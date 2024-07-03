Euro 2024’e Türk damgası! Avusturya şaşkına döndü dünya Bizim Çocuklar’ı konuşuyor: Gordon Banks misin be Mert Günok

Türkiye-Avusturya maçı, Euro-2024'ün en çılgın gecesi olarak tarihe geçti. Bizim Çocuklar Liepzig'de Avusturyalıları şaşkına çevirirken dünya basınına da damga vurdu. Türkiye-Avusturya maçı manşetlerden düşmüyor. Alman basını "Avusturyalılar şaşkına döndü derken" İngiliz basını ise 90+5'te maçın kaderini belirleyen kaleci Mert Günok'un yerçekimine meydan okuduğunu yazdı ve futbol tarihinin en büyük kurtarışını yapan Gordon Banks ile karşılaştırdı. ABD basını ise Türkiye-Avusturya maçının Euro 2024'ün en çılgın gecesi olduğunu yazdı. İşte, dünya basınında manşet manşet Türkiye-Avusturya maçı…