İnanılmaz kurtarış sonrasında Pele’nin hesabından Mert Günok paylaşımı!

Dünya futbol tarihinin en ikonik isimlerinden biri olan, 3 Dünya Kupası kaldıran ve 1283 gole imza atan Pele, 29 Aralık 2022 tarihinde hayatını kaybetmişti. Merhum yıldızın kendi adını taşıyan sosyal medya hesapları ise vakfı tarafından yönetiliyordu. O hesaptan bugün Mert Günok ile ilgili bir paylaşım geldi.
Bugüne kadar EURO 2024 ile ilgili herhangi bir paylaşım yapmayan Pele'nin hesabı, başarılı file bekçisinin kurtarışını kutladı. Gordon Banks'ın yaptığı kurtarışa atıfta bulunulan notta dikkat çekici ifadeler kullanıldı.
Fotoğrafın altındaki mesajda; "1970 Dünya Kupası'nda Pelé'nin mükemmel kafa vuruşundan tarihi bir kurtarış yapan efsanevi kaleci Gordon Banks'i onurlandırıyoruz. Futbolda bunun gibi başarılar nadiren tekrarlanır. Bu nedenle, Türkiye'nin EURO 2024'te bir sonraki aşamaya katılma hakkını garantileyen Mert Günok'un bu mucizevi son dakika kurtarışını da takdirle karşılamamız gerekiyor. Fotoğraflar bile benzer! Pelé Vakfı tüm Türk hayranlarını bu güzel zaferden dolayı tebrik ediyor!" denildi.