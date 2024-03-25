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Fenerbahçeli yıldız İsmail Kartal'ı pişman etti!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ligin 31. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal büyük pişmanlık yaşıyor. İşte o detay...

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 12:02 Güncelleme 25 Mart 2024, 12:03
Fenerbahçeli yıldız İsmail Kartal’ı pişman etti!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig esame listesinde Ryan Kent'e yer vermemiş Joshua King'i listede tutmuştu.


Başarılı teknik adam bu kararında pişmanlık yaşıyor.


Bu sezon 23 maçta görev yapan Joshua King, çeşitli sakatlıklar nedeniyle 19 maçı kaçırmış durumda.


1 AYDIR DÖNEMEDİ

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'daki Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan ve ayak bileğindeki problem nedeniyle 1 aydır takıma dönemeyen Norveçli forvetin ne kadar süre daha sahalardan uzak kalacağı belli değil. King'in tedavisi devam ediyor.

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