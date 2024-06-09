Galatasaray’a yılın çalımı geliyor! Transferi çok yakındı ama ezeli rakip araya girdi

10 numara mevkisinde Rafa Silva'yı tercih eden Cimbom'da Mauor Icardi'nin yedeği de netleştirilmek isteniyor. Diğer yandan bonservisiyle gidecek futbolcuların yerine de kaliteli hamleler yapılacak.

Özellikle Victor Nelsson ve Davinson Sanchez ikilisinden büyük bir gelir bekleniyor. Kolombiyalı oyuncudan 25 milyon euro, Danimarkalı mevkidaşından ise 20 milyon euro civarında gelir elde edilmek isteniyor.

Aurier sonrasında bir bek transferi de yapacak olan Galatasaray'da Derrick Köhn de ayrılırsa defans hattı tamamen yenilenmiş olacak. Okan Buruk da bu proje üzerinde titizlikle çalışarak en fazla verim alacağı isimlere yönelmiş durumda.

Tete, Nicolo Zaniolo ve Zaha'nın da satılması halinde kanatlarda da revizyon yaşanmış olacak.