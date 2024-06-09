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Galatasaray'a yılın çalımı geliyor! Transferi çok yakındı ama ezeli rakip araya girdi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray, beşinci yıldızı takmak için kolları sıvadı. Transferde atağa geçen Cimbom'da çok sayıda yıldız oyuncu listede bulunuyor. Rafa Silva bitme aşamasına gelirken santrfor mevkisi için de net bir hamle planlanıyor. Sacha Boey'den boşalan sağ beke de hamle yapmayı planlayan yönetim ve teknik heyetin istediği futbolculardan birine ezeli rakip talip oldu. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 16:23 Güncelleme 09 Haziran 2024, 16:26
Galatasaray’a yılın çalımı geliyor! Transferi çok yakındı ama ezeli rakip araya girdi

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Geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek seçimden galibiyetle ayrılarak yeni bir döneme daha merhaba dedi. Özbek'in ilk icraatı ise teknik direktör Okan Buruk ile sözleşme imzalamak oldu. Deneyimli antrenörün kontratını iki yıl daha uzatan Cimbom, transfere de hızlı bir giriş yaptı.

Tecrübeli teknik adamın alacağı konusunda Galatasaray Sportif AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, "Futbol A Takımımızın teknik direktörü Okan Buruk ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Teknik direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 lira sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir." denildi.

Galatasaray gelecek sezon mcüadele edeceği kadronun inşası için erkenden çalışmalara başladı. Teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda hareket eden Başkan Dursun Özbek ve ekibi birçok oyuncuyla temaslarını hızlandırarak sonuca ulaşmaya çalışıyor. Listede çok sayıda dünya yıldızı bulunuyor.

10 numara mevkisinde Rafa Silva'yı tercih eden Cimbom'da Mauor Icardi'nin yedeği de netleştirilmek isteniyor. Diğer yandan bonservisiyle gidecek futbolcuların yerine de kaliteli hamleler yapılacak.

Özellikle Victor Nelsson ve Davinson Sanchez ikilisinden büyük bir gelir bekleniyor. Kolombiyalı oyuncudan 25 milyon euro, Danimarkalı mevkidaşından ise 20 milyon euro civarında gelir elde edilmek isteniyor.

Aurier sonrasında bir bek transferi de yapacak olan Galatasaray'da Derrick Köhn de ayrılırsa defans hattı tamamen yenilenmiş olacak. Okan Buruk da bu proje üzerinde titizlikle çalışarak en fazla verim alacağı isimlere yönelmiş durumda.

Tete, Nicolo Zaniolo ve Zaha'nın da satılması halinde kanatlarda da revizyon yaşanmış olacak.

Galatasaray'ın en çok önem verdiği mevkilerin başında sağ bek geliyor. Sacha Boey'in satışı sonrası Aurier'den istediği verimi alamayan Cimbom'da pek çok aday ön plandaydı. O isimlerden biri de Angelo Preciado'ydu.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde rakip olan Sparta Prag'de performansıyla beğeni kazanan yıldız futbolcu için girişimler başlamıştı ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

Yönetimin görüşmelere başladığı Preciado için ezeli rakiplerden Beşiktaş devreye girdi. Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getiren siyah beyazlılar da Başkan Hasan Arat önderliğinde geniş çaplı bir transfer operasyonu yürütüyor.

Kartal'da Ghezzal ve Joe Worrall ayrıldı. Ante Rebic, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Daniel Amartey ve bir bonservis önerildiği takdirde Omar Colley ile yollar ayrılacak. Ayrıca Bakhtiyor Zaynutdinov da Zenit yolcusu.

Yapılanmasını sağlam tutmak isteyen siyah beyazlılarda Svensson'un durumu da henüz net değil. Bu kapsamda yönetim ve teknik heyet Prag'ın yıldızı Preciado'ya göz dikti.

Geride kalan sezonda Genk'ten 2 milyon euyroya transfer edilen Ekvadorlu futbolcu 28 maça çıktı. 3 gol atıp 6 da asist yaparak kendini göstermeyi başardı.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan 26 yaşındaki yıldız 37 kez milli takım forması giydi.

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