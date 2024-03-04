ÖZEL | Okan Buruk’tan Fenerbahçe’nin ’yabancı hakem’ talebine yanıt!





"YABANCI HAKEM OLURSA..."

Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebi olduğunu biliyoruz. Bunu sözlü mü yaptılar yazılı mı orasını bilmiyorum. Yabancı hakem kararını federasyon verir. Biz maçı kim yönetirse yönetsin yanında olacağız ve çıkıp oynayacağız.

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