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GALATASARAY HABERLERİ | Bay bay Serge! Yeni sağ bek yine Ada'dan

Süper Lig'de sezon sonu şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da, ara transfer dönemi yoğun geçti. Sacha Boey'u Bayern Münih'e gönderen Aslan, yıldız ismin yerini Serge Aurier ile doldurdu. Fildişi Milli Takımı ile Afrika Kupası'nı kazanan Aurier, İstanbul'a sakat dönerken oynama şansı bulamadı. Sezon sonu yıldız isimle yollarını ayıracak olan Galatasaray, aradığı ismi ise yine İngiltere'de buldu. İşte A Spor'un duyurduğu transfer gelişmesinin detayları...

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 10:38 Güncelleme 04 Mart 2024, 10:38
GALATASARAY HABERLERİ | Bay bay Serge! Yeni sağ bek yine Ada’dan 1

Şampiyonluk yarışında iddialı konumda bulunan Galatasaray liderliği geri aldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Bay bay Serge! Yeni sağ bek yine Ada’dan 2

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ | Bay bay Serge! Yeni sağ bek yine Ada’dan 3

Dev derbiye hızlı başlayan Cimbom, Al Musrati'nin 2. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

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