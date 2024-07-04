Vincenzo Montella Avusturya zaferinin şifresini verdi: Türk yüreği!

Montella, hazırlık maçındaki sonucun hatırlatılması üzerine ise "Şimdi şunu söyleyebilirim ki bu maçı özellikle önemsiyordum. Bu, Avusturya'ya karşı sportif bir intikam için değil, Avusturya son derece saygı duyduğum bir rakip ama bu daha çok kendimle ilgili bir rövanştı. Biz antrenörler, oyuncular rekabetçiyiz ama bu leke, benim profesyonel kariyerime ağır geliyordu." ifadelerini kullandı.

MERT ADINA ÇOK MEMNUNUM İtalyan teknik adam, Avusturya karşısında alınan galibiyette büyük rol oynayan Mert Günok'un kurtarışı hakkında ise , "Bu, onun mesleği ve kesinlikle çok iyiydi. Onun adına çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

KENAN MUHTEŞEM BİR HIZA SAHİP Montella, Kenan Yıldız'ın performansıyla ilgili olarak da "O güçlü, hız konusunda muazzam bir tekniğe sahip. Maç içindeki anları ve savunma kısmını daha iyi idare etmesi gerekse de onsuz yapmak zor. Onu da öğrenecektir.' diye konuştu.

HER ŞEY MÜMKÜN Yarı finale çıkabilmek için karşılaşacakları Hollanda ile ilgili sorulan sonrasında 50 yaşındaki çalıştırıcı; "Turu atlama coşkusu artık geçti. Şimdi Hollanda'yı düşünmek durumundayız. Avrupa Şampiyonası'nın neredeyse tüm maçları sonuna kadar belirsizdi. Bir sonrakinin de öyle geçeceğini düşünüyorum. Futbolda her şey mümkün, bu turnuvada çok daha fazlası mümkün. Ancak dikkatli olmalıyız, gerginlik bizi kandırabilir. Gerginliğin, grupta Çekya'ya karşı hayatımızı nasıl zorlaştırdığına bir bakın"" yanıtını verdi.

TEST İÇİN GELDİM Türkiye'de çalışmaktan yana çok memnun olduğunu ve ülkeyi çok sevdiğini dile getiren Montella, burada test etmek istediği için böyle bir karar aldığını ve bunun kolay olmadığını ama harika bir ülke görev yaptığını kaydetti.