Suudi Arabistan'dan da teklif alan Rafa için ilgileri bertaraf etmeye çalışan yönetim, Mauro Icardi taktiğini uygulayarak yakın pres ile süreci tamamlamayı hedefliyor.

Rafa Silva'nın takıma kazandırılması taraftarı sevindirecek ancak kötü bir haber daha var. Hem de takımın gözdesi ile ilgili.

Sarı kırmızılı forma ile iki sezonda gösterdiği performansla adından söz ettiren Belçikalı futbolcu 51 maçta 12 gol atıp 19 da asist yaptı ve 2 şampiyonluk elde etti.

Ancak Rafa Silva'nın gelişi ile birlikte kendisinin de İstanbul kariyeri sona erecek gibi gözüküyor. Zira şu ana kadar sözleşmesini uzatmaması da bunu doğrular nitelikte.