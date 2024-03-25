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Fenerbahçe'de Osayi Samuel gelişmesi! Menajeri çağrıldı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 2 Nisan tarihinde ligden çekilip çekilmemeyi oylayacak olan sarı lacivertliler, bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya'da Osayi Samuel ile ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. Nijeryalı yıldızın menajeri İstanbul'a çağrıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 09:54 Güncelleme 25 Mart 2024, 09:54
Fenerbahçe’de Osayi Samuel gelişmesi! Menajeri çağrıldı

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Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de bir yandan da gelecek sezonun planlamaları yapılıyor.



Lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında ezeli rakibini sıkı takibe devam ediyor.



Milli ara öncesi son olarak Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Kanarya, hata yapmadı ve yarıştaki iddiasını sürdürdü.



UEFA Konferans Ligi'nde de Belçika'nın Union Saint Gilloise takımını saf dışı bırakan Fenerbahçe, çeyrek finale adını yazdırdı.



Temsilcimiz son 8'de Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos ile eşleşti. Sarı-lacivertliler bu turda rakibini elemesi halinde Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle yarı finalde kozlarını paylaşacak.



Yarıştığı tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması için düğmeye basıldı.



Takımda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Kanarya'da gidecek-kalacak isimler hakkında kararlar veriliyor.


OSAYI'NİN MENAJERİ ÇAĞRILDI!

Sarı-lacivertli kurmaylar, Nijeryalı yıldız Osayi Samuel ile yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti.



Fenerbahçe yönetimi, 26 yaşındaki futbolcunun menajerini İstanbul'a çağırdı ve kontrat görüşmelerine başladı.



İngiltere'den talipleri olan Nijeryalı oyuncunun 2025'te bitecek olan kontratı 2027'ye uzatılacak.



Şu anda 600 bin euro civarında maaşı olan Osayi, yeni sözleşmede 1 milyon euro'nun üzerinde kazanacak.



Bu sezon 30 resmi karşılaşmada görev yapan Osayi Samuel, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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