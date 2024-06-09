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Galatasaray Roma'nın yıldızı için harekete geçti! Görüşmeler başladı... Gelmek istediğini söyledi

Gelecek sezon da şampiyonluğa ulaşarak beşinci yıldızı logosuna eklemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılılar her geçen gün daha da genişleyen operasyonun sonunda lige hazır olmak ve kadrosunu en hızlı şekilde tamamlamak amacında. Bunun içinde hummalı bir çalışma söz konusu. Yönetim elinden geleni yaparak Kemerburgaz'da coşku yaratacak ve sezonu zirvede tamamlamalarına yardımcı olacak isimleri getirmeyi hedefliyor. O isimlerden biri de Roma'da oynuyor ve görüşmeler başladı. Detaylar haberimizde alıyor.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 22:31 Güncelleme 09 Haziran 2024, 22:33
Galatasaray Roma’nın yıldızı için harekete geçti! Görüşmeler başladı... Gelmek istediğini söyledi

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Sezonu 102 puanla Fenerbahçe'nin önünde şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi gibi üç uzun süreli kulvarı sürükleyebilecek ve başarıya ulaşabilecek bir kadro kurma çalışması başladı. Tüm hızıyla da devam ediyor.

Teknik Direktör Okan Buruk'un sözleşmesini 110 milyon lira üzerinden yenileyen yönetim, gelen rapor doğrultusunda da transfere yöneldi. Birçok dünya yıldızının bulunduğu liste ile birlikte geniş bir revizyon gerçekleştirilecek.

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Takımda öncelikli olarak belirlenen mevkiler arasında sağ bek, 10 numara, orta saha ve forvet var. Icardi'nin yedeğini arayan Cimbom'da Mertens'in durumuna göre başka bir isim alınacak. Orta sahada ise Oliveira gönderilebilirse buraya da takviye yapılacak. Sağ bek için de birçok isimle görüşülüyor.

İngiltere'den Aaron Wan-Bissaka'yı listesine alan Aslan, alternatifini çoktan hazırladı. Yerli bir futbolcu almak isteyen teknik heyet ve yönetim kadronun geniş tutulabilmesi adına gerekli adımları attı ve ilk görüşme gerçekleştirildi.

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Hedef EURO 2024 sonrasında imzaları atarak yıldız futbolcuya parçalı formayı giydirebilmek. Yapılan görüşmelerde de prensip anlaşmasına varıldı. İşte detaylar...

İtalyan ekibi Roma'da forma giyen ve geleceği uzun süredir belirsizliğini koruyan Zeki Çelik'in durumu netleşmeye başladı.

Başkent ekibinde, istediği süreleri bulmakta zorlanan ve takımdan ayrılacağı konuşulan 27 yaşındaki oyuncu için Süper Lig'in dev ekibi devreye girdi.

Yeni sezonda mutlak bir sağ bek transferi yapmak isteyen Galatasaray aradığı ismi Serie A'da buldu.

Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Galatasaray, Zeki Çelik'i transfer etmek için Roma ile bir görüşme gerçekleştirdi.


Haberin detaylarında, iki kulüp arasında yapılan görüşmenin olumlu geçse de hala masada pürüzlerin olduğu kaydedildi. Çizme basını, iki ekibin pürüzleri halledeceğini ve Zeki Çelik'in EURO 2024'ün ardından sarı-kırmızılılara imza atacağını da belirtti.

Zeki Çelik, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 29 resmi maçta 1521 dakika süre bulabildi.

Deneyimli sağ bek oyuncusu, bu sürelerde 2 asist yaparak takımına skor katkısı verdi.

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