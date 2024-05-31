Aziz Yıldırım resmen açıkladı! İşte Jose Mourinho’nun transfer edilmesini istediği 4 isim

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe için geride kalan sezon büyük bir hayal kırıklığı oldu. Kanarya her kulvarda iddialı başladığı sezonu kupasız bir şekilde tamamladı.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe için geride kalan sezon büyük bir hayal kırıklığı oldu. Kanarya her kulvarda iddialı başladığı sezonu kupasız bir şekilde tamamladı.
Sarı-lacivertlilerde bu anlamda teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılması planlanıyor.
Fenerbahçe'de diğer yandan 8-9 Haziran'da başkanlık seçimleri olacak. Başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, taraftarlara Jose Mourinho müjdesini vermişti. Ali Koç yönetiminin de Jose Mourinho ile yakından ilgilendiği biliniyor.
HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ!
Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.
2. ön eleme turundan itibaren gruplara katılmak için mücadele edecek olan Kanarya'yı zorlu rakipler bekliyor.
Sarı lacivertliler transfer harekatını da buna göre yürütmek isterken, 19 Temmuz tarihinde oynanacak ilk ön eleme maçı öncesi takviyelerini tamamlamak istiyor.
KOÇ BRANCO İLE HAZIRLANIYOR!
9 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde mevcut yönetim, göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.
Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Koç ve ekibi, ilk olarak teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşma sağladı.
AZİZ YILDIRIM GÖZÜNÜ KARARTTI!
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken mevcut aday ve eski başkan Aziz Yıldırım, büyük bir transfer harekatı düzenliyor.
Yıldırım ayrıca Jose Mourinho'nun istediği 4 yıldızı da duyurdu.
İşte Yıldırım'ın o sözleri;
"Jose Mourinho'dan sonra şimdi futbolcu ismi vereyim, onları da alsınlar. Romelu Lukaku'yu Mourinho istiyor. Paulo Dybala ve Talisca da var, ayrıca Alexander Sörloth... Bunlardan iki tanesini halletsinler, diğerlerine biz gelince bakarız."