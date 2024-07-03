Dün İtalyan bugün Alman! Merih Demiral’ın yaptığı bozkurt işareti Türk düşmanlarını ortaya çıkardı







TÜRK DÜŞMANI ÖZDEMİR'DEN SKANDAL TERÖR SUÇLAMASI

Türk düşmanı Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir de X hesabından Demiral'ın gol sevinciyle ilgili, "Mesajı aşırı sağcıdır, terörü ve faşizmi temsil eder. Bunu tartışmak yorucu. UEFA'nın bir sonuç çıkarması gerekiyor." açıklamasından bulundu.

A Milli Takım'ın Fransa maçındaki asker selamı (14 Ekim 2019) LİNÇ KAMPANYASI İLK DEĞİL

A Milli Futbol Takımın Avusturya galibiyeti sonrası karşı başlatılan linç kampanyası ilk değil. Daha önce 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 11 Ekim 2019'da Arnavutluk ve 14 Ekim 2019'da Fransa maçlarında asker selamı verdiği gerekçesiyle haklarında disiplin soruşturması başlatmıştı. UEFA 2019'DA ASKER SELAMINA KINAMA CEZASI VERMİŞTİ

Skandal kararın ardından UEFA, asker selamının "politik içerikli, uygun olmayan bir davranış olarak görüldüğü" belirtilerek, sporun doğasına aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle söz konusu maçlarda asker selamı veren futbolcular Merih Demiral, Umut Meraş, Burak Yılmaz, Mert Günok, Zeki Çelik, Cenk Tosun, Mahmut Tekdemir, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Sinan Bolat, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç ve İrfan Can Kahveci'ye kınama cezası verildi.

A Milli Takım'ın Arnavutluk maçındaki asker selamı (11 Ekim 2019) Asker selamının yanı sıra Türkiye ile Fransa arasında oynanan maçta yaşanan tribün olaylarının da göz önüne alındığının vurgulandığı açıklamada, TFF'ye 50 bin avro para cezası verildiği kaydedildi. Türkiye ile Bulgaristan arasında 19 Kasım'da oynanan 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme maçında yaşanan benzer olaylar nedeniyle futbolcular ve federasyona açılan disiplin soruşturması ise kapatıldı.

A Milli Takım'ın Arnavutluk maçındaki asker selamı (11 Ekim 2019)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Atletico Madrid arasında 26 Kasım'da oynanan maçta gol atmasının ardından takım arkadaşı Merih Demiral'ın yanına koşarak asker selamı veren Arjantinli futbolcu Paulo Dybala hakkında açılan disiplin soruşturmasında da cezaya gerek görülmedi.