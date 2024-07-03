Muslera’dan Mert Günok ve Arda Güler’e büyük övgü! İşte o paylaşım

Şampiyona tarihinin en erken golü ise EURO 2024'te İtalya ağlarını 23'üncü saniyede havalandıran Arnavut futbolcu Nedim Bajrami'ye ait. Merih Demiral'ın 57'nci saniyede attığı gol, grup aşamaları sonrasında oynanan eleme turlarında atılan en erken gol olarak tarihe geçti.

İSMAİL VE ORKUN CEZALI Adını çeyrek finale yazdırarak uzun süredir yakalanamayan bir başarı elde eden millilerde, çeyrek finaldeki Hollanda maçı öncesinde iki eksik isim oluştu.

Orta alanda gösterdikleri performansla dikkati çeken İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştü. İki isim 6 Temmuz'da oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

MERT GÜNOK DUVAR ÖRDÜ Milli takımın tecrübeli file bekçisi Mert Günok gösterdiği performansla galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşmanın kritik anlarında yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan Mert Günok, uzatma dakikalarının son anlarında Baumgartner'in kafa vuruşunda yaptığı kritik kurtarışla takımı çeyrek finale taşıdı.