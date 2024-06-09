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Galatasaray'da Okan Buruk'un acil ihtiyaç gördüğü transfer belli oldu! Yıldız isim için ilk temas kuruldu

Geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da hedef gelecek sene de aynı başarıya ulaşıp üst üste 3, toplamda ise 25'inci kez zirvede yer alarak beşinci yıldızı takmak. Sarı kırmızılılar yeni sezonun hazırlıkları kapsamında birçok transfer gerçekleştirecek ve dünya yıldızlarıyla temalarını sürdürüyor. Mevcutta aranan oyuncuların yanı sıra gideceklerden boşalacak alanlara yeni isimler getirilecek. Kemerburgaz'da görkemli bir sezon açılışı gerçekleştirecek Aslan'da en aciliyetli bölge olarak görülen sağ bek için ilk adım atıldı ve görüşmeler başladı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 21:42 Güncelleme 09 Haziran 2024, 21:58
Galatasaray’da Okan Buruk’un acil ihtiyaç gördüğü transfer belli oldu! Yıldız isim için ilk temas kuruldu

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Milyonlarca taraftarına sezon sonunda şampiyonluk hediye eden Galatasaray'da yeni dönem hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Şartları zorlayarak en iyisini yapmak isteyen yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda hamlelerini sürdürüyor. Listede pek çok dünya yıldızı bulunuyor. Hedef ise en kısa sürede imzaları attırabilmek ve sezona en hazır şekilde girebilmek.

Yeni sezonda da şampiyonluk kazanmak adına yola çıkan Galatasaray, mayıs ayında formasına beşinci yıldızı takmak istiyor. Başkan Dursun Özbek'in sonsuz yetki verdiği ve güvendiği Teknik Direktör Okan Buruk, takviye istediği bölgeler ve isimlerle ilgili olarak raporunu sundu. Hemen harekete geçen Özbek ve ekibi bazı oyuncuları da bitirme noktasına geldi.

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Galatasaray'da gelecek sezon takımda yer almayacak isimler de yavaş yavaş belli oluyor. Kiralıkların kulüpten ayrılmasının ardından kulübe dönecek olan Mathiass Ross ve Alexandru Cicaldau ile devam edilmeyecek. Nicolo Zaniolo'nun özellikle İtalya'dan talipleri var. Gönderilebilir.

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Ayrıca takımdan bonservisleriyle gidişlerine izin verilecek futbolcular da var. Özellikle Victor Nelsson ve Davinson Sanchez listenin en başında yer alıyor. Diğer yandan Derrick Köhn, Wilfried Zaha ve Tete de diğer isimler. Ayrıca Sergio Oliveira talibi çıkarsa kolaylık sağlanacak.

Diğer yandan Galatasaray yerli operasyonunda da derinden ilerliyor. Okan Buruk yönetime Rennes'te forma giyen Bertuğ Yıldırım, Alanyaspor'da yıldızı parlayan Oğuz Aydın ve Rizespor'un genç futbolcusu Emirhan Topçu'nun adlarını verdi.

Yabancı kontenjanı kadar yerli havuzunu da güçlü tutmak isteyen teknik heyet, tüm kulvarlarda mücadele edebilmek adına rotasyonunu geniş tutmayı planlıyor.

Salih Özcan da yine orta saha alternatiflerinden biri. Milli yıldız için Borussia Dortmund'dan eğer izin alınabilirse görüşmeler resmiyete kavuşturulmaya çok yakın olacak. Çünkü deneyimli oyuncu parçalı formaya giymeye çok sıcak bakıyor.

Forvet için ise Marko Arnautovic'in ado geçiyor. Diğer yandan Petar Ratkov gibi potansiyelli hücumcu da gündemde. Salzburg'da geride kalan sezonda 6 gol atıp 3 de asist yapan genç golcü için nabız yoklanıyor.

10 numara için ise Rafa Silva ön plana çıktı. Portekizli maestro 22 gol atıp 12 de asist ürettiği sezonun ardından Benfica defterini kapatıyor. Galatasaray'ın yanı sıra Suudi Arabistan'dan da talipleri var.

Cimbom'un büyük mesafe kat ettiği 30 yaşındaki orta saha oyuncusu kötü bir haberi de beraberinde getirecek. Henüz sözleşme imzalamayan Dries Mertens'in takımdan ayrılma ihtimali giderek artıyor.

Okan Buruk'un acil olarak gördüğü bölgelerin başında sağ bek geliyor. Fransız yıldız Sacha Boey sonrası Serge Aurier'den istediğini alamayan teknik heyet ve yönetim çok iyi bir hamle yapmak amacında.

Teknik heyet de gözünü Premier Lig'e çevirdi. Kariyerinde farklı ülkede oynamayan deneyimli sağ bek için girişimler başladı. Aslan, Manchester United'ın yıldızı Aaron Wan-Bissaka'nın peşine düştü.

İngiliz devine 55 milyon euro karşılığında transfer olan 26 yaşındaki sağ bek geride kalan sezonda 30 maça çıktı ve 3 asist yaparak 2411 dakika sahada kaldı. Babasının 90'lı yılların sonunda Kongo'dan İngiltere'ye taşınması sonrası 1997'de Londra'da doğan Wan-Bşsakka, kariyerinde United haricinde sadece Crystal Palace'ta forma giydi. Wilfried Zaha'ya benzer kariyeri bulunuyor.

Kontratı sezon sonunda sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Başkan Dursun Özbek de bu durumu avantaj olarak kullanıp en az maliyetle süreci tamamlamayı hedefliyor.

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