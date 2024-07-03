Merdan Yanardağ'ın 'bozkurt' cehaleti! Merih Demiral'ı hedef aldı "siyasi simge" dedi yalanı elinde patladı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
TÜRKİYE'NİN GOLLERİ MERİH DEMİRAL ATTI
Leipzig Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'ye çeyrek finali getiren golleri 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral attı. Avusturya'nın tek golünü 66. dakikada Gregoritsch'ten geldi.
ALMAN BAKAN YAPTIRIM İSTEDİ
Avusturya'ya iki gol atan Demiral'ın yaptığı bozkurt işareti Avrupa'daki Türk düşmanları hazmedemedi. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ve Avusturya arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istedi.
FONDAŞ MERDAN MERİH DEMİRAL'I HEDEF ALDI
Almanlar, Demiral'ın hareketinden rahatsız olurken sözde muhalif olan Türkiye'deki Türk düşmanları da bozkurt işaretini siyasi bir simge olarak tanımlamaya kalktı. CHP yandaşı TELE1'deki canlı yayında konuşan Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ bozkurtlu sevincini hedef aldı. Bozkurt işaretinin Türklükle alakası olmadığını iddia eden Yanardağ, "Orası Ülkü Ocağı takımı değil, milli takım. Bozkurt işareti siyasi bir gruba aittir. Buna Türk milletini temsil eden işaret diyemezsiniz" diye konuştu.
BOZKURT TÜRK TARİHİNİN BİR SİMGESİ
Canlı yayında Demiral'ı hedef alıp Almanlara destek veren Yanardağ'ın tarihçi olmadığı halde bu konuda nutuk çekmesi sosyal medyada tepkilere neden olurken Tarihçi Prof.Dr. Erhan Afyoncu, bozkurtun Türk tarihinin bir simgesi olduğunu açıkladı.
AFYONCU'DAN TARİH DERSİ: TÜRKLERDE IRKÇILIK YOKTUR
Tarihçi Prof.Dr. Erhan Afyoncu, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in, 'Bozkurt' işaretini ırkçılık olarak tanımlamasına ve milli oyuncumuz Merih Demiral'ı hedef almasına sert tepki gösterdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Afyoncu, "Maçta bölücülüğe yönelik bir iş yapılsaydı, en başta Almanlar alkışlarlardı. Yapılan Nazi selamı değil, Bozkurt işareti. Bozkurt Türk tarihinin bir simgesidir. Türklüğü simgeler. O yüzden rahatsız olmaları normal."dedi.
Afyoncu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.
"Türklerde ırkçılık yoktur. Milliyetçilik vardır. Almanlar, Hitler döneminde Yahudilere, Romanlara ve Rutenlere soykırım yaptılar. Bu yüzden Almanlar herkesi kendileri gibi zannediyorlar. Maçta bölücülüğe yönelik bir iş yapılsaydı, en başta Almanlar alkışlarlardı. Demokratik hareket derlerdi. Yapılan Nazi selamı değil, Bozkurt işareti. Bozkurt Türk tarihinin bir simgesidir. Türklüğü simgeler. O yüzden rahatsız olmaları normal. Türk'ün her zaferi Almanları rahatsız eder."