X’te alçak manipülasyon: Türk milletinin sembolü ’Bozkurt’ işaretini terörizm ile bir tuttular! | Kirli oyunu millet bozdu

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda dün akşam Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Türkiye'nin gollerini 26 yaşındaki milli futbolcumuz Merih Demiral kaydetti.Demiral'in gol sevincinde Türk milliyetçiliğini ve Türkçülüğü sembolize eden bir el işareti olan 'bozkurt' işareti yapması Avrupalılar tarafından tepki ile karşılanırken UEFA, bunun sonucunda Demiral hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür (soldan sağa)

TÜRKİYE ÇEYREK FİNALDE!

A Milli futbol Takımımız, EURO 2024'te kupa yolunda dün akşam Avusturya ile karşılaştı. Çeyrek final için mücadele eden iki takımda, mücadeleyi Bizim Çocuklar, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 önde tamamlayarak çeyrek finale adını yazdırdı.