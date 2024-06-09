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Galatasaray'da yıldız oyuncunun transferi beraberinde ayrılığı da getirecek! Okan Buruk'un gözdesi veda hazırlığında

Yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da beşinci yıldız için kollar sıvandı. Yönetim ve teknik heyetin koordine şekilde çalıştığı süreçte birçok oyuncunun takıma katılması planlanıyor. Özellikle yabancı konusunda yaşanacak ayrılıklarla eli rahatlayacak olan Cimbom'da alınacak isimler Şampiyonlar Ligi seviyesinde veya bu arenayı da kaldırabilecek futbolcular olacak. Dİğer yandan takımın önemli taşlarından biri de yine ayrılığın eşiğinde. Hatta bu mevkiye transfer çalışmaları da hızlandı ve neredeyse sona ermek üzere. Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 17:25 Güncelleme 09 Haziran 2024, 17:27

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Geride kalan sezonu 102 puanla tamamlayarak şampiyon olan Galatasaray, yeni senede de yine hedefini zirve olarak belirledi. Cimbom elde etmeyi planladığı zaferle birlikte beşinci yıldızı da takmayı istiyor.

Teknik Direktör Okan Buruk ile yola devam eden Cimbom'da deneyimli teknik direktör kolları sıvadı ve istediği yıldızları yıldızları yönetime iletti.

Çok sayıda ismi listesine ekleyen Okan Buruk'un en çabuk takviye istediği bölgeler arasında sağ bek, santrfor ve 10 numara bulunuyor. Görüşmeler de başladı ve bir an önce sona ulaşmaya çalışılıyor.

Milyonlarca taraftarına yeniden şampiyonluk armağan etmeyi ve yeniden zirvede yer almayı hedefleyen yönetim de temaslarını sıklaştırdı. Başkan Dursun Özbek ve ekibi aktif olarak görüşmelerine hız verdi.

Listede forvet bölgesi için öncelikli hedeflerden biri Marko Arnautovic. Avusturyalı golcü Inter'de beklediği süreyi alamaması üzerine ayrılmaya sıcak bakıyor. Diğeri ise Metz'de kiralık oynayan Mikautadze. Gürcü futbolcunun satın alma opsiyonu bulunsa da bu maddenin kullanılmaması gündemde.

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Yerli atağında ise Cimbom Rennes'te beklediği sıçrayışı gerçekleştiremeyen ve milli takım havuzunda da bulunan Bertuğ Yıldırım'ı kıskaca aldı.

10 numara mevkisi için ise Rafa Silva listenin ilk sırasında bulunuyor. Portekizli futbolcu ile yapılan görüşmelerde artık adım adım sona gelindi. Serbest statüden alınacak yıldızla kısa sürede el sıkışılması ve imzaların atılması bekleniyor.

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Geride kalan sezonda 52 maça çıkan Rafa Silva, 22 gol atıp 12 de asist yaparak takımı için ne kadar önemli bir isim olduğunu kanıtladı.

Suudi Arabistan'dan da teklif alan Rafa için ilgileri bertaraf etmeye çalışan yönetim, Mauro Icardi taktiğini uygulayarak yakın pres ile süreci tamamlamayı hedefliyor.

Rafa Silva'nın takıma kazandırılması taraftarı sevindirecek ancak kötü bir haber daha var. Hem de takımın gözdesi ile ilgili.

Sarı kırmızılı forma ile iki sezonda gösterdiği performansla adından söz ettiren Belçikalı futbolcu 51 maçta 12 gol atıp 19 da asist yaptı ve 2 şampiyonluk elde etti.

Ancak Rafa Silva'nın gelişi ile birlikte kendisinin de İstanbul kariyeri sona erecek gibi gözüküyor. Zira şu ana kadar sözleşmesini uzatmaması da bunu doğrular nitelikte.

Taraftarlar yıldız ismi ve oğlunu yeni sezonda da takımda görmek isterken gelişmeler yakından takip ediliyor.

Mertens hakkında ülkesine döneceği veya MLS'e gidebileceği yönünde bazı iddialar da dış basında yer almıştı.

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