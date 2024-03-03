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Şampiyonluk yolunda kritik 3 puan! Galatasaray, Beşiktaş'ı Dolmabahçe'de mağlup etti

Süper Lig'de heyecan 28. hafta maçlarıyla devam etti. Şampiyonluğun iki favorisinden biri olan Galatasaray deplasmanda, zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'a konuk oldu. Nefes kesen mücadelede Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 17:53 Güncelleme 03 Mart 2024, 21:15
Şampiyonluk yolunda kritik 3 puan! Galatasaray, Beşiktaş’ı Dolmabahçe’de mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.



2. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı korner atışında, ceza sahası içinde oluşan karambolde Al-Musrati ters bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

19. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Rashica'nın sol taraftan kullandığı kornerde, doğrudan kaleye yönelen top üst direğe çarparak auta gitti.



25. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışında sol çaprazından kullandığı frikikte, top yan ağlarda kaldı.

40. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla Beşiktaş ceza sahasına kadar sokulan Kaan Ayhan, pasını Kerem Demirbay'a aktardı. Penaltı noktasına hareketlenen Kerem'in kayarak vuruşunda, zamanında kalesini terk eden Mert Günok'a çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.



Müsabakanın ilk yarısı, 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

47. dakikada Muçi'nin ceza yayından çektiği şutta top üstten auta gitti.



51. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mertens, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağa sahip oldu.

60. dakikada kullanılan serbest vuruşta topla buluşan Al-Musrati, sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Muslera'nın çeldiği topu, altıpas çizgisi önünde Colley kafayla tamamlamaya çalıştı. Ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

61. dakikada Muçi'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ghezzal'ın karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta, kaleci Muslera topu kornere çelerek gole izin vermedi.



88. dakikada sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'a sert müdahalede bulunan Colley, sarı kart gördü. VAR'dan yapılan uyarıyla pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Halil Umut Meler, kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi ve Colley'i oyundan ihraç etti.

Galatasaray, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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