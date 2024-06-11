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Fenerbahçe'de taraftarı ikiye bölen imza! Resmi açıklama bekleniyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları giderek hızlanıyor. Sarı lacivertlilerin büyük bir titizlikle yürüttüğü operasyonda çok sayıda isim yer alırken gelecek oyuncular kadar gidecek futbolcular da büyük önem taşıyor. Jose Mourinho'nun yürüttüğü harekatta vereceği kararlar sezonun da kaderini belirleyebilir. Bunun için titizlikle çalışılıyor. Yönetim de kendisine tam yetki vermiş durumda. Fenerbahçe'de ilk imza da geldi ancak tartışmaları da beraberimde getirdi. Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 18:06 Güncelleme 11 Haziran 2024, 18:06
Fenerbahçe’de taraftarı ikiye bölen imza! Resmi açıklama bekleniyor

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Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Kanarya, Jose Mourinho'nun başında olduğu operasyonda birçok oyuncuyu listesinde tutuyor.

Deneyimli teknik adamın listesi üzerinden gerçekleştirilecek hamleler için geniş bir bütçe ayıran yönetim, şampiyonluğu yakalayarak uzun süredir yaşayamadığı mutluluğu taraftarına tattırmak amacında.

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Fenerbahçe'de hemen hemen her bölgeye futbolcu bakan Kanarya, geniş bir revizyon hazırlığında. Jose Mourinho'nun istediği isimlerden biri Sadio Mane. Senegalli yıldız için Al-Nassr kulübü gelecek teklifleri değerlendirecek.

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Ayrıca Suudi ekibinde farklı isimlerinde ayrılma ihtimalleri var. Anderson Talisca da onlar arasında bulunuyor. Eğer resmi teklifler tatmin edici bir boyuta ulaşırsa hemen anlaşma sağlanacak.

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Sarı lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden biri de Raphael Varane. Galatasaray'ın devreye girdiği Fransız yıldız için Kanarya'da girişimlere başladı. Mou'nun eski öğrencisi için sağlayacağı referans sonrasında Kanarya'nın öne geçmesi ve transferi bitirmesi bekleniyor.

Ayrıca orta saha için de arayışlar söz konusu. Dünya yıldızlarına sahip olan sarı lacivertli ekipte bu sayının daha da artması hedefleniyor. Başkan Ali Koç'un tekrarladığı "Avrupa'da eşleşmek istenilmeyen bir takım" kurulabilmesi için her şey yapılıyor.

Fenerbahçe'de gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek isimlerin durumu da merak konusu. Çünkü şu ana kadar pek teklif gelmedi ve bonservisleri konusunda net bir adım atılmadı.

Gittikleri takımlarda gösterdikleri performans da çok üst noktada olmayan oyunculardan Crespo için Mourinho'nun kararı beklenebilir. Joao Pedro ve Lincoln ise teklif gelmesi halinde gönderilecek.

Kadroya dahil edilmek istenen yıldızlardan biri de Rafa Silva'ydı. Portekizli futbolcu Galatasaray'ın da ilgisine rağmen kararını verdi. Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürecek.

Gol konusunda sorun yaşamak istemeyen Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden biri de Robert Lewandowski. Polonyalı yıldız her ne kadar bu iddiaları yalanlasa da temaslar başladı.

Ayrıca Joao Felix de yine listede bulunuyor. Portekizli yıldızın bonservisi Barcelona'da bulunuyor ve kariyerine Katalan ekibinde devam etmek istiyor.

Sarı lacivertli ekipte takımda kalması istenen oyuncuların durumları netleşiyor.

Bonservisleriyle ayrılmaları konusunda teklifler bulunan Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci gibi futbolcuların takımda kalıp kalmayacakları merak konısuydu.

İki yerli isim için her ne kadar ilgi yüksek olsa da resmi teklif gelmiş değil. Polonyalı maestro da yine aynı durumda.

Hollandalı stoper ise arkadaşlarından farklı. İtalya'dan çok ciddi talipleri var ve yönetime iletilen bonservis bedelleri şu ana kadar beklentileri karşılamadı. En az 20 milyon euro bekleniyor.

Yönetim kontratı sona erecek isimler hakkında da karar vermeye başladı.

Bu kapsamda sezon sonu itibarıyla serbest statüde bulunan Mert Hakan Yandaş ile görüşmeler sürüyordu ancak her şey yeni yönetim ve teknik direktörle belirlenecekti.

Ali Koç'un seçimden zaferle ayrılması ve Jose Mourinho'nun takıma gelmesiyle bir an önce imzalar atılmaya başlanacak.

İç transferde anlaşılan ilk isim milli futbolcu oldu.

Zaman zaman hareketleriyle tepki toplasa da Fenerbahçe'ye duyduğu aidiyetle ön plana çıkan 30 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 3 gol atıp 6 da asist yapmayı başarmıştı.

İmzaların kısa süre içerisinde atılması ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Bu anlaşma taraftarları da ikiye böldü. Bazı sarı lacivertliler kararı doğru bulurken bir kısmı da eleştirdi.

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