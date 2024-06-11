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Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid'in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy'ü coşturacak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler teknik direktör Jose Mourinho'nun da etkisiyle transferde rahat hareket edecek. Bu doğrultuda gündeme Atletico Madrid'in süper yıldızı geldi. İşte A Spor'un aktardığı haberin detayları...

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 10:44 Güncelleme 11 Haziran 2024, 10:44
Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

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Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandıramayan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon 99 puan toplamalarına rağmen ligi ikinci sırada tamamladı.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

Ezeli rakibi Galatasaray, 102 puanla şampiyon oldu.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

Fenerbahçe, 2013-2014 sezonundan sonra ligde mutlu sona ulaşamadı.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

Fenerbahçe, 27 Nisan 2014'te şampiyonluğunu ilan ettiğinde kulübün başında Yıldırım, takımın başında Ersun Yanal vardı. Bu Kadıköy'deki son şampiyonluk kutlamasıydı.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

Sarı-lacivertliler bu süreçte 4 farklı takımı şampiyonluğunu gördü.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

Ayrıca şampiyonluk hasreti ise 11 yıla çıktı.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

Fenerbahçe artık bu olumsuz seriyi bozmak için sağlam temeller atmak istiyor.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

Bu bağlamda yönetim, sezon tamamlandığı andan itibaren harekete geçti.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

Seçim süreci olmasına karşın sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştı.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

Portekizli teknik adam, yılda sarı-lacivertlilerden 10.5 milyon Euro garanti ücret kazanacak.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

Mourinho için yapılan imza töreninin ardından gözler seçim sürecine çevrilmişti.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

Mevcut başka Ali Koç yeniden adaylığını açıklarken, eski başkan Aziz Yıldırım ise başkanlık koltuğu için rakip oldu.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

İki adayın da en büyük seçim vaadi, Jose Mourinho ile anlaşmak oldu.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

Kongre gününde ise 46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkı vardı.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

Ancak bu rakamdan aidatını yatırmayanları çıkarınca 33 bin üyenin sandığa gelmesi bekleniyordu.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

Zorlu geçen seçim sürecinin ardından toplamda 27 bini aşkın rekor oy kullanıldı.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

Camia 16.464 oyu Ali Koç'a verirken, 10.483 oyu ise Aziz Yıldırım'a verdi.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

Bu sonuçla Fenerbahçe'de Ali Koç'un 3. başkanlık dönemi resmen başladı.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

Yeni yönetimin göreve başlamasıyla birlikte transfer çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

Sarı-lacivertliler, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak için temaslara başladı.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

Kurmaylar, dünyaca ünlü yıldız isimleri transfer listesine ekledi.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

Forvet hattını güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde rota İspanya'ya çevrildi.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

Fenerbahçe'nin, Atletico Madrid forması giyen Alvaro Morata için harekete geçtiği iddia edildi.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

31 yaşındaki futbolcu kariyerinde önemli kulüplerin formasını giydi.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

Morata sırasıyla Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid'de oynadı.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

4 büyük kulüp arasında birçok kez kiralık olarak gidip gelen yıldız oyuncu için şu ana kadar toplamda 189 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

İspanya Milli Takımı için 73 kez sahaya çıkan 31 yaşındaki santrfor, 35 gole imza attı.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

Morata bu sezon Atletico Madrid formasını 48 maçta terletti.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

Bu süre zarfında ise 21 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

Alvaro Morata'nın güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro olarak biliniyor.

Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

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