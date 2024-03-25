"OSAYI'YE BİRİ VURDU, KAFASINI DUVARA VURARAK BAYGINLIK GEÇİRDİ"
Asıl işin koridor kısmı var, o konuşulmalı. Koridorun köşesinde oyuncuları bekliyordum. Osayi, Fred geldi en son. Osayi geldi ve birisi ona vurdu. Kafasını duvara vurarak baygınlık geçirdi. Osayi'yi almaya gidiyorum. Onların antrenörü var Mustafa Sarp. Beni tuttu, çocuk kötü niyetli değil. Bir şeyler diyor ama duymuyorum. Elim şişmiş neden oldu bilmiyorum. 3 metre önümde yatan Osayi'nin yanına gidemedim. Abdullah hoca geldi beni almaya. Bir anlık oldu her şey. Orada büyük saldırıya maruz kaldık.
"OĞLUM SAATLERCE KUSTU"
Oğlum Emre'nin başı döndü, kustu. Ertesi gün İstanbul'da hastaneye götürdüğümüzde "Sizin o gece çocuk orada hastaneye yatırmanız gerekirdi" dedi. Yasin Hoca Trabzon'da kaldı, hastaneye gidemedi. Ertesi gün rapor almaya gitti Trabzon'da hastaneye, bakın onları da anlatmayayım. Trabzon'daki dostlarımız çok üzülür sonra. Emre'nin vücudunda buzlarla saatlerce yere yattı. Saatlerce kustu. Kiminin dudağı patladı kiminin kaşı açıldı. Herkes üzgün ama savaştan çıktıkları için.
"SUÇLUYMUŞUZ GİBİ BİR ALGI VAR"
Bütün bu yaşananlarda sonra sanki günün sonunda biz suçluymuşuz gibi, oyuncular ceza alacakmış gibi bir algı var. Anlayamıyorum. Bu nasıl olur, inanamıyorum. Su şişelerini biz mi attık, kendi kendimize mi saldırdık, şişle benim oyuncuma saldırdılar, korner direğiyle saldırdılar. Oyuncularım kendini müdafaa ettiği için mi suçlu durumuna düştü? Sezon başından bugüne kadar birçok haksızlıklara uğradık. Büyük taraftarımıza sesleniyorum, buna rağmen şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Artık birlik beraberlik içinde takıma daha fazla destek olun. Yaşadıklarımız ortada. Neyle mücadele ettiğimizi, nelere karşı durduğumuzu görün. Sizden rica ediyorum. Önümüzdeki 8 maçı da kazanıp şampiyon olacağız. Saha içinde ve dışında yaşadıklarımız orada. Gözünüzü açın.
"LIVAKOVIC GELİNCE RUH HALİNİ KONUŞACAĞIZ"
Livakovic çok duygusal bir çocuk. İçine kapanık bir çocuk. Çok etkilendi. Şu an milli takımda, gelince ruh halini konuşacağız. Babası, ailesi Hırvatistan'da ayağa kalkmış durumda. Oyuncular üzgün. Yaşananları tasvip etmiyorlar, inanamıyorlar. 'Niye diğer takımlar bize böyle davranıyor?' diyorlar. Saha içinde yaşananlarla ilgili oyuncularımdan birçok şey geliyor bana. Burada açmak istemiyorum bunları. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz başarı için. Artık bu maçtan sonra her şey net ortaya çıkmıştır.
"ARTIK YABANCI HAKEM OLSUN İSTİYORUM"
Yabancı hakem olsun. Her zaman hakemlere arka çıktım. Pendikspor maçından sonra 'Gördüğünüzü çalın, herkese eşit olun' dedim, beni PFDK'ya sevk ettiler, ceza almam için. Ben kimseyi suçlamadım, hakarette bulunmadım. Başkaları neler söylüyor, hiçbir şey olmuyor. Ben hakemleri koruyarak konuştum, PFDK'ya sevk edildim. İnanamıyorum bunlara. Bunları gördükten sonra yabancı hakem olsun istiyorum artık, gelsin.
"OOSTERWOLDE'Yİ DEVRE ARASI İSTEDİLER, VERMEDİK"
Oosterwolde geçen sezon 'Böyle oyuncu mu olur, neden aldınız' diyorlardı. Sezon başı kiraya verilecekti, ben görmek istedim. Sol bekte gelişimini sağladık. Sonra stoperlerde problemler de olduğunu anlayınca içeriden birini monte etmem gerektiğini düşündüm. Stoperde oynatmak istediğimi söyledim, kabul etmedi. Kaç hafta onunla uğraştım. Sonunda kabul etti, stoper oynamasını öğrettim. Avrupa'nın önemli kulüpleri Oosterwolde'yi soruyor. Devre arası istediler, vermedik. Aldık ekip olarak kulübe stoper olarak da kazandırdık. Satarsak çok ciddi bir geliri olacak.
"BAŞKALARI YAPINCA YERE GÖĞE SIĞDIRAMIYORLAR"
Başkaları yapınca, 'Onu oraya kaydırdı, öyle yaptı' diye yere göğe sığdıramıyorlar. Biz neler yapıyoruz. Bizim yaptığımızı kimse niye anlatmıyor. Ferdi'yi sol bek yapan, Osayi'yi sağ bek benim. Szymanski'yi 6, 8, sağ kanat oynatan benim. Serdar Dursun'u 10 numarada oynatan benim. Niye bunları konuşmuyorlar?
"SİZ NASIL FENERBAHÇELİSİNİZ"
Dertleri başka eleştirenlerin, 'Bir maç kaybetse de bunları linç etsek' diye bekliyorlar. Konuşun da uğradığımız haksızlıkları anlatın. Bu takım neleri başarmış. Hala uğraşıyorsunuz, yeter artık. Gerçi umurumda da değil ama bakıyorum hep aynı kişiler. Siz nasıl Fenerbahçelisiniz!