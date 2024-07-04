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İnanılmaz kurtarış sonrasında Pele'nin hesabından Mert Günok paylaşımı!

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024'te Avusturya ile çeyrek finale kalabilmek için karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-1 önde olan ay yıldızlılarda sahneye son saniyede Mert Günok çıktı. Başarılı file bekçisi sadece yüzde 6 şansının bulunduğu açıklanan pozisyonda yaptığı hamle ile rakibe gol imkanı vermedi. Kurtarışıyla dünyanın dikkatini çeken ve fenomen haline gelen deneyimli eldiven, İngilizler tarafından da tarihin en iyileri arasında 6'ıncı sıraya yerleştirildi. Diğer yandan dünya futbolunun gelmiş geçmiş en önemli oyuncularından merhum Pele'nin hesabından da paylaşım yapıldı. Yayımlanan fotoğrafla birlikte yıldız kaleci ve Türkiye tebrik edildi.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 18:30 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 18:48
İnanılmaz kurtarış sonrasında Pele’nin hesabından Mert Günok paylaşımı!

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Dünya futbol tarihinin en ikonik isimlerinden biri olan, 3 Dünya Kupası kaldıran ve 1283 gole imza atan Pele, 29 Aralık 2022 tarihinde hayatını kaybetmişti. Merhum yıldızın kendi adını taşıyan sosyal medya hesapları ise vakfı tarafından yönetiliyordu. O hesaptan bugün Mert Günok ile ilgili bir paylaşım geldi.

Bugüne kadar EURO 2024 ile ilgili herhangi bir paylaşım yapmayan Pele'nin hesabı, başarılı file bekçisinin kurtarışını kutladı. Gordon Banks'ın yaptığı kurtarışa atıfta bulunulan notta dikkat çekici ifadeler kullanıldı.



Fotoğrafın altındaki mesajda; "1970 Dünya Kupası'nda Pelé'nin mükemmel kafa vuruşundan tarihi bir kurtarış yapan efsanevi kaleci Gordon Banks'i onurlandırıyoruz. Futbolda bunun gibi başarılar nadiren tekrarlanır. Bu nedenle, Türkiye'nin EURO 2024'te bir sonraki aşamaya katılma hakkını garantileyen Mert Günok'un bu mucizevi son dakika kurtarışını da takdirle karşılamamız gerekiyor. Fotoğraflar bile benzer! Pelé Vakfı tüm Türk hayranlarını bu güzel zaferden dolayı tebrik ediyor!" denildi.

İNGİLİZLER 6'INCI SIRAYA YERLEŞTİRDİ

Mert Günok'un Avusturya karşısında yaptığı kurtarış İngilizler de kayıtsız kalmadı. 35 yaşındaki kaleciyi tarihin en iyilerinde ilk 10 içinde 6'ıncı sıraya koydular. İşte sıralama...

1- Gordon Banks: İngiltere - Brezilya (1970)
2- Gregory Coupet: Barcelona - Lyon (2001)
3- David Seaman: Arsenal - Sheffield United (2003)
4- Jerzy Dudek: Liverpool - Milan (2005)
5- Jim Montgomery: Sunderland - Leeds (1973)
6- Mert Günok: Avusturya-Türkiye (2024)
7- Gianluigi Buffon: İtalya - Fransa (2006)
8- Emiliano Martinez: Arjantin-Fransa (2022)
9- Iker Casillas: Real Madrid - Sevilla (2009)
10- Peter Schmeichel: Manchester United - Rapid Wien (1996)

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