Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda en değerli futbolcusu kim? Sıralama açıklandı! İşte en yüksek bonservisli isimler

Kıran kırana geçen Süper Lig 'İn 2023-2024 sezonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. Sarı kırmızılılar 102 puanla 24'üncü kez adını zirveye yazdırdı. Fenerbahçe ise 99 puan toplayarak ikincilikle yetinmek zorunda kaldı. Bireysel performansların belirleyici rol oynadığı ve skora etki ettiği sezonun ardından piyasa değerleri de güncellendi.

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Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ta oynayan futbolcuların yeni bonservis tahminleri merakla bekleniyordu. Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu. İşte 10 milyon euro üzerindeki isimler ve piyasa değerleri...