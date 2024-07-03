Merih’ten sonra Mert Günok! Avusturya karşısındaki kurtarışıyla EURO 2024’te çeyrek finali getirdi

Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, son 16 turundaki maçın 57'inci saniyesi ve 59'uncu saniyesinde Merih ağları sarstı. 2-0 öne geçen Bizim Çocuklar 67'de rakibinin golüne engel olamasa da kalan dakikalarda skorun eşitlenmesine izin vermedi.

Mert Günok'un son saniyelerde yaptığı müdahale ise belki de tarihe geçti. Beşiktaş'taki performansıyla da adından söz ettiren deneyimli file bekçisi turu getiren isimlerden biri olmayı başardı.

İşte o an...

Avusturyalı futbolcuların o andaki şaşkınlığı da objektiflere yansıdı