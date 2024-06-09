Sezonu 102 puanla Fenerbahçe'nin önünde şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi gibi üç uzun süreli kulvarı sürükleyebilecek ve başarıya ulaşabilecek bir kadro kurma çalışması başladı. Tüm hızıyla da devam ediyor.
Teknik Direktör Okan Buruk'un sözleşmesini 110 milyon lira üzerinden yenileyen yönetim, gelen rapor doğrultusunda da transfere yöneldi. Birçok dünya yıldızının bulunduğu liste ile birlikte geniş bir revizyon gerçekleştirilecek.
Takımda öncelikli olarak belirlenen mevkiler arasında sağ bek, 10 numara, orta saha ve forvet var. Icardi'nin yedeğini arayan Cimbom'da Mertens'in durumuna göre başka bir isim alınacak. Orta sahada ise Oliveira gönderilebilirse buraya da takviye yapılacak. Sağ bek için de birçok isimle görüşülüyor.