Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den! "Hiç düşünme hemen gel"

Gelecek sezon yabancı sınırının 12'ye düşecek olması Kanarya'yı düşündürüyor. Joshua King ve Leonardo Bonucci'nin takımdan ayrıldığı sarı lacivertlilerde, gelecek isimler de düşünülürse en az 6 yabancıyla daha yolların ayrılması gerekiyor.

Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isimler; Miha Zajc, Luan Peres, Joao Pedro, Lincoln Henrique ve Miguel Crespo oldu.

DZEKO BELİRSİZ Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun durumu ise belirsiz. Deneyimli teknik adam Roma'da yolların ayrılmasını istediği yıldız isim için kararını kamptan sonra verecek.

STOPER ÖNCELİK HALİNE GELDİ Sarı lacivertlilerde sezon öncesi stoper sıkıntısı dikkat çekiyor. Bonucci ve Çağlar Söyüncü'nün ayrıldığı Kanarya'da, Serdar Aziz ile de yollar ayrılacak.