Muslera’dan Mert Günok ve Arda Güler’e büyük övgü! İşte o paylaşım

MUSLERA'DAN TEBRİK
A Millî Takım'ın kalecisi Mert Günok, dün gece Türkiye'yi adeta ipten aldı. 90+4'te Prass'ın ortasında ceza sahasında Baumgartner yakın mesafeden kafayı vurdu, sağına uzanan Mert Günok inanılmaz bir kurtarış yaparak Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı. Fernando Muslera, maçın ardından meslektaşı Mert Günok'u Instagram'dan tebrik etti.
ARDA GÜLER'E ÖVGÜ
Kurtarış anını paylaşan Uruguaylı kaleci, Türk bayrağı ve eldiven emojisi koymayı da ihmal etmedi. Fernando Muslera, Arda Güler için ise, "Klas, büyük dahi" yorumunu yaptı.