SÜPER LİG gol kralı kim oldu? Süper Lig GOL ve ASİST KRALI ortaya çıktı! Fenerbahçe, Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, Tümosan Konyaspor'u 3-1 yenerek sezonu şampiyon olarak tamamladı. Peki, Süper Lig'in gol kralı kim? İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, Tümosan Konyaspor'u 3-1 yenerek sezonu şampiyon olarak tamamladı. Peki, Süper Lig'in gol kralı kim? İşte detaylar...
GOL KRALI MAURO ICARDI
🔴 Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, bu karşılaşmada 2 gol atarak ligdeki toplam gol sayısını 25'e çıkardı ve sezonu 'gol kralı' olarak bitirdi.
🔴 Fenerbahçe'den Edin Dzeko 21 golle ikinci,
🔴 EMS Yapı Sivasspor'dan Rey Manaj ise 18 golle üçüncü sırada yer aldı.
ASİST KRALI MERTENS
Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens, Konyaspor karşısında Berkan Kutlu'ya yaptığı asistle sezonu 16 asistle tamamlayarak 'asist kralı' unvanını aldı. Bu başarılarla Galatasaray, sezonu hem gol kralı hem de asist kralı çıkararak tamamlamış oldu.