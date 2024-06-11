Tüm kulvarlarda ihtiyaçlara karşılık verecek ve istikrarı üst düzeyde oyuncular almak isteyen Galatasaray'ın gündeminde Ibrahim Sangare ve Ivan Ilic gibi isimler bulunuyor.
Ayrıca sağ bekte de öncelik Lorenz Assignon'da. Sezon ortasında alınamayn yıldız isim bu kez kadroya dahil edilmek isteniyor. 23 yaşındaki Fransız için yine girişimler başladı.
Okan Buruk transferle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Buruk; "Hafta sonu İtalya'daydım ve orada da futbolla ilgili olanlar, 'Mourinho geldi nasıl olacak?' diye soruyor. Türkiye'ye ilginin artması, Türk futbolu için önemli. Rakip olmaktan çok, Türk futboluna getireceği hava değerli. Beşiktaş'ın başına gelen Giovanni van Bronckhorst da çok değerli bir teknik adam. Onun gelişini de önemsiyorum. Trabzonspor'un başında da Abdullah Avcı gibi önemli bir teknik adam bulunuyor. Çok güzel bir lig olacak. Mourinho özelinde bakacak olursak uzun zaman sonra şampiyonluğa oynayacak. Onun için iyi bir yarışma olacak. Icardi ve Mertens gibi oyuncuları bu lige getirmek nasıl önemliyse, Mourinho'nun gelişi de önemli. Dünyada tanınırlığı olan futbolcuların, teknik adamların ülkemizin gelmesi ligimize olan ilgiyi artıracaktır. Birçok takım bu sayede çok kolay oyuncu getirebilir" dedi.
Buruk transferin bir günde dahi biteceğini belirterek; "Planlarımızı uzun zamandır yapıyoruz. İsimler belirlendi. Tabii buna eklenen ve çıkanlar oluyor. Transfer çok kolay, bir günde bile olabilir, ama bir ayda da gerçekleşebilir. Sadece oyuncu getirmek için acele karar vermeyeceğiz. İyi bir kadromuz var ve buraya en iyileri almak istiyoruz. Bunun için dikkatli hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de seçim sonrası ilk bombanın ne zaman patlayacağı merakla bekleniyor. Jose Mourinho'yu takımın başına getiren yönetim belirlenen oyuncular üzerinden görüşmelerini sürdürüyor.