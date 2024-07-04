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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu...

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar bir futbolcusuyla daha yollarını ayırdı. Yapılan görüşmelerin ardından yıldız ismin yeni takımı da belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 18:42 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 18:52
Beşiktaş’ta bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu...

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Takmın başına Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Yabancı sayısı sıkıntısı yaşamak istemeyen Kara Kartal'da Valentin Rosier ile yollar ayrıldı.

Hollandalı teknik direktörün geride kalan sezonu ülkesi Fransa'da kiralık geçiren deneyimli sağ bek için yönetime kadroda yer düşünmediğini iletmesi üzerine transfer görüşmeleri başladı.

YENİ ADRESİ LA LIGA

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Valentin Rosier'in transferi için İspanya La Liga ekibi Leganes ile anlaşmaya vardı.

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