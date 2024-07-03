Euro 2024’e Türk damgası! Avusturya şaşkına döndü dünya Bizim Çocuklar’ı konuşuyor: Gordon Banks misin be Mert Günok

Türkiye-Avusturya maçı, Euro-2024'ün en çılgın gecesi olarak tarihe geçti. Bizim Çocuklar Liepzig'de Avusturyalıları şaşkına çevirirken dünya basınına da damga vurdu. Türkiye-Avusturya maçı manşetlerden düşmüyor. Alman basını "Avusturyalılar şaşkına döndü derken" İngiliz basını ise 90+5'te maçın kaderini belirleyen kaleci Mert Günok'un yerçekimine meydan okuduğunu yazdı ve futbol tarihinin en büyük kurtarışını yapan Gordon Banks ile karşılaştırdı. ABD basını ise Türkiye-Avusturya maçının Euro 2024'ün en çılgın gecesi olduğunu yazdı. İşte, dünya basınında manşet manşet Türkiye-Avusturya maçı…
Euro 2024'te Türkiye rüzgarı esiyor. "Bizim Çocuklar"ın dün gece Almanya'nın Leipzig kentinde Avusturya'ya karşı kazandığı galibiyet dünya basınına damga vurdu. Türkiye-Avusturya karşılaşması adeta İkinci Viyana Kuşatması gibi görülürken Euro 2024 tarihine de altın harflerle kazındı.
DÜNYA BİZİM ÇOCUKLAR'I KONUŞUYOR
İki golü ile Türkiye'yi resmen çeyrek finale taşıyan Merih Demiral ve 90+5'teki sıra dışı kurtarışı ile 1970'te Pele'ye karşı futbol tarihinin en büyük kurtarışını yapan Gordon Banks ile kıyaslanan Mert Günok geceye resmen damga vurdu.
Mert Günok ve Merih Demiral, dünya basınında manşetlerden düşmüyor. Türkiye-Avusturya maçının hafızalardan silinmeyeceğini vurgulayan uluslararası gazeteler, dün gecenin Euro 2024'ün en çılgın gecelerinden biri olduğunu ve Avusturyalıların şaşkına döndüğünü yazdı.