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Galatasaray ile Fenerbahçe yıldız oyuncu için karşı karşıya! 10 milyon Euro'luk savaş

Geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile 3 puan gerisinden gelen Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. İddialı bir başlangıç yapmak istedikleri yaz döneminde adındı kanıtlamış yıldız isimleri kadrolarına katmayı hedefleyen iki ezeli rakip arasında adeta savaş çıkacak. İlgilenilen ortak futbolcu hakkında girişimler giderek yoğunlaşıyor. İki taraf da bu süreçten zaferle ayrılarak rekabette çalım atmak amacında. Kulübünden ayrılmaya sıcak bakan oyuncu için detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 15:41 Güncelleme 11 Haziran 2024, 15:41
Galatasaray ile Fenerbahçe yıldız oyuncu için karşı karşıya! 10 milyon Euro’luk savaş

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Süper Lig'in iki ezeli rakibi Galatasaray ile Fenerbahçe yeni sezonda da şampiyonluk mücadelesi verebilmek adına kolları sıvadı. Aslan rakibine bir fark daha atıp beşinci yıldızı takmak isterken Kanarya ise arayı kapatmaya çalışacak. İki ekip de transfer çalışmalarında yoğun mesai harcıyor. Ancak hedeflerden biri aynı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra Süper Kupa finaline de çıkacak olan Cimbom kadrosunu oluşturmak adına tüm titizlikle çalışıyor.

Önceliğini sağ bek ve orta sahaya veren Aslan'da transfer listesi birçok isimden oluşuyor. Dünya yıldızlarının yer aldığı raporda çok sayıda alternatif de yer alıyor. Hedef eksik bölgeleri bir an önce tamamlayarak sezona hazır hale gelmek.

Tüm kulvarlarda ihtiyaçlara karşılık verecek ve istikrarı üst düzeyde oyuncular almak isteyen Galatasaray'ın gündeminde Ibrahim Sangare ve Ivan Ilic gibi isimler bulunuyor.

Ayrıca sağ bekte de öncelik Lorenz Assignon'da. Sezon ortasında alınamayn yıldız isim bu kez kadroya dahil edilmek isteniyor. 23 yaşındaki Fransız için yine girişimler başladı.

Okan Buruk transferle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Buruk; "Hafta sonu İtalya'daydım ve orada da futbolla ilgili olanlar, 'Mourinho geldi nasıl olacak?' diye soruyor. Türkiye'ye ilginin artması, Türk futbolu için önemli. Rakip olmaktan çok, Türk futboluna getireceği hava değerli. Beşiktaş'ın başına gelen Giovanni van Bronckhorst da çok değerli bir teknik adam. Onun gelişini de önemsiyorum. Trabzonspor'un başında da Abdullah Avcı gibi önemli bir teknik adam bulunuyor. Çok güzel bir lig olacak. Mourinho özelinde bakacak olursak uzun zaman sonra şampiyonluğa oynayacak. Onun için iyi bir yarışma olacak. Icardi ve Mertens gibi oyuncuları bu lige getirmek nasıl önemliyse, Mourinho'nun gelişi de önemli. Dünyada tanınırlığı olan futbolcuların, teknik adamların ülkemizin gelmesi ligimize olan ilgiyi artıracaktır. Birçok takım bu sayede çok kolay oyuncu getirebilir" dedi.

Buruk transferin bir günde dahi biteceğini belirterek; "Planlarımızı uzun zamandır yapıyoruz. İsimler belirlendi. Tabii buna eklenen ve çıkanlar oluyor. Transfer çok kolay, bir günde bile olabilir, ama bir ayda da gerçekleşebilir. Sadece oyuncu getirmek için acele karar vermeyeceğiz. İyi bir kadromuz var ve buraya en iyileri almak istiyoruz. Bunun için dikkatli hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de seçim sonrası ilk bombanın ne zaman patlayacağı merakla bekleniyor. Jose Mourinho'yu takımın başına getiren yönetim belirlenen oyuncular üzerinden görüşmelerini sürdürüyor.

Transferde rotasını belirleyen sarı lacivertliler önceliği gidecek isimlere verdi. Özellikle kiralık olarak kontratı bulunan isimlerle devam edilmeyecek. Bonservisleriyle veya yine kiralık olarak gönderilecekler.

Ayrıca Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda takımda olması istenmeyen oyuncularla da oturulup anlaşma yoluna gidilecek. Teklif gelirse de kolaylık sağlanacak.

Eğer kontenjan yaratılabilirse birçok mevkide takviye yapılacak. Satılacak oyuncuların ardından da hamleler gerçekleştirilerek tek tek imzalar atılacak. Geniş bir bütçe verilen deneyimli çalıştırıcı yıldız isimleri kadrosuna katmayı hedefliyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, geçen sezon Fransız ekibi Marsilya'da kiralık olarak forma giyen ve kulübü Inter'e geri dönen Joaquin Correa ile ilgilendiği belirtildi.

Haberde, teknik direktör Simone Inzaghi tarafından kadroda düşünülmeyen ve sezon başına 3.5 milyon Dolar kazanan Arjantinli futbolcu için Inter kulübünün 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de bonserviste indirim istediği öğrenildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe dışında Arjantin Ligi takımlarından River Plate ve Estudiantes'in de 29 yaşındaki forvet arkası oyuncuyla yakından ilgilendiği kaydedildi.

2023-2024 sezonunda Marsilya forması ile 19 maça çıkan Joaquin Correa'nın kulübü Inter ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam ediyor.

Futbola Estudiantes altyapısında başlayan Arjantinli futbolcu sırasıyla Sampdoria, Sevilla, Lazio, Inter ve Marsilya formalarını giydi.

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