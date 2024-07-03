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Muslera'dan Mert Günok ve Arda Güler'e büyük övgü! İşte o paylaşım

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler, çeyrek finalde 6 Temmuz Cuma günü Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Avusturya maçının ardından Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'dan da Mert Günok ve Arda Güler'e büyük övgü geldi. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 10:59 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 10:59
Muslera’dan Mert Günok ve Arda Güler’e büyük övgü! İşte o paylaşım

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Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Leipzig Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milliler, çeyrek final başarısının yanında Mart ayında oynanan hazırlık maçındaki farklı mağlubiyetin de rövanşını almış oldu.

Muslera’dan Mert Günok ve Arda Güler’e büyük övgü! İşte o paylaşım

Çekya maçı ve sonrasında birçok futbolcu, farklı mağlubiyetin rövanşını almak istediklerini dile getirmişti. Hafta boyunca tamamıyla maça konsantre olan milliler, karşılaşmadan istediği sonucu almayı başardı.

Muslera’dan Mert Günok ve Arda Güler’e büyük övgü! İşte o paylaşım

ELEME TURLARININ EN ERKEN GOLÜ MERİH'TEN

Karşılaşmanın 57'nci saniyesinde milli takımı öne geçiren golü kaydeden Merih Demiral, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası arenasında en erken golünü kaydetmiş oldu. Merih ayrıca turnuva tarihinin de en erken ikinci golüne imza attı.

Muslera’dan Mert Günok ve Arda Güler’e büyük övgü! İşte o paylaşım

Şampiyona tarihinin en erken golü ise EURO 2024'te İtalya ağlarını 23'üncü saniyede havalandıran Arnavut futbolcu Nedim Bajrami'ye ait. Merih Demiral'ın 57'nci saniyede attığı gol, grup aşamaları sonrasında oynanan eleme turlarında atılan en erken gol olarak tarihe geçti.

Muslera’dan Mert Günok ve Arda Güler’e büyük övgü! İşte o paylaşım

İSMAİL VE ORKUN CEZALI

Adını çeyrek finale yazdırarak uzun süredir yakalanamayan bir başarı elde eden millilerde, çeyrek finaldeki Hollanda maçı öncesinde iki eksik isim oluştu.

Muslera’dan Mert Günok ve Arda Güler’e büyük övgü! İşte o paylaşım

Orta alanda gösterdikleri performansla dikkati çeken İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştü. İki isim 6 Temmuz'da oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Muslera’dan Mert Günok ve Arda Güler’e büyük övgü! İşte o paylaşım

MERT GÜNOK DUVAR ÖRDÜ

Milli takımın tecrübeli file bekçisi Mert Günok gösterdiği performansla galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşmanın kritik anlarında yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan Mert Günok, uzatma dakikalarının son anlarında Baumgartner'in kafa vuruşunda yaptığı kritik kurtarışla takımı çeyrek finale taşıdı.

Muslera’dan Mert Günok ve Arda Güler’e büyük övgü! İşte o paylaşım

Avrupa Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı ekibin Gürcistan, Çekya ve Avusturya ile oynadığı maçlarda kaleyi koruyan Mert Günok, Portekiz ile yapılan grup karşılaşmasında ise sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Muslera’dan Mert Günok ve Arda Güler’e büyük övgü! İşte o paylaşım

MUSLERA'DAN TEBRİK

A Millî Takım'ın kalecisi Mert Günok, dün gece Türkiye'yi adeta ipten aldı. 90+4'te Prass'ın ortasında ceza sahasında Baumgartner yakın mesafeden kafayı vurdu, sağına uzanan Mert Günok inanılmaz bir kurtarış yaparak Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı. Fernando Muslera, maçın ardından meslektaşı Mert Günok'u Instagram'dan tebrik etti.

Muslera’dan Mert Günok ve Arda Güler’e büyük övgü! İşte o paylaşım

ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

Kurtarış anını paylaşan Uruguaylı kaleci, Türk bayrağı ve eldiven emojisi koymayı da ihmal etmedi. Fernando Muslera, Arda Güler için ise, "Klas, büyük dahi" yorumunu yaptı.

Muslera’dan Mert Günok ve Arda Güler’e büyük övgü! İşte o paylaşım

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