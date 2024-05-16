Terör 'Pers'pektifi! Türkiye koordinat verip 'müdahale edin' diyor Tahran kol kanat geriyor... PKK elebaşları İran'da mı barınıyor?
Bitme noktasına gelen PKK, Türkiye'nin yapmayı planladığı askeri harekat öncesi yabancı istihbarat servisleri ve İran'a sırtını yasladı. Terör yuvası Kandil'in İran tarafında terör unsurları cirit atıyor. Bu noktada Ankara, Tahran'a koordinat verip 'teröristler burada' diyor, ancak İran çeşitli bahanelerle PKK/YPG'ye kol kanat geriyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran'ın PKK'lı teröristlere karşı Türkiye ile aynı çizgide bakmadığını dile getirip "Kabul edilir değil" dedi. Tam da bu noktada "PKK elebaşları Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Murat Karayılan İran'da mı?" sorusu önem kazandı.
MİT'İN NOKTA OPERASYONLARI SÜRÜYOR Milli İstihbarat Teşkilatı da (MİT) nokta operasyonlarını sürdürüyor. Geride bıraktığımız günlerde PKK/KCK-HPG sözde konsey yöneticilerinden Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu, MİT'in Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.