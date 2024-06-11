Sarı lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden biri de Raphael Varane. Galatasaray'ın devreye girdiği Fransız yıldız için Kanarya'da girişimlere başladı. Mou'nun eski öğrencisi için sağlayacağı referans sonrasında Kanarya'nın öne geçmesi ve transferi bitirmesi bekleniyor.

Ayrıca orta saha için de arayışlar söz konusu. Dünya yıldızlarına sahip olan sarı lacivertli ekipte bu sayının daha da artması hedefleniyor. Başkan Ali Koç'un tekrarladığı "Avrupa'da eşleşmek istenilmeyen bir takım" kurulabilmesi için her şey yapılıyor.

Fenerbahçe'de gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek isimlerin durumu da merak konusu. Çünkü şu ana kadar pek teklif gelmedi ve bonservisleri konusunda net bir adım atılmadı.