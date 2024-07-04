Takmın başına Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Yabancı sayısı sıkıntısı yaşamak istemeyen Kara Kartal'da Valentin Rosier ile yollar ayrıldı.
Takmın başına Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Yabancı sayısı sıkıntısı yaşamak istemeyen Kara Kartal'da Valentin Rosier ile yollar ayrıldı.
Hollandalı teknik direktörün geride kalan sezonu ülkesi Fransa'da kiralık geçiren deneyimli sağ bek için yönetime kadroda yer düşünmediğini iletmesi üzerine transfer görüşmeleri başladı.
YENİ ADRESİ LA LIGA
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Valentin Rosier'in transferi için İspanya La Liga ekibi Leganes ile anlaşmaya vardı.