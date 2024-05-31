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Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda en değerli futbolcusu kim? Sıralama açıklandı! İşte en yüksek bonservisli isimler

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu geride kaldı. Performansların sergilendiği karşılaşmaların ardından futbolcuların piyasa değerleri de güncellendi. Birçok futbolcu yeni bonservis tahminleri ile futbol severlerin karşısına çıktı. Gözler özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ta forma giyen oyunculara çevrildi. Peki, Türkiye'de en değerli futbolcu kim? İşte sıralama ve değerleri...

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 15:39 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 15:39
Süper Lig’in 2023-2024 sezonunda en değerli futbolcusu kim? Sıralama açıklandı! İşte en yüksek bonservisli isimler 1

Kıran kırana geçen Süper Lig'İn 2023-2024 sezonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. Sarı kırmızılılar 102 puanla 24'üncü kez adını zirveye yazdırdı. Fenerbahçe ise 99 puan toplayarak ikincilikle yetinmek zorunda kaldı. Bireysel performansların belirleyici rol oynadığı ve skora etki ettiği sezonun ardından piyasa değerleri de güncellendi.

Süper Lig’in 2023-2024 sezonunda en değerli futbolcusu kim? Sıralama açıklandı! İşte en yüksek bonservisli isimler 2

Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ta oynayan futbolcuların yeni bonservis tahminleri merakla bekleniyordu. Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu. İşte 10 milyon euro üzerindeki isimler ve piyasa değerleri...

Süper Lig’in 2023-2024 sezonunda en değerli futbolcusu kim? Sıralama açıklandı! İşte en yüksek bonservisli isimler 3

Çağlar Söyüncü: 10 milyon € (Değişim: -2 milyon €)

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