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Aziz Yıldırım resmen açıkladı! İşte Jose Mourinho'nun transfer edilmesini istediği 4 isim

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jose Mourinho oluyor. İki başkan adayının da anlaşma sağladığı Portekizli yıldız, gelecek sezon sarı lacivertlilerin kulübesinde olacak. Aziz Yıldırım, Portekizli teknik adamın istediği 4 yıldızı da açıkladı. İşte o isimler...

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 16:01 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 16:18
Aziz Yıldırım resmen açıkladı! İşte Jose Mourinho’nun transfer edilmesini istediği 4 isim

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Süper Lig devlerinden Fenerbahçe için geride kalan sezon büyük bir hayal kırıklığı oldu. Kanarya her kulvarda iddialı başladığı sezonu kupasız bir şekilde tamamladı.

Aziz Yıldırım resmen açıkladı! İşte Jose Mourinho’nun transfer edilmesini istediği 4 isim

Sarı-lacivertlilerde bu anlamda teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılması planlanıyor.

Aziz Yıldırım resmen açıkladı! İşte Jose Mourinho’nun transfer edilmesini istediği 4 isim

Fenerbahçe'de diğer yandan 8-9 Haziran'da başkanlık seçimleri olacak. Başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, taraftarlara Jose Mourinho müjdesini vermişti. Ali Koç yönetiminin de Jose Mourinho ile yakından ilgilendiği biliniyor.

Aziz Yıldırım resmen açıkladı! İşte Jose Mourinho’nun transfer edilmesini istediği 4 isim

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ!

Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

Aziz Yıldırım resmen açıkladı! İşte Jose Mourinho’nun transfer edilmesini istediği 4 isim

2. ön eleme turundan itibaren gruplara katılmak için mücadele edecek olan Kanarya'yı zorlu rakipler bekliyor.

Aziz Yıldırım resmen açıkladı! İşte Jose Mourinho’nun transfer edilmesini istediği 4 isim

Sarı lacivertliler transfer harekatını da buna göre yürütmek isterken, 19 Temmuz tarihinde oynanacak ilk ön eleme maçı öncesi takviyelerini tamamlamak istiyor.

Aziz Yıldırım resmen açıkladı! İşte Jose Mourinho’nun transfer edilmesini istediği 4 isim

KOÇ BRANCO İLE HAZIRLANIYOR!

9 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde mevcut yönetim, göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.

Aziz Yıldırım resmen açıkladı! İşte Jose Mourinho’nun transfer edilmesini istediği 4 isim

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Koç ve ekibi, ilk olarak teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşma sağladı.

Aziz Yıldırım resmen açıkladı! İşte Jose Mourinho’nun transfer edilmesini istediği 4 isim

AZİZ YILDIRIM GÖZÜNÜ KARARTTI!

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken mevcut aday ve eski başkan Aziz Yıldırım, büyük bir transfer harekatı düzenliyor.

Aziz Yıldırım resmen açıkladı! İşte Jose Mourinho’nun transfer edilmesini istediği 4 isim

Yıldırım ayrıca Jose Mourinho'nun istediği 4 yıldızı da duyurdu.

İşte Yıldırım'ın o sözleri;

Aziz Yıldırım resmen açıkladı! İşte Jose Mourinho’nun transfer edilmesini istediği 4 isim

"Jose Mourinho'dan sonra şimdi futbolcu ismi vereyim, onları da alsınlar. Romelu Lukaku'yu Mourinho istiyor. Paulo Dybala ve Talisca da var, ayrıca Alexander Sörloth... Bunlardan iki tanesini halletsinler, diğerlerine biz gelince bakarız."

Aziz Yıldırım resmen açıkladı! İşte Jose Mourinho’nun transfer edilmesini istediği 4 isim

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