10 numara için ise Rafa Silva ön plana çıktı. Portekizli maestro 22 gol atıp 12 de asist ürettiği sezonun ardından Benfica defterini kapatıyor. Galatasaray'ın yanı sıra Suudi Arabistan'dan da talipleri var.
Cimbom'un büyük mesafe kat ettiği 30 yaşındaki orta saha oyuncusu kötü bir haberi de beraberinde getirecek. Henüz sözleşme imzalamayan Dries Mertens'in takımdan ayrılma ihtimali giderek artıyor.
Okan Buruk'un acil olarak gördüğü bölgelerin başında sağ bek geliyor. Fransız yıldız Sacha Boey sonrası Serge Aurier'den istediğini alamayan teknik heyet ve yönetim çok iyi bir hamle yapmak amacında.
Teknik heyet de gözünü Premier Lig'e çevirdi. Kariyerinde farklı ülkede oynamayan deneyimli sağ bek için girişimler başladı. Aslan, Manchester United'ın yıldızı Aaron Wan-Bissaka'nın peşine düştü.
İngiliz devine 55 milyon euro karşılığında transfer olan 26 yaşındaki sağ bek geride kalan sezonda 30 maça çıktı ve 3 asist yaparak 2411 dakika sahada kaldı. Babasının 90'lı yılların sonunda Kongo'dan İngiltere'ye taşınması sonrası 1997'de Londra'da doğan Wan-Bşsakka, kariyerinde United haricinde sadece Crystal Palace'ta forma giydi. Wilfried Zaha'ya benzer kariyeri bulunuyor.