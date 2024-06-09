Geride kalan sezonu 102 puanla tamamlayarak şampiyon olan Galatasaray, yeni senede de yine hedefini zirve olarak belirledi. Cimbom elde etmeyi planladığı zaferle birlikte beşinci yıldızı da takmayı istiyor.
Geride kalan sezonu 102 puanla tamamlayarak şampiyon olan Galatasaray, yeni senede de yine hedefini zirve olarak belirledi. Cimbom elde etmeyi planladığı zaferle birlikte beşinci yıldızı da takmayı istiyor.
Teknik Direktör Okan Buruk ile yola devam eden Cimbom'da deneyimli teknik direktör kolları sıvadı ve istediği yıldızları yıldızları yönetime iletti.
Milyonlarca taraftarına yeniden şampiyonluk armağan etmeyi ve yeniden zirvede yer almayı hedefleyen yönetim de temaslarını sıklaştırdı. Başkan Dursun Özbek ve ekibi aktif olarak görüşmelerine hız verdi.
Listede forvet bölgesi için öncelikli hedeflerden biri Marko Arnautovic. Avusturyalı golcü Inter'de beklediği süreyi alamaması üzerine ayrılmaya sıcak bakıyor. Diğeri ise Metz'de kiralık oynayan Mikautadze. Gürcü futbolcunun satın alma opsiyonu bulunsa da bu maddenin kullanılmaması gündemde.
Yerli atağında ise Cimbom Rennes'te beklediği sıçrayışı gerçekleştiremeyen ve milli takım havuzunda da bulunan Bertuğ Yıldırım'ı kıskaca aldı.
10 numara mevkisi için ise Rafa Silva listenin ilk sırasında bulunuyor. Portekizli futbolcu ile yapılan görüşmelerde artık adım adım sona gelindi. Serbest statüden alınacak yıldızla kısa sürede el sıkışılması ve imzaların atılması bekleniyor.
Suudi Arabistan'dan da teklif alan Rafa için ilgileri bertaraf etmeye çalışan yönetim, Mauro Icardi taktiğini uygulayarak yakın pres ile süreci tamamlamayı hedefliyor.
Rafa Silva'nın takıma kazandırılması taraftarı sevindirecek ancak kötü bir haber daha var. Hem de takımın gözdesi ile ilgili.
Sarı kırmızılı forma ile iki sezonda gösterdiği performansla adından söz ettiren Belçikalı futbolcu 51 maçta 12 gol atıp 19 da asist yaptı ve 2 şampiyonluk elde etti.
Ancak Rafa Silva'nın gelişi ile birlikte kendisinin de İstanbul kariyeri sona erecek gibi gözüküyor. Zira şu ana kadar sözleşmesini uzatmaması da bunu doğrular nitelikte.
Mertens hakkında ülkesine döneceği veya MLS'e gidebileceği yönünde bazı iddialar da dış basında yer almıştı.