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Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat'ın acı günü! Kanser tedavisi gören babası Ökkeş Eğribayat hayatını kaybetti

Fenerbahçe’nin kalecisi İrfan Can Eğribayat’ın kanser tedavisi gören babası Ökkeş Eğribayat hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından acı haberi duyuran İrfan Can Eğribayat, “Kanserle verdiğimiz mücadeleyi maalesef kazanamadık” dedi.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 09:46 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 09:46
Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat’ın acı günü! Kanser tedavisi gören babası Ökkeş Eğribayat hayatını kaybetti

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Fenerbahçe formasını giyen kaleci İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat, hayatını kaybetti.

26 yaşındaki file bekçisi, babasının vefatını "Canımız babamız Ökkeş Eğribayat'ı kaybettik. Kanserle verdiğimiz mücadeleyi maalesef kazanamadık. Babamız merhum Ökkeş Eğribayat'ı 04.07.2024 (bugün) ikindi namazına müteakip Adana Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa vereceğiz. Sevenlerine duyurulur" notuyla duyurdu.

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Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü de resmi sosyal medya hesaplarından "Başın sağ olsun İrfan Can Eğribayat. Kalecimiz İrfan Can Eğribayat'ın değerli babası Ökkeş Eğribayat'ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ökkeş Eğribayat'a Allah'tan rahmet; İrfan Can Eğribayat başta olmak üzere tüm Eğribayat Ailesi'ne, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" notuyla taziye mesajı yayınladı.

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