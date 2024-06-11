Ne Griezmann ne Felix... Atletico Madrid’in süper yıldızı Fenerbahçe yolcusu! Kadıköy’ü coşturacak

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandıramayan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.
Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon 99 puan toplamalarına rağmen ligi ikinci sırada tamamladı.
Ezeli rakibi Galatasaray, 102 puanla şampiyon oldu.
Fenerbahçe, 2013-2014 sezonundan sonra ligde mutlu sona ulaşamadı.
Fenerbahçe, 27 Nisan 2014'te şampiyonluğunu ilan ettiğinde kulübün başında Yıldırım, takımın başında Ersun Yanal vardı. Bu Kadıköy'deki son şampiyonluk kutlamasıydı.
Sarı-lacivertliler bu süreçte 4 farklı takımı şampiyonluğunu gördü.
Ayrıca şampiyonluk hasreti ise 11 yıla çıktı.
Fenerbahçe artık bu olumsuz seriyi bozmak için sağlam temeller atmak istiyor.
Bu bağlamda yönetim, sezon tamamlandığı andan itibaren harekete geçti.
Seçim süreci olmasına karşın sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştı.
Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Portekizli teknik adam, yılda sarı-lacivertlilerden 10.5 milyon Euro garanti ücret kazanacak.
Mourinho için yapılan imza töreninin ardından gözler seçim sürecine çevrilmişti.
Mevcut başka Ali Koç yeniden adaylığını açıklarken, eski başkan Aziz Yıldırım ise başkanlık koltuğu için rakip oldu.
İki adayın da en büyük seçim vaadi, Jose Mourinho ile anlaşmak oldu.
Kongre gününde ise 46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkı vardı.
Ancak bu rakamdan aidatını yatırmayanları çıkarınca 33 bin üyenin sandığa gelmesi bekleniyordu.
Zorlu geçen seçim sürecinin ardından toplamda 27 bini aşkın rekor oy kullanıldı.
Camia 16.464 oyu Ali Koç'a verirken, 10.483 oyu ise Aziz Yıldırım'a verdi.
Bu sonuçla Fenerbahçe'de Ali Koç'un 3. başkanlık dönemi resmen başladı.
Yeni yönetimin göreve başlamasıyla birlikte transfer çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak için temaslara başladı.
Kurmaylar, dünyaca ünlü yıldız isimleri transfer listesine ekledi.
Forvet hattını güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde rota İspanya'ya çevrildi.
Fenerbahçe'nin, Atletico Madrid forması giyen Alvaro Morata için harekete geçtiği iddia edildi.
31 yaşındaki futbolcu kariyerinde önemli kulüplerin formasını giydi.
Morata sırasıyla Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid'de oynadı.
4 büyük kulüp arasında birçok kez kiralık olarak gidip gelen yıldız oyuncu için şu ana kadar toplamda 189 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.
İspanya Milli Takımı için 73 kez sahaya çıkan 31 yaşındaki santrfor, 35 gole imza attı.
Morata bu sezon Atletico Madrid formasını 48 maçta terletti.
Bu süre zarfında ise 21 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Alvaro Morata'nın güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro olarak biliniyor.