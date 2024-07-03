X’te alçak manipülasyon: Türk milletinin sembolü ’Bozkurt’ işaretini terörizm ile bir tuttular! | Kirli oyunu millet bozdu

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda dün akşam Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Türkiye'nin gollerini 26 yaşındaki milli futbolcumuz Merih Demiral kaydetti.Demiral'in gol sevincinde Türk milliyetçiliğini ve Türkçülüğü sembolize eden bir el işareti olan 'bozkurt' işareti yapması Avrupalılar tarafından tepki ile karşılanırken UEFA, bunun sonucunda Demiral hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.
Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür (soldan sağa)
TÜRKİYE ÇEYREK FİNALDE!
A Milli futbol Takımımız, EURO 2024'te kupa yolunda dün akşam Avusturya ile karşılaştı. Çeyrek final için mücadele eden iki takımda, mücadeleyi Bizim Çocuklar, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 önde tamamlayarak çeyrek finale adını yazdırdı.
GOL SEVİNCİ AVRUPALILARI HAREKETE GEÇİRDİ
26 yaşındaki milli futbolcu Merih Demiral, gol sevinci esnasında Türk milliyetçiliğini ve Türkçülüğü sembolize eden bir el işareti olan 'bozkurt' işareti yaptı. Almanya başta olmak üzere Avrupalılar, konuyu ''aşırı sağcılık'' ve ''bölücülük'' ile bağdaştırarak UEFA'dan Merih Demiral için 'yaptırım' istedi.
ALMAN BAKAN HAZMEDEMEDİ
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ve Avusturya arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istedi. Faeser, X hesabından yaptığı paylaşımla ''Türk sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur'' dedi.
TÜRKLER, ALMANLARIN YAKIN TAKİBİNDE
Bakan Faeser ayrıca, "Güvenlik yetkililerimiz Almanya'daki aşırı sağcı Türkleri yakından takip ediyor. 'Bozkurtlar' Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin denetimi altında." ifadelerini kullandı.
MİLLİYETÇİLİĞİ ''TERÖRİZM'' İLE BİR TUTTULAR
Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir de X hesabından Demiral'ın gol sevinciyle ilgili, "Mesajı aşırı sağcıdır, terörü ve faşizmi temsil eder. Bunu tartışmak yorucu. UEFA'nın bir sonuç çıkarması gerekiyor." açıklamasından bulundu.