Merdan Yanardağ'ın 'bozkurt' cehaleti! Merih Demiral'ı hedef aldı "siyasi simge" dedi yalanı elinde patladı

ALMAN BAKAN YAPTIRIM İSTEDİ

Avusturya'ya iki gol atan Demiral'ın yaptığı bozkurt işareti Avrupa'daki Türk düşmanları hazmedemedi. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ve Avusturya arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istedi.

FONDAŞ MERDAN MERİH DEMİRAL'I HEDEF ALDI

Almanlar, Demiral'ın hareketinden rahatsız olurken sözde muhalif olan Türkiye'deki Türk düşmanları da bozkurt işaretini siyasi bir simge olarak tanımlamaya kalktı. CHP yandaşı TELE1'deki canlı yayında konuşan Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ bozkurtlu sevincini hedef aldı. Bozkurt işaretinin Türklükle alakası olmadığını iddia eden Yanardağ, "Orası Ülkü Ocağı takımı değil, milli takım. Bozkurt işareti siyasi bir gruba aittir. Buna Türk milletini temsil eden işaret diyemezsiniz" diye konuştu.