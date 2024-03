Yok A planımız, B planımız, C planımız yok diyorlar. Fenerbahçelilik başkanını hocanı futbolcunu masörünü linç etmek değil, destek olmak. Onların hakkını aramak. Her beraberlikte, en ufak bir şeyde hepimize bel altı vuruyorsunuz. Eleştiriler olacak ama biraz da pozitif, yapıcı olması lazım. Böyle Fenerbahçelilik olmaz.



"HER GELDİĞİMDE İSTATİSTİKLERİ PARAMPARÇA ETMİŞİZ"

Trabzon'da yaşananları da herkes gördü. Beni parlatın demiyorum, ihtiyacım yok. Ne yapacağımı biliyorum. İlk geldiğim ve kurşunlandığımız sene de aldığımız puan da futbol da ortada. İkinci geldiğimde de her şey ortada. Her geldiğimde ben puan rekorları kırmışım, istatistikleri paramparça etmişiz. Her şey güzel giderken içerideki Fenerbahçeli dostlarımızın daha sağ duyulu olması lazım. Bugün ben varım, yarın siz gelirsiniz. Fenerbahçelilik böyle olmaz. Başkanına, hocasına, futbolcusuna, armasına sahip çıkmaktır Fenerbahçelilik. Haksızlıklara uğruyoruz. Bir günde çıkın hakem şunu yaptı, Fenerbahçe şöyle haksızlığa uğradı deyin. Bunlar olmasaydı bizim takımımız 10 puan önde olması gerekirdi deyin. Bu algıyı kıramadığımız gibi bir de içerideki insanlar bize vurunca sanki Fenerbahçe'de işler kötüymüş gibi algı yapılıyor. Sonra da camiamız çok kırılgan oluyor. Tabi böyle olur.