GALATASARAY HABERLERİ | Bay bay Serge! Yeni sağ bek yine Ada'dan
Süper Lig'de sezon sonu şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da, ara transfer dönemi yoğun geçti. Sacha Boey'u Bayern Münih'e gönderen Aslan, yıldız ismin yerini Serge Aurier ile doldurdu. Fildişi Milli Takımı ile Afrika Kupası'nı kazanan Aurier, İstanbul'a sakat dönerken oynama şansı bulamadı. Sezon sonu yıldız isimle yollarını ayıracak olan Galatasaray, aradığı ismi ise yine İngiltere'de buldu. İşte A Spor'un duyurduğu transfer gelişmesinin detayları...