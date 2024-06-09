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Sezonu 102 puanla Fenerbahçe'nin önünde şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi gibi üç uzun süreli kulvarı sürükleyebilecek ve başarıya ulaşabilecek bir kadro kurma çalışması başladı. Tüm hızıyla da devam ediyor.