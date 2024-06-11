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Galatasaray'ın listesindeki Berat Özdemir için ilk teklif! Trabzonspor'da oynayan milli futbolcuyu resmen istediler

Sezonu şampiyon tamamladıktan sonra beşinci yıldızı da yakasına takmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar belirlediği bölgelerdeki takviyelerle kadro kalitesini daha da yukarı çekmek ve her kulvarda başarılı olabilmek amacında. Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'un yürüttüğü operasyonda gözlem ekibinin raporu da büyük rol oynuyor. Listedeki isimlerden Berat Özdemir hakkında da yeni gelişmeler yaşanıyor. Milli oyuncuya ilk teklif yapıldı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

Burak Zihni Burak Zihni takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 19:11 Güncelleme 11 Haziran 2024, 19:11
Galatasaray’ın listesindeki Berat Özdemir için ilk teklif! Trabzonspor’da oynayan milli futbolcuyu resmen istediler

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Okan Buruk ile çıktığı yolculukta üst üste iki kez şampiyonluk elde eden Galatasaray'da yeni sezonun transfer hazırlıkları dört koldan sürüyor. Deneyimli çalıştırıcının ismini verdiği yıldızların yanı sıra izleme ekibinin de keşfettiği potansiyelli oyuncular değerlendiriliyor.

Dün bazı televizyon programlarında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncu satmaya değil almaya niyetli olduklarını ifade ederek astornomik bir teklif gelmesi halinde ise kararın Başkan Dursun Özbek'te olduğunu söyledi.

Galatasaray'da ayrılması kesinleşen ilk isim Nicolo Zaniolo oldu. İtalyan golcü eğer kabul edilebilecek bir seviyede teklif gelirse satılacak. Kendisiyle birçok Avrupa ekibi ilgileniyor ancak resmi bir öneri henüz gelmedi.

Ayrıca bonservisleriyle satılması muhtemel isimlerde de yine aynı yol izlenecek. Eğer kasayı dolduracak yüksek bedelli bir teklif ulaşırsa gidişlere izin verilecek.

Aslan ayrıca kadrosuan yapacağı takviyelerde ise öncelikli bölgeler sağ bek, forvet ve orta saha belirlendi. Sacha Boey sonrası güçlü bir hamleye hazırlanan Cimbom'da Torreira'nın yedeği de belirlendi.

Ayrıca Icardi ile de rekabete girebilecek yıldız bir isim girişimler devam ediyor.

Okan Buruk'un istediği bilinen isimlerden biri geride kalan sezonu Trabzonspor'da geçiren ve bordo mavililerde ikinci kez forma giyen Berat Özdemir.

Milli takım kadrosuna dahil edilen ancak geniş kadrodan kesin listeye giremeyen yıldız futbolcunun bordo mavililerle kontratı sona erdi ve kulübüne geri döndü.

Bonservisi Al-Ettifaq'ta bulunan 25 yaşındaki ön libero ve orta saha için Uruguaylı yıldızla birlikte rotasyon oluşturması konusunda düşünceler vardı.

Takvim daha önce yazdığı haberde Berat Özdemir konusundaki durumu okuyucularına duyurmuştu. Suudi temsilcisi satış konusunda 5 milyon euroluk bir beklenti içerisindeydi.

Lyon ve bir MLS ekibinin devrede olduğu orta saha için hiç beklenmeyen bir takım devreye girdi.

İlk görüşmeler yapıldı ve resmi teklif sunuldu.

Katar temsilcisi Al-Sadd, Al Ettifaq'a 3 milyon euroluk öneride bulundu.

Suudi temsilcisi ise bir süre daha bekleyip berat konusundaki tekliflerin daha yukarı çıkmasını bekleyecek.

Berat Özdemir geride kalan sezonda 43 maça çıkıp 1 gol atıp ve 1 asist yaptı

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