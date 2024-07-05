Başkan Erdoğan Türkiye - Hollanda maçını yerinde izleyecek! Başkan Erdoğan’dan ikiyüzlülüğe sert tepki! Merih Demiral yalnız değil

ERDOĞAN BERLİN'E GİDİYOR

Erdoğan'ın aynı gün UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Hollanda'ya karşı mücadele edecek A Milli Takım'ı desteklemek üzere Berlin'e gideceği bildirildi. Şuşa'daki zirveye Başkan Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: KİMSE FRANSIZLARIN FORMASINDA HOROZ VAR DİYOR MU?

Erdoğan'ın bu kararı Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt selamı sonrası hem motivasyon hem de A Milli Takım'a destek vermek için aldığı gelen bilgiler arasında yer alırken, konuya ilişkin Başkan Erdoğan'dan da bir açıklama geldi.

Başkan Erdoğan Kazakistan dönüşü uçak yolculuğunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan "A Milli Takım futbolcumuz Merih Demiral'ın çeyrek final maçında yaptığı bozkurt işareti çok konuşuldu. Bu konuda ne demek istersiniz?" şeklindeki soruya ise şu şekilde yanıt verdi:



Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor. İnşallah bütün mesele Cumartesi günü. Biz, sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik.