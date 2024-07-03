Dün İtalyan bugün Alman! Merih Demiral’ın yaptığı bozkurt işareti Türk düşmanlarını ortaya çıkardı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
TÜRKİYE'NİN GOLLERİ MERİH DEMİRAL ATTI
Leipzig Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'ye çeyrek finali getiren golleri 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral attı. Avusturya'nın tek golünü 66. dakikada Gregoritsch'ten geldi.
ALMAN BAKAN YAPTIRIM İSTEDİ
Avusturya'ya iki gol atan Demiral'ın yaptığı bozkurt işareti Avrupa'daki Türk düşmanları hazmedemedi. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ve Avusturya arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istedi.
TÜRK DÜŞMANI ÖZDEMİR'DEN SKANDAL TERÖR SUÇLAMASI
Türk düşmanı Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir de X hesabından Demiral'ın gol sevinciyle ilgili, "Mesajı aşırı sağcıdır, terörü ve faşizmi temsil eder. Bunu tartışmak yorucu. UEFA'nın bir sonuç çıkarması gerekiyor." açıklamasından bulundu.
LİNÇ KAMPANYASI İLK DEĞİL
A Milli Futbol Takımın Avusturya galibiyeti sonrası karşı başlatılan linç kampanyası ilk değil. Daha önce 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 11 Ekim 2019'da Arnavutluk ve 14 Ekim 2019'da Fransa maçlarında asker selamı verdiği gerekçesiyle haklarında disiplin soruşturması başlatmıştı.
UEFA 2019'DA ASKER SELAMINA KINAMA CEZASI VERMİŞTİ
Skandal kararın ardından UEFA, asker selamının "politik içerikli, uygun olmayan bir davranış olarak görüldüğü" belirtilerek, sporun doğasına aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle söz konusu maçlarda asker selamı veren futbolcular Merih Demiral, Umut Meraş, Burak Yılmaz, Mert Günok, Zeki Çelik, Cenk Tosun, Mahmut Tekdemir, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Sinan Bolat, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç ve İrfan Can Kahveci'ye kınama cezası verildi.
Asker selamının yanı sıra Türkiye ile Fransa arasında oynanan maçta yaşanan tribün olaylarının da göz önüne alındığının vurgulandığı açıklamada, TFF'ye 50 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.
Türkiye ile Bulgaristan arasında 19 Kasım'da oynanan 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme maçında yaşanan benzer olaylar nedeniyle futbolcular ve federasyona açılan disiplin soruşturması ise kapatıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Atletico Madrid arasında 26 Kasım'da oynanan maçta gol atmasının ardından takım arkadaşı Merih Demiral'ın yanına koşarak asker selamı veren Arjantinli futbolcu Paulo Dybala hakkında açılan disiplin soruşturmasında da cezaya gerek görülmedi.
UEFA, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile yaptığı ve 1-0 kazandığı maçta asker selamı verdikleri gerekçesiyle İrfan Can Kahveci, Robinho, Edin Visca, Okechukwu Godson Azubuike, Junior Caiçara ve Mehmet Topal'a da kınama cezası vermişti.
JUVENTUS TARAFTARI DEMİRAL'IN GÖNDERİLMESİ İÇİN ETİKET
Öte yandan Demiral'ın verdiği asker selamı sonrası o dönem formasını giydiği Juventus taraftarları, yıldız ismin takımdan gönderilmesi yönünde paylaşımlar yapmıştı. "DemiralOut" etiketi İtalya'da gündeme oturmuştu.
Juventuslu bazı taraftarlar, yetenekli oyuncunun İtalyan kulübünün 2018'de yayınladığı "etik değerlerine" karşı hareket ettiğini iddia ederken, Juve'nin "genel prensipleri" arasında yer alan "Juventus cinsiyet, etnik köken, ırk, sağlık durumu, politika, dil gibi farklılıklara saygılıdır ve ayrım yapmaz" maddesinin de sözleşme feshine neden olarak gösterilmesini istemişti.
YANINDAYIZ DEMİR ADAM
Yaşananların ardından Türk taraftarlar Demiral'a destek verdi. Yapılan paylaşımlarda, "Juventus taraftarları, asker selamı veren Merih Demiral'ın gönderilmesi için #DemiralOut etiketiyle kampanya başlattı. Yanındayız Demir Adam!" ifadelerine yer verildi.