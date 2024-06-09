Galatasaray’a yılın çalımı geliyor! Transferi çok yakındı ama ezeli rakip araya girdi

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde rakip olan Sparta Prag'de performansıyla beğeni kazanan yıldız futbolcu için girişimler başlamıştı ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.
Yönetimin görüşmelere başladığı Preciado için ezeli rakiplerden Beşiktaş devreye girdi. Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getiren siyah beyazlılar da Başkan Hasan Arat önderliğinde geniş çaplı bir transfer operasyonu yürütüyor.
Kartal'da Ghezzal ve Joe Worrall ayrıldı. Ante Rebic, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Daniel Amartey ve bir bonservis önerildiği takdirde Omar Colley ile yollar ayrılacak. Ayrıca Bakhtiyor Zaynutdinov da Zenit yolcusu.
Yapılanmasını sağlam tutmak isteyen siyah beyazlılarda Svensson'un durumu da henüz net değil. Bu kapsamda yönetim ve teknik heyet Prag'ın yıldızı Preciado'ya göz dikti.
Geride kalan sezonda Genk'ten 2 milyon euyroya transfer edilen Ekvadorlu futbolcu 28 maça çıktı. 3 gol atıp 6 da asist yaparak kendini göstermeyi başardı.