Fransızca sayfasında bir skandala daha imza atıldı.
Çeyrek finalist olarak Türkiye yerine Avusturya gösterildi. Görselde Türkiye yerine Avusturya gösterilirken metinde ise Türkiye'ye yer verildi.
Yapılanın bir hata mı yoksa kasıtlı mı olduğu merak edilirken sosyal medyadan UEFA'ya tepki yağdı.
TEPKİ GELİNCE DÜZELTTİLER
UEFA tepki sonrası düzeltmeye giderek çeyrek final görseline Türkiye'yi ekledi.
ÇEYREK FİNAL MAÇIMIZIN HAKEMİ BELLİ OLDU
Öte yandan UEFA'dan yapılan açıklamaya göre A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final müsabakasında Hollanda ile yapacağı karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Clement Turpin yönetecek.
Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer oldu.