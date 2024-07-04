Takmın başına Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş 'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Yabancı sayısı sıkıntısı yaşamak istemeyen Kara Kartal'da Valentin Rosier ile yollar ayrıldı.

YENİ ADRESİ LA LIGA

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Valentin Rosier'in transferi için İspanya La Liga ekibi Leganes ile anlaşmaya vardı.