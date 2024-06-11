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ÖZEL | Fenerbahçe'ye 'game changer' geliyor! Süper Lig'de tüm dengeler değişecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz olduğu gibi yine flaş transferlere imza atmak için harekete geçti. Adı birçok yıldızla geçen sarı lacivertlilere dünyaca ünlü yıldızdan müjdeli haber geldi. Jose Mourinho'nun da onay verdiği isim için girişimler başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 13:21 Güncelleme 11 Haziran 2024, 13:21
ÖZEL | Fenerbahçe’ye ’game changer’ geliyor! Süper Lig’de tüm dengeler değişecek

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlayan Kanarya'da, teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye ’game changer’ geliyor! Süper Lig’de tüm dengeler değişecek

99 puan toplayan ve 99 gol atarak kırılmadık rekor bırakmayan Kartal, yine de Galatasaray'ın arkasında kalınca veda kaçınılmaz oldu.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye ’game changer’ geliyor! Süper Lig’de tüm dengeler değişecek

İsmail Kartal'a teşekkür ederek yollarını ayıran sarı lacivertlilerde, teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho getirildi.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye ’game changer’ geliyor! Süper Lig’de tüm dengeler değişecek

Real Madrid ve Borussia Dortmund arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finaline yorumcu olarak katılan Jose Mourinho, burada yaptığı tanıtımla Fenerbahçe'nin ismini de tüm dünyaya yeniden duyurdu.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye ’game changer’ geliyor! Süper Lig’de tüm dengeler değişecek

Ardından İstanbul'a gelen ve kendisini 2+1 yıllığına sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza atan Jose Mourinho'ya eşi benzeri görülmemiş bir imza töreni düzenlendi.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye ’game changer’ geliyor! Süper Lig’de tüm dengeler değişecek

Yaklaşık 30 bin taraftarın akın ettiği imza töreninde, Portekizli teknik adam taraftarları heyecanlandıran açıklamalara da imza attı.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye ’game changer’ geliyor! Süper Lig’de tüm dengeler değişecek

Mourinho "Bu forma benim derim gibi. Sizin hayalleriniz artık benim hayallerim." diyerek, taraftarların yeni sezonu iple çekmesine neden oldu.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye ’game changer’ geliyor! Süper Lig’de tüm dengeler değişecek

MALİYETİ AÇIKLANDI

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun imzasının ardından en çok tartışılan konulardan birisi de maaş konusuydu.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye ’game changer’ geliyor! Süper Lig’de tüm dengeler değişecek

Aziz Yıldırım Mourinho ile 15 milyon euroya anlaştıklarını belirtirken, başkan Ali Koç Portekizli teknik adamın maaşının 12 milyon euro olduğunu açıkladı.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye ’game changer’ geliyor! Süper Lig’de tüm dengeler değişecek

Ayrıca Jose Mourinho'nun sözleşmesinde bazı bonus maddelerinin de yer aldığı öğrenildi.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye ’game changer’ geliyor! Süper Lig’de tüm dengeler değişecek

GÖZLER TRANSFERLERE ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe'de Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından nasıl bir transfer politikası izleneceği de merak konusu oldu.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye ’game changer’ geliyor! Süper Lig’de tüm dengeler değişecek

Mevcut kadroyu korumayı planlayan yönetim, 3-4 yıldız takviyesiyle de Avrupa'da kupa kazanabilecek bir kadro kurma hedefi içerisinde.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye ’game changer’ geliyor! Süper Lig’de tüm dengeler değişecek

Ancak yabancı sınırının gelecek sezon 12'ye düşmesi sarı lacivertlileri biraz zorlayacak. Mourinho, bu konu hakkında da 'Bunları çözmek için buradayım' diyerek taraftara rahat nefes aldırdı.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye ’game changer’ geliyor! Süper Lig’de tüm dengeler değişecek

GİDECEKLER BELİRLENİYOR

Fenerbahçe sezon başında 10'un üzerinde isimle yollarını ayırmayı planlıyor. Bunların başında kiralık gönderilen isimler geliyor.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye ’game changer’ geliyor! Süper Lig’de tüm dengeler değişecek

Kanarya; Joao Pedro, Crespo ve Lincoln Henrique ile yola devam etmeyecek. Ayrıca Samet Akaydin ve Umut Nayir de kadroda tutulmayı planlanmayan oyuncular arasında.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye ’game changer’ geliyor! Süper Lig’de tüm dengeler değişecek

Mevcut kadrodan ise Ryan Kent, Miha Zajc, Serdar Aziz, Luan Peres ve Mert Hakan Yandaş topun ağzındaki isimler.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye ’game changer’ geliyor! Süper Lig’de tüm dengeler değişecek

YILDIZ YAĞACAK

Fenerbahçe takımdan ayrılacak isimlerin belirlenmesinin ardından ise transferde resmi imzalara geçmeyi planlıyor.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye ’game changer’ geliyor! Süper Lig’de tüm dengeler değişecek

Kanarya'ya dünyaca ünlü yıldızdan müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

ÖZEL | Fenerbahçe’ye ’game changer’ geliyor! Süper Lig’de tüm dengeler değişecek

SADIO MANE BOMBASI!

Adı Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile anılan Sadio Mane konusunda, Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye ’game changer’ geliyor! Süper Lig’de tüm dengeler değişecek

Liverpool'un ardından transfer olduğu Bayern Münih'te tutunamayan Mane, Al Nassr'ın yolunu tutmuştu. Ancak Senegalli yıldız burada da beklediğini bulamadı.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye ’game changer’ geliyor! Süper Lig’de tüm dengeler değişecek

ONAY VERİLDİ!

Suudi ekibinden ayrılmayı planlayan Mane için, yeni sportif direktör Fernando Hierro da onay verdi. Eski efsane futbolcu Hierro, Mane'nin yanı sıra; Talisca, Telles, Laporte ve Fofana için de ayrılabilir raporu sundu.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye ’game changer’ geliyor! Süper Lig’de tüm dengeler değişecek

Fenerbahçe'nin Sadio Mane haricinde Anderson Talisca için de girişimde bulunabileceği öğrenildi.

ÖZEL | Fenerbahçe’ye ’game changer’ geliyor! Süper Lig’de tüm dengeler değişecek

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ÖZEL | Fenerbahçe’ye ’game changer’ geliyor! Süper Lig’de tüm dengeler değişecek
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