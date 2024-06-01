Enes Ünal Türkiye’nin EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı!

Daha önce Çağlar Söyüncü arka adalesinde yaşadığı sakatlıktan dolayı kadrodan çıkarılırken milliler bir şok daha yaşadı.

Enes Ünal'ın ayak parmağında kırık tespit edildi.

ENES ÜNAL KADRODA YOK

Sol ayak başparmağında kırık tespit edilen Enes Ünal da Türkiye'nin EURO 2024 kadrosunda olmayacak.

TFF'den yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal'ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi. Enes'in yaşamış olduğu sakatlığın, EURO 2024 turnuvası süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcumuz A Millî Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri yer aldı.