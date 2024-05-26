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Okan Buruk'tan 25'inci şampiyonluk mesajı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, ligi 102 puanla zirvede tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk, Konyaspor'u 3-1 yendikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulunarak gelecek sezon da şampiyonluk yaşamak istediklerini söyledi.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 21:21 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 21:23
Okan Buruk’tan 25’inci şampiyonluk mesajı

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Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geride bırakarak 24'üncü şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Cimbom'da Teknik Direktör Okan Buruk 90 dakika sonrasında açıklamalarda bulundu ve gelecek sezon için de şampiyonluk istediklerini dile getirerek taraftarın hazırlanması gerektiğini söyledi.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Çok mutluyuz, zor bir ortamdı. Konyaspor küme hattındaydı ama hak ederek, çok iyi oynayarak kazandık. Geçen hafta da söyledim. Her zamanki gibi Mayıslar bizim oldu. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar.

Ben tabii ki taraftarımızla birlikte yaşıyorum. Onlara hizmet etmek zorundayız. Çok iyi bir oyuncu gurubu ile birlikteyiz. Hep birlikte büyük bir iş başardık. En çok şeyi taraftarlar hak ediyor.

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