SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'da Okan Buruk yıldız ismin biletini kesti! İşte yeni adresi

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray, rahat bir nefes aldı. Sezon sonunda iki yıl üst üste şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılar, bir yandan gelecek sezonun çalışmalarına da başladı. Teknik direktör Okan Buruk, bir yıldızın biletini keserken İngilizler o ismin yeni adresini de duyurdu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 13:33 Güncelleme 04 Mart 2024, 13:33
Galatasaray’da Okan Buruk yıldız ismin biletini kesti! İşte yeni adresi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıktı. Dev derbiye hızlı başlayan Cimbom, Al Musrati'nin 2. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

90 dakikada başka gol sesi çıkmayınca Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 1-0 galip ayrıldı. Şampiyonluk yarışında iddialı konumda bulunan Galatasaray liderliği geri aldı. Bu sonuçla Galatasaray diğer ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önüne geçti.


ZAHA KADRODA YOKTU

Galatasaray'daki geleceği tartışma konusu haline gelen Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha'nun yazın takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.



İngiliz basınından TeamTalk'un haberine göre; birden fazla Premier Lig ekibi, Wilfried Zaha'nın durumunu takip etmeye başladı.



"SEZON SONU GERİ DÖNEBİLİR"

Haberde, Zaha ile devre arasında West Ham ve Aston Villa'nın ilgilendiği yazılırken, yıldız oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmak istemediği ancak sezon sonunda tekliflei değerlendireceği belirtildi.



31 yaşındaki Wilfried Zaha, sarı kırmızılı forma ile çıktığı 35 maçta 10 gol attı ve 5 asistlik katkı sağladı.


PAYLAŞIM GELDİ

Beşiktaş maçının kadrosuna alınmayan Zaha, maçı takip ettiğine dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde sahaya öyle bir şey atıldı ki... Yok artık dedirtti! İşte ekranlara yansımayan o görüntüBeşiktaş - Galatasaray derbisinde sahaya öyle bir şey atıldı ki... Yok artık dedirtti! İşte ekranlara yansımayan o görüntü
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde sahaya öyle bir şey atıldı ki... Yok artık dedirtti! İşte ekranlara yansımayan o görüntü
Bay bay Serge! Yeni sağ bek yine AdadanBay bay Serge! Yeni sağ bek yine Adadan
Bay bay Serge! Yeni sağ bek yine Ada'dan
Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı!Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı!
Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı!
ÖZEL | Okan Buruktan Fenerbahçenin yabancı hakem talebine yanıt!ÖZEL | Okan Buruktan Fenerbahçenin yabancı hakem talebine yanıt!
ÖZEL | Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin 'yabancı hakem' talebine yanıt!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammına ipucu geldi! Kim ne kadar alacak?
Özgür Özel İmamoğlu’na ’bedelli’ vurdu! Ekremci cephe ayaklandı: CHP’nin en çapsız başkanı konuşmasın | Sene 2000 Silopi kırsalında bir Kurum
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor!
İsveç basını terör örgütü PKK’nın finans ağını deşifre etti: Stockholm’den alıp örgüte işte böyle aktarıyorlar
Saraçhane’nin ’mütedeyyin’ imajlı sarıklı figüranı yine sahnede! Ekrem İmamoğlu’nun ’ajans’ balonu patladı: İBB musluğu trollere akıyor
Son dakika: MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon! PKK’nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir etkisiz hale getirildi
ENFLASYON AÇIKLANDI HERKES ARAŞTIRMAYA BAŞLADI! Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, akademisyen... İşte meslek meslek memur maaşları
Başkan Erdoğan’ın liderliğinde diplomasiye Türkiye Yüzyılı damgası! Rapor açıklandı: Dünyada ilk 3’teyiz
Almanya’da sızıntı paniği devam ediyor! Bild ‘Ruslar beni dinliyor mu?’ diye sordu: Arka planda Putin’in arkadaşı var
CHP’den kötü kokular yükseliyor! 1 Nisan sonrası lağım patlayacak: Parayla adaylık, poşetli 250 bin dolar, 47 milyonluk villa, delege borsası...
Son dakika: Sözde müttefik özde hain! ABD’den PKK/YPG/SDG’ye üst düzey ziyaret! Başrolde yine Michael Kurilla var
Borçlanma yapana vergi iadesi: Kimler yararlanır? Ne kadar para geri alınır? EYT’lilere nasıl uygulanır?
Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı!
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de seyirci jokeri yarışmacının sonu oldu! İşte o soru...
Katil İsrail’de derin kriz! Ordu sözcülüğü ekibinin iki numarası Moran Katz ile çok sayıda yetkili istifa etti
SON DAKİKA