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Okan Buruk ile çıktığı yolculukta üst üste iki kez şampiyonluk elde eden Galatasaray'da yeni sezonun transfer hazırlıkları dört koldan sürüyor. Deneyimli çalıştırıcının ismini verdiği yıldızların yanı sıra izleme ekibinin de keşfettiği potansiyelli oyuncular değerlendiriliyor.

Dün bazı televizyon programlarında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncu satmaya değil almaya niyetli olduklarını ifade ederek astornomik bir teklif gelmesi halinde ise kararın Başkan Dursun Özbek'te olduğunu söyledi.