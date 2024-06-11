Okan Buruk transferle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Buruk; "Hafta sonu İtalya'daydım ve orada da futbolla ilgili olanlar, 'Mourinho geldi nasıl olacak?' diye soruyor. Türkiye'ye ilginin artması, Türk futbolu için önemli. Rakip olmaktan çok, Türk futboluna getireceği hava değerli. Beşiktaş'ın başına gelen Giovanni van Bronckhorst da çok değerli bir teknik adam. Onun gelişini de önemsiyorum. Trabzonspor'un başında da Abdullah Avcı gibi önemli bir teknik adam bulunuyor. Çok güzel bir lig olacak. Mourinho özelinde bakacak olursak uzun zaman sonra şampiyonluğa oynayacak. Onun için iyi bir yarışma olacak. Icardi ve Mertens gibi oyuncuları bu lige getirmek nasıl önemliyse, Mourinho'nun gelişi de önemli. Dünyada tanınırlığı olan futbolcuların, teknik adamların ülkemizin gelmesi ligimize olan ilgiyi artıracaktır. Birçok takım bu sayede çok kolay oyuncu getirebilir" dedi.