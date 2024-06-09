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Fenerbahçe'de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho takıma bir 6 numara takviyesi isterken gözler yıldız isme çevrildi. Transferin gerçekleşmesi durumunda Rade Krunic ile de vedalaşılacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 17:19 Güncelleme 09 Haziran 2024, 17:19
Fenerbahçe’de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek tüm dünyada yankı uyandırdı.

Fenerbahçe’de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti

Ülker Stadı'nda görkemli bir imza töreni düzenlenen Portekizli teknik adam, kendisini 2+1 yıllığına sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe’de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti

İmza töreninde konuşan Jose Mourinho, "Benim için tek önemli şey Fenerbahçe'nin başarısı. Bu forma artık benim derim gibi. Sizin hayalleriniz artık benim hayallerim" diyerek, Fenerbahçe taraftarını şimdiden heyecanlandırdı.

Fenerbahçe’de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti

Şampiyonlar Ligi finalinde de Fenerbahçe'nin tanıtımını yapan Portekizli teknik adam, hedefinin Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'ne kalmak olduğunu belirtti.

Fenerbahçe’de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti

TRANSFER ÇALIŞMASI BAŞLADI

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, imza töreni esnasında astronomik teklif gelmediği müddetçe oyuncu satmayacaklarını duyurdu.

Fenerbahçe’de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti

Bunun yanı sıra yeni yönetimde olması planlanan Acun Ilıcalı da, takıma 3-4 dünya yıldızı takviyesi yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe’de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti

Kanarya'da Jose Mourinho ile beraber transfer çalışmaları da başlarken, öncelik takımdan ayrılması planlanan isimlere verilecek.

Fenerbahçe’de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti

O İSİMLER TAKIMDA KALACAK

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun mutlaka takımda kalmasını istediği isimler mevcut.

Fenerbahçe’de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti

Livakovic, Djiku, Becao, Fred, İrfan Can ve Tadic'in takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe’de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti

Kanarya, sözleşmesi sona eren ancak opsiyonu bulunan Michy Batshuayi ile de yola devam edecek.

Fenerbahçe’de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti

TEKLİFLERE BAĞLI

Fenerbahçe'de bazı isimlerin geleceği ise kulübe gelecek tekliflere bağlı olacak.

Fenerbahçe’de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti

Kanarya'da bu doğrultuda geleceği en merak edilen isimlerin başında Ferdi Kadıoğlu geliyor. Sarı lacivertliler, 30 milyon euronun altına milli futbolcuyu satmaya sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe’de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti

Aynı şekilde Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski için de gelecek teklifler beklenecek. Kanarya, bu isimlerden de en az 20'şer milyon euro gelir hedefliyor.

Fenerbahçe’de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası İsmail Yüksek'i de Avrupa'da takip eden takımlar var. Milli futbolcunun EURO 2024 performansı geleceğinde belirleyici olacak.

Fenerbahçe’de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti

Yine gösterdiği performansla sezonun etkili isimlerinden olan Osayi Samuel için de 15 milyon euro bandında teklif gelmesi halinde transfere onay verilecek.

Fenerbahçe’de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti

KİRALIKLAR YOLCU

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon başında ve devre arasında takımdan kiralık olarak ayrılan yabancı isimler ile yola devam edilmeyecek.

Fenerbahçe’de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti

Bu doğrultuda; Joao Pedro, Lincoln Henrique ve Miguel Crespo ile vedalaşılacak. 3 ismin de kiralandıkları takımlara bonservisiyle gönderilmesi gündemde.

Fenerbahçe’de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti

MERT HAKAN'DA KARAR YÖNETİMİN

Sözleşmesi sona eren Joshua King ile vedalaşan Fenerbahçe'de, Mert Hakan Yandaş için ise kararı yönetim belirleyecek.

Fenerbahçe’de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti

DZEKO SORU İŞARETİ

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile beraber gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isimlerden birisi de Edin Dzeko.

Fenerbahçe’de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti

Fenerbahçe'nin kaptanı, İsmail Kartal'ın kalması halinde takımdan ayrılacaktı. Ancak Mourinho'nun gelişi işleri değiştirdi.

Fenerbahçe’de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti

Boşnak yıldız takımda kalmak istese de Portekizlinin vereceği karar belirleyici olacak. Mourinho, Roma'nın başına geçtiğinde Dzeko ile çalışmak istememiş ve yıldız isim Inter'e transfer olmuştu.

Fenerbahçe’de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti

KESSIE BOMBASI!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk isteği takıma bir 6 numaranın katılması oldu. Bu doğrultuda sarı lacivertliler gündemine Franck Kessie'yi aldı.

Fenerbahçe’de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti

2023-2024 sezonunda 31 maçta forma giyen Kessie, 10 gol atarken 4 de asist yaptı. 2023 yılında Al-Ahli'ye transfer olan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe’de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti

Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Kessie'nin Fenerbahçe'ye gelmeye de sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe’de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti

Kessie'nin gelişi ise Fenerbahçe'de bir ayrılığa neden olacak. Kanarya, 6 numara transferinin gerçekleşmesi halinde ise Rade Krunic ile yola devam etmeyecek.

Fenerbahçe’de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti

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