Ayrıca takımdan bonservisleriyle gidişlerine izin verilecek futbolcular da var. Özellikle Victor Nelsson ve Davinson Sanchez listenin en başında yer alıyor. Diğer yandan Derrick Köhn, Wilfried Zaha ve Tete de diğer isimler. Ayrıca Sergio Oliveira talibi çıkarsa kolaylık sağlanacak.

Diğer yandan Galatasaray yerli operasyonunda da derinden ilerliyor. Okan Buruk yönetime Rennes'te forma giyen Bertuğ Yıldırım, Alanyaspor'da yıldızı parlayan Oğuz Aydın ve Rizespor'un genç futbolcusu Emirhan Topçu'nun adlarını verdi.

Yabancı kontenjanı kadar yerli havuzunu da güçlü tutmak isteyen teknik heyet, tüm kulvarlarda mücadele edebilmek adına rotasyonunu geniş tutmayı planlıyor.

Salih Özcan da yine orta saha alternatiflerinden biri. Milli yıldız için Borussia Dortmund'dan eğer izin alınabilirse görüşmeler resmiyete kavuşturulmaya çok yakın olacak. Çünkü deneyimli oyuncu parçalı formaya giymeye çok sıcak bakıyor.