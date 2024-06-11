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Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den! "Hiç düşünme hemen gel"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho, takviye yapılacak bölgeleri belirledi. Bu doğrultuda dünyaca ünlü yıldız gündeme gelirken, o ismin eski takım arkadaşı Fred'i arayarak bilgi aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 16:27 Güncelleme 11 Haziran 2024, 16:35
Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! Hiç düşünme hemen gel

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde harekata başladı.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! Hiç düşünme gel

2 Temmuz'da sezon hazırlıklarına başlama kararı alan Portekizli teknik adam, milli takımlardaki oyuncular hariç herkesi antrenmanda görmek istedi.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! Hiç düşünme gel

Bu doğrultuda sarı lacivertlilerde geçtiğimiz sezon kiralık gönderilen isimler ve takımdan ayrılması beklenen isimler de kampta yer alacak.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! Hiç düşünme gel

Her futbolcunun performansını bizzat görmek isteyen Mourinho, daha sonra takımdan göndermek istediği isimleri yönetime sunacak.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! Hiç düşünme gel

KENT İSTİSNA OLABİLİR

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon takıma katılan ve devre arasında yabancı sınırı nedeniyle kadroya yazılamayan Ryan Kent, forma şansı bulamadı.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! Hiç düşünme gel

Ara transfer döneminde kiralık olarak takımdan gitmek istemeyen Kent, Avrupa maçları hariç tribünde yer aldı.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! Hiç düşünme gel

Futbol oynamak yerine tribünde oturan adamla işim olmaz diyen Jose Mourinho, İngiliz futbolcunun takımdan gönderilebileceğini bildirdi.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! Hiç düşünme gel

OLAĞAN ŞÜPHELİLER

Fenerbahçe'de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimler de kampta son şans olarak kendilerini göstermeye çalışacak.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! Hiç düşünme gel

Gelecek sezon yabancı sınırının 12'ye düşecek olması Kanarya'yı düşündürüyor. Joshua King ve Leonardo Bonucci'nin takımdan ayrıldığı sarı lacivertlilerde, gelecek isimler de düşünülürse en az 6 yabancıyla daha yolların ayrılması gerekiyor.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! Hiç düşünme gel

Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isimler; Miha Zajc, Luan Peres, Joao Pedro, Lincoln Henrique ve Miguel Crespo oldu.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! Hiç düşünme gel

DZEKO BELİRSİZ

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun durumu ise belirsiz. Deneyimli teknik adam Roma'da yolların ayrılmasını istediği yıldız isim için kararını kamptan sonra verecek.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! Hiç düşünme gel

STOPER ÖNCELİK HALİNE GELDİ

Sarı lacivertlilerde sezon öncesi stoper sıkıntısı dikkat çekiyor. Bonucci ve Çağlar Söyüncü'nün ayrıldığı Kanarya'da, Serdar Aziz ile de yollar ayrılacak.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! Hiç düşünme gel

Fenerbahçe, asıl mevkisi sol bek olmasına rağmen stoper hattında da oynayabilen Jayden Oosterwolde için sağlam bir bonservis bedeli hedefliyor. Bu durumda Hollandalı ile de vedalaşılabilir.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! Hiç düşünme gel

Devre arasında kiralık olarak Panathianikos'a giden Samet Akaydın da Fenerbahçe'ye dönecek. Tecrübeli stoper de topun ağzındaki isimlerden.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! Hiç düşünme gel

Bu durumda elinde yalnızca Djiku ve Becao kalan sarı lacivertliler bu bölgeye en az iki hamle yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! Hiç düşünme gel

FRED'E TELEFON!

Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Raphael Varane ismi Fenerbahçe ile anılmaya başlandı.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! Hiç düşünme gel

Jose Mourinho ile daha önce çalışan Fransız yıldız, Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! Hiç düşünme gel

Öte yandan tecrübel ismin Manchester United'dan takım arkadaşı olan Fred'i de arayarak Fenerbahçe hakkında bilgi aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! Hiç düşünme gel

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