Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıktı. Dev derbiye hızlı başlayan Cimbom, Al Musrati'nin 2. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıktı. Dev derbiye hızlı başlayan Cimbom, Al Musrati'nin 2. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
90 dakikada başka gol sesi çıkmayınca Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 1-0 galip ayrıldı. Şampiyonluk yarışında iddialı konumda bulunan Galatasaray liderliği geri aldı. Bu sonuçla Galatasaray diğer ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önüne geçti.
ZAHA KADRODA YOKTU
Galatasaray'daki geleceği tartışma konusu haline gelen Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha'nun yazın takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.
İngiliz basınından TeamTalk'un haberine göre; birden fazla Premier Lig ekibi, Wilfried Zaha'nın durumunu takip etmeye başladı.
"SEZON SONU GERİ DÖNEBİLİR"
Haberde, Zaha ile devre arasında West Ham ve Aston Villa'nın ilgilendiği yazılırken, yıldız oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmak istemediği ancak sezon sonunda tekliflei değerlendireceği belirtildi.
31 yaşındaki Wilfried Zaha, sarı kırmızılı forma ile çıktığı 35 maçta 10 gol attı ve 5 asistlik katkı sağladı.
PAYLAŞIM GELDİ
Beşiktaş maçının kadrosuna alınmayan Zaha, maçı takip ettiğine dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.